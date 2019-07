¿Qué son los dominios en Internet?

Hoy día el uso de Internet se expande a gran velocidad, a cada instante son más las personas que utilizan algunos de sus servicios; sin embargo, pocas de ellas conocen los conceptos subyacentes de esta tecnología. Con el fin de entender mejor su funcionamiento dedicaré esta entrega a los dominios de Internet.

Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española), la última acepción para la palabra dominio dice textualmente que es la “denominación que identifica a un sitio en la red y que indica su pertenencia a una categoría determinada” llevándolo al lenguaje común es el nombre único y exclusivo que se le da a un sitio Web en Internet para que cualquiera pueda visitarlo, pero cabría preguntarse, ¿por qué se hace así? ¿Es que las páginas Web se almacenan directamente con ese nombre de dominio? Pues no.

Los navegadores Web acceden a los sitios en Internet a través de una dirección IP (Internet Protocol), un numero con un formato del tipo 207.126.123.20 que ayuda a saber en qué servidor se encuentran, pero se dará cuenta que para la mayoría de los mortales es más fácil escribir google.com que esos cuatro números.

Esto tiene tres ventajas principales muy claras:

El dominio de un sitio es mucho más fácil de recordar que su IP (imagine llamar a sus amigos por sus direcciones particulares en vez de por su nombre). Permite tener muchos más sitios en Internet, porque hoy en día muchos dominios web pueden compartir por ejemplo la misma IP del servidor web donde están alojados (luego internamente el servidor sabe a qué dominio se está accediendo). Es mucho más flexible por ejemplo a la hora de cambiar el alojamiento de un sitio web a otro, porque la IP puede cambiar pero el dominio seguirá siendo el mismo (imagine avisar a todo el mundo de que se ha cambiado la IP de un sitio web).

El funcionamiento va como sigue: Si conoce el dominio del sitio que quiere visitar, sólo le hace falta un sistema que se encargue de “traducir” ese dominio en una IP que pueda entender el navegador web. Y eso es precisamente lo que hace el DNS o Domain Name System (sistema de nombres de dominio). El DNS vendría a ser la “guía telefónica” que usan los navegadores web para saber dónde está el sitio que se está buscando por su nombre de dominio. En definitiva, el dominio en verdad es una “envoltura” que ayuda a navegar por Internet de una forma mucho más cómoda y humanizada. Es el encargado de hacer la conversión antes mencionada google.comescrito por usted en 207.126.123.20 entendible por los dispositivos de cómputo

Para que se entienda mejor la estructura de un dominio se muestra un gráfico simplificado en el que se muestra un dominio en un árbol jerárquico con las cuatro partes principales que puede tener (podría tener más):

La “cabeza” del árbol es lo que se llama dominio raíz. En la práctica es sólo un nombre vacío del que salen el resto de dominios de Internet. El “hijo” que sale del dominio raíz es el dominio de primer nivel o dominio de nivel superior o TLD (Top Level Domain); lo que se podría llamar como la terminación o “extensión” del dominio. Por ejemplo el TLD (es un dominio geolocalizado de Cuba). Lo siguiente sería el dominio de segundo nivel o SLD (Second Level Domain); lo que se podríamos llamar el nombre del dominio, por ejemplo Cubaeduca Y lo siguiente sería el dominio de tercer nivel o subdominio; lo que se podría llamar un “subnivel” del nombre del dominio., por ejemplo, , que es un subdominio.

Por ejemplo, en dominio.com.cu: cu, sería el primer nivel, com sería el segundo nivel y dominio sería el tercer nivel.

Los subdominios suelen usarse para gestionar distintas “áreas” de un mismo dominio. Por ejemplo:

www. suele usarse para dirigirse a la página web del dominio.

suele usarse para dirigirse a la página web del dominio. ftp. suele usarse para subir o descargar ficheros de un sitio web.

suele usarse para subir o descargar ficheros de un sitio web. mail. suele usarse para gestionar el correo electrónico de ese dominio.

suele usarse para gestionar el correo electrónico de ese dominio. webmail. suele usarse para gestionar el correo de ese dominio vía web.

suele usarse para gestionar el correo de ese dominio vía web. blog. suele usarse para dirigirse al blog del sitio web.

suele usarse para dirigirse al blog del sitio web. Y otras

Cuando se habla de los tipos de dominios se hace referencia a los dos tipos principales que existen en los dominios del nivel superior o TLD, a los que antes se han llamado “extensión” del dominio (.com, .es, .org y otros):

Los dominios ccTLD (country code Top Level Domain), también llamados geolocalizados o territoriales, son los reservados para los distintos países o territorios del mundo y usan el código del país de dos letras como extensión del dominio. Ahí es donde estarían los .cu (Cuba), es (España), .mx (México), .ve (Venezuela), .ar (Argentina) .co (Colombia), y otros.

