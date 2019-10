Fundan en China plataforma de cooperación de periodistas de la Franja y la Ruta

Profesionales de organizaciones de prensa de Asia, Europa, África y América Latina aprobaron, en Beijing, China, la creación de la Plataforma de Periodistas de la Franja y la Ruta (BRJN), por sus siglas en ingles.

Esta iniciativa propiciará el intercambio de saberes y competencias, alineación de compromisos éticos, desarrollo técnico y la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores de la prensa.

El recién creado mecanismo de cooperación internacional, cuya presidencia fundacional recayó en la colega argentina Lidia Irma Fagale, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Prensa, de Buenos Aires (Utpba), aprobó que su directiva principal sea rotativa, por espacio de cinco años, entre las comunidades que la integran.

En 2019, además de la experimentada periodista porteña, integran el liderazgo de la BRJN, Román Serebryanyy, presidente de la Unión de Periodistas de Rusia; Bayan Ramazanova, secretario ejecutivo de la Unión de Periodistas de la República de Kazajstán; Atal Sembiring, presidente de la Asociación de Periodistas de Indonesia y Ikechukwu C. Isiguzoro, presidente de la Unión de Periodistas de Nigeria.

Dados sus estatutos, cada año hasta el 2024, uno de estos periodistas presidirá pro témpore la organización, a la que formalmente pertenecen más de 60 entidades nacionales, incluida la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).

Los asistentes a la cita acordaron, además, que por su papel inspirador, sus esfuerzos de creación y su reconocida disciplina y sistemas organizativos, integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China fungirán permanentemente como parte ejecutiva de este proyecto multinacional.

En las palabras de apertura del Foro mundial, al que asistieron más de 60 jefes de comunidades reporteriles de diversos niveles, Zhang Yannong, presidente de la Asociación de Periodistas de Toda China, indicó que esta hermandad profesional permitirá reunirse, debatir y concluir ideas y acciones que favorezcan a la prensa.

Subrayó que la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fomentada desde 2013 por el presidente Xi Jinpin, de la misma manera que promueve “senderos de entendimiento que se contraponen a la ansiada unipolaridad de las grandes potencias económicas”, la BRJN formulará propuestas de cooperación interregionales y universales, para así enfrentar las hegemonías mediáticas de estos tiempos.

Se trata de impulsar alianzas en temas concretos como la formación profesional, el despliegue de la autodisciplina sectorial, el reconocimiento a la excelencia y creatividad del informador y la ampliación de intercambios bilaterales entre asociaciones de cronistas todo el planeta, formuló el máximo dirigente de los periodistas chinos.

Al tomar posesión de su cargo como presidenta pro témpore de la Plataforma de Periodistas de la Franja y la Ruta, Lidia I. Fagale, puntualizó el “compromiso que asumimos” al cimentar relaciones más amplias entre nuestros afiliados, que faciliten, a su vez, nuevos espacios para el desarrollo integral en áreas de la comunicación.

Ponderó a los responsables del sector periodístico chino, “quienes han hecho gala de su sabiduría ancestral. Aquella milenaria Ruta de la Seda, del siglo I a. C, se renueva hoy y permitirá una globalización inclusiva que producirá beneficios compartidos”, recalcó.

Resúmenes de discursos de integrantes de la junta directiva

En su intervención, Román Serebryanyy, presidente de la Unión de Periodistas de Rusia, dijo que “del 2013 al 2018, el volumen de comercio entre China y otros países de la Franja y la Ruta superó los 6 billones de dólares”. He ahí el punto de beneficio mutuo. Nuestras diversas organizaciones de prensa deben motivar a sus miembros a que reflejen esas realidades contundentes.

Para el secretario ejecutivo de la Unión de Periodistas de la República de Kazajstán, Bayan Ramazanova, “esta oportunidad de integración profesional será decisiva para llevar al mundo las tradiciones, la cultura de nuestros pueblos”. Abogó por que la Presidencia recién nombrada inicie consultas para intercambios efectivos entre asociaciones.

Atal Sembiring, presidente de la Asociación de Periodistas de Indonesia: Es deber de cada ciudadano verificar las noticias que compartirá en su muro, o les dará me gusta. Pero para el reportero, es deber y sensatez, es obligación y constancia. El periodista debe verificarlo todo, contrastar fuentes, buscar la verdad por muy escurridiza que sea. La notoriedad informativa debe estar acompañada de mucha responsabilidad.

“Mi organización trabajará, junto a ustedes, en la promoción de la imagen de nuestros pueblos hacia el mundo. Y debemos hacerlo desde la perspectiva de la cooperación binacional o multilateral, coordinando acciones, apoyando iniciativas de intercambio. Los colegas chinos han dado oportunas líneas para trabajar”, dijo Ikechukwu C. Isiguzoro, presidente de la Unión de Periodistas de Nigeria.

Otras intervenciones en el foro

El radialista mexicano Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente honorario vitalicio de la Federación de asociaciones de periodistas mexicanos (FAPERMEX) indicó que “las intenciones nuestras son similares en lo profesional, lo técnico; está nuestra diversidad es una fortaleza, porque debemos promover las particularidades de nuestros países a través de todas las vías posibles”.