Los dominios gTLD (generic Top Level Domain) al principio se asignaban según el propósito para el que se reservaban (por ejemplo .com era comercial, .org era para organizaciones y otros) pero actualmente la mayoría se pueden usar para lo que se quiera sin restricciones. Esos dominios usan tres letras como mínimo en su extensión y aquí se englobarían los .com, .org, .net, .gov, .edu, .info, .biz y otros.

Dentro de los dominios genéricos se pueden encontrar también los llamados dominios de nivel superior patrocinados o sTLD (sponsored Top Level Domain). Esos dominios se gestionan por agencias o fundaciones independientes que restringen su uso, como por ejemplo el .gov solo para el gobierno de los Estados Unidos o el .edu solo para fines educativos.

Existen tres clasificaciones básicas de dominios de Internet genéricos:

No restringidos —Son dominios disponibles para ser usados por cualquier organización o persona, sin restricción en cuanto al uso que se le dará. Aquí entran los conocidos dominios .com, .net, .org y .info.

—Son dominios disponibles para ser usados por cualquier organización o persona, sin restricción en cuanto al uso que se le dará. Aquí entran los conocidos dominios .com, .net, .org y .info. Patrocinados —Esos dominios son propuestos por organizaciones privadas que intentan establecer reglas en cuanto a quiénes pueden utilizarlos. Un ejemplo de éstos es el dominio .xxx, que tiene la intención de ser utilizados por la industria de contenido para adultos.

—Esos dominios son propuestos por organizaciones privadas que intentan establecer reglas en cuanto a quiénes pueden utilizarlos. Un ejemplo de éstos es el dominio .xxx, que tiene la intención de ser utilizados por la industria de contenido para adultos. Geográficos—Sirven para identificar un territorio geográfico, geopolítico o lingüístico. Los dominios de identificación de país están incluidos en esa clasificación.

Las organizaciones relacionadas con los dominios de Internet son:

· IANA, Autoridad para la Asignación de Letras de Internet, responsable de la coordinación global de los dominios Raíz de DNS y de los dominios .int y .arpa, del direccionamiento IP y otros recursos del protocolo de Internet

· ICANN, Corporación de Internet para la Asignación de nombres y números de Dominios, es una organización sin fines de lucro que opera a nivel de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaban IANA y otras entidades bajo contrato con el gobierno de Estados Unidos, actualmente son responsabilidad de ICANN.

es un servicio y marca registrada de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos y licenciado a IANA para la gestión de disputas públicas relacionadas con el registro de nombres de dominios.

es la organización para el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Su objetivo es la construcción y articulación de esfuerzos colaborativos para el desarrollo y estabilidad de Internet en América Latina y el Caribe. Si bien no tiene relación directa con los dominios, sí es la organización regional a cargo de los recursos de Internet como direcciones IP y ASN.

es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a los administradores de los ccTLDs de América Latina y el Caribe, con el objeto de coordinar políticas en conjunto, así como estrategias de desarrollo de los nombres de dominio a nivel regional; representar los intereses conjuntos de sus miembros ante organismos pertinentes; promover el desarrollo de los ccTLDs de la región; fomentar la cooperación y el intercambio de experiencia entre sus miembros, en todos los aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de los ccTLDs y establecer lazos de colaboración con las organizaciones análogas de otras regiones del mundo.

A partir de hoy cuando escriba una dirección de internet en su navegador, podrá entender mejor que es lo que ocurre desde que pulsa la tecla Enter hasta que aparecen los contenidos en la pantalla del dispositivo, recuerden, si me ven en algún lugar, me saludan.

(Publicado originalmente en Cubahora)