Es preciso, subrayó, que se conozca en Asia lo que ocurre en América Latina, pero relatado a través de los ojos de nuestros medios de comunicación. No a través de los ojos de los grandes emporios mediáticos, que en mucho nos desestiman.

Recalcó que México “sigue siendo el país con más dificultades para ejercer el periodismo. Las cifras de periodistas asesinados son terribles”. Ahí centran estrategias de trabajo: ¿cómo proteger a nuestros periodistas? ¿Cómo lograr que la demandada libertad de prensa se ejecute sin que ello implique nada para el reportero?

Para Angel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, “coordinar y gestionar sitos web para reflejar nuestras realidades son alternativas viables y necesarias”.

Moussa Abdel Nour, presidente de la Unión de Periodistas de Siria, expuso las difíciles condiciones en que los reporteros sirios deben trabajar. “La guerra impuesta por Estados Unidos y sus lacayos del Medio Oriente ha causado en 7 años la muerte de más de 500 000 de mis compatriotas. Y la emigración alcanza la cifra de casi un millón de personas”.

“¿Qué se dice de esta guerra en el mundo? La verdad la planteamos nosotros, nuestros enemigos la cuentan a su manera, perjudicando la realidad y la credibilidad de mi país en el mundo”, finalizó.

Nelson del Castillo Martorell, secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, leyó una carta del presidente de la Felap, Juan Carlos Camaño: “Nos enorgullece ser convocados a debatir y diseñar -en unidad orgánica- políticas de superación en favor de la paz, los trabajadores de prensa, los trabajadores en general, una comunicación e información para todas y todos y en defensa de la humanidad y el planeta.

“La Felap se compromete a hacer su tarea recordando el siempre vigente proverbio chino que dice que ‘en el viaje largo se conoce la fuerza del caballo y en prueba larga el corazón del hombre’.

Este organismo intelectual latinoamericano tiene un papel y misión sustantivos como organización no gubernamental, adjunta a Unesco, que agrupa a más de 80 mil reporteros.

“Las causas justas son nuestra vocación” me dijo su vez e informalmente el avezado dirigente puertorriqueño Castillo Martorell. Y recordé una máxima de un articulista argentino, Jorge R. Masetti, fundador de la agencia latinoamericana de noticas Prensa Latina: ‘Nosotros somos objetivos, pero no imparciales… porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal’.

Para Del Castillo es prioritario que los periodistas de América Latina y el Caribe desempeñen un rol activo para mostrar sus realidades, porque existe una propaganda que ocupa los principales espacios en los medios de comunicación destinada a destruir las relaciones multilaterales de nuestros pueblos.

La carioca Beth Costa, secretaria general de la Federación Nacional de Periodistas de Brasil (Fenaj) y ex secretaria ejecutiva de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), afirmó que “para nosotros la lucha por la libertad de expresión, no solamente la libertad de prensa”, se convierte en una tarea cotidiana.

“No puede haber democracia en un país si no hay democracia en las comunicaciones”, aseveró.

Tonga Guillaume Gbato, secretario general del Sindicato nacional de profesionales de la prensa, de Costa de Marfil (SYNAPPCI) sugirió aplicar mecanismos de la FIP, en los que siempre se exigió que es tarea del Estado la defensa de la pluralidad, con el rechazo a la concentración de medios en las manos de pocos grupos económicos.

“Somos pueblos con sus características”, relató Houssein Kena-did Ibrahim, presidente de la Unión de la prensa francófona de Djibutí. “Pero unirnos y defendernos en este mundo cada vez más globalizado es impostergable. De ahí que considere magnifica la idea china de la Plataforma de Cooperación de periodistas de la Franja y la Ruta.

“De Cuba conozco su bravura y sinceridad”, me confirmó emocionado en un encuentro bilateral. Expuso que escuchó a colegas africanos hablar de la manera en que Fidel Castro se relacionaba con la prensa, solicitaba reunirse y debatir aspectos del gremio. “Eso es maravilloso que ocurra. Un Jefe de Estado de tal prestigio mundial, frente a ti, orientando, explicando, formulando ideas conjuntas” significó.

El Dr. Parveen Gupta, presidente de la Sociedad de Periodistas de la India, ratificó la “brillante iniciativa de los intelectuales chinos de crear puentes y no divisiones con este Foro mundial.

“Es momento de unir voces, y hacerlo desde la perspectiva de cada cual, pero con conceptos de comunidad”, reclamó.

Marek Traczyk, presidente de la Asociación de medios polacos, reconoció que la Iniciativa de la Franja Ruta y la Ruta, propuesta por el gobierno chino, es un vehículo formidable para la comunicación y la reciprocidad entre los pueblos.

“La ruta marítima inicia en Quanzhou y termina en Rotterdam, y la ruta terrestre inicia en Luoyang y termina en Hamburgo. Ambas favorecerán que los hombres se conozcan, intercambien, aporten a sus economías, fortalezcan inversiones… hacen bien al desarrollo.

“Ese espíritu debe impregnarnos. China ha logrado en 40 años avances impresionantes en todas sus esferas, sobre todo en lograr que centenares de millones de personas salgan de la pobreza. Entonces, sus propuestas son entendibles y aplicables para un mundo mejor”, juzgó.