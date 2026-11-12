Víctor Pérez-Galdós, periodista «hasta el último aliento»

Cuando era electricista, aprovechaba la hora de almuerzo para entrevistar a sus compañeros de taller. Años después, desde un estudio de Radio Progreso, ayudó a poner en comunicación a Arnaldo Tamayo con Yuri Romanenko, que volvía a estar en órbita. Compartimos la entrevista que le realizara a Víctor Pérez-Galdós el periodista Duanys Hernández Torres, para Cubavisión Internacional.

En memoria del periodista e investigador cienfueguero Víctor Francisco Pérez-Galdós Ortiz, fallecido el 6 de noviembre de 2026 a los 81 años, Cubaperiodistas recupera esta conversación en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba. Cubavisión Internacional la transmitió en su programa Entrevista y publicó la grabación en YouTube el 19 de abril de 2024.

—Víctor, bienvenido a Entrevista. Es un privilegio tenerlo hoy aquí con nosotros.

—Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.

Un micrófono en el taller de electricidad

—Usted nació en Cienfuegos en 1945. ¿Cómo fue su infancia? ¿De dónde le viene esa pasión por la historia y el periodismo?

—Nací en una familia humilde. Mi madre tenía una gran vocación por la enseñanza. Quería ser maestra, aunque las circunstancias en que nací y viví mis primeros años le impidieron hacerlo. Más tarde puso una escuela de mecanografía en casa. Allí empecé a escribir a máquina, muchos años antes de que llegara la computación.

El amor por la historia me nació en la escuela, en Cienfuegos, sobre todo en las actividades de los viernes, que dedicábamos al Día de la Patria. A veces me tocaba recitar versos, especialmente los de José Martí. Por ahí diría yo que está el antecedente, aunque entonces no lo sabía.

—Sin embargo, se graduó de electricista. ¿Cómo se explica esa elección?

—Tienes que ver el contexto. En Cienfuegos yo no tenía la posibilidad de estudiar Periodismo. Estaba la Universidad de Las Villas, pero en mi ciudad lo que había era una escuela tecnológica. Mi papá era electricista y, como dice el refrán, «hijo de gato caza ratón». Era lógico que me inclinara por la electricidad. Aunque, te soy sincero, nunca llegué a ser un buen electricista. ¡No me recomiendes, que puedo provocar un cortocircuito!

—Y se trasladó a La Habana, donde empezó a trabajar como electricista.

—Sí. En 1963, después de graduarme de técnico medio en Electricidad y de hacer radio como voluntario en Cienfuegos, vine a La Habana, a casa de una tía. Yo quería ver si encontraba trabajo en la radio. Me inscribí en un censo laboral y puse las dos opciones. De radio no tenía título ni había hecho ningún curso. Tenía la vocación y la experiencia de haber participado en programas de las organizaciones de masas, sobre todo de la Asociación de Jóvenes Rebeldes.

Me dieron una plaza de electricista enrollador de motores en el taller central Camilo Cienfuegos, cerca de la Virgen del Camino. Dio la casualidad de que allí había un equipo de amplificación. Teníamos una hora para almorzar y se me ocurrió hacer unos pequeños programas al mediodía. Yo almorzaba muy rápido y dedicaba la otra media hora a entrevistar a mis compañeros. El bichito del periodismo ya estaba ahí. Sobre todo, el de la radio. Yo quería ser locutor. Después la vida me encauzó hacia el periodismo.

—¿Y cómo dio el salto del taller a una emisora de radio?

—Como te decía, en Cienfuegos había empezado a hacer programas de la Asociación de Jóvenes Rebeldes gracias a un amigo de la infancia. Cuando vine a La Habana, seguía soñando con hacer algo en la radio. Ya colaboraba con el semanario Palante y con revistas que editaba la Unión de Jóvenes Comunistas, como Constructores.

Un día fui a una actividad relacionada con la música en la calle Galiano. Escribí una nota y pensé en llevarla a Discoteca popular, un programa que Radio Progreso transmitía en vivo los domingos. Quizás les interesara. No se me ocurría que yo fuera a hablar. Eso sería en 1965 o 1966. Fui a ver a Eduardo Rosillo y le mostré la nota. Al poco rato me preguntó cómo le había dicho que me llamaba. Le di mi nombre completo y él lo repitió al aire. «Él nos trae una información al respecto», dijo. Ahí tuve que hablar por primera vez por una emisora nacional.

Me quedé enamorado de ese espacio. Estuve mucho tiempo colaborando de forma gratuita, antes incluso de empezar a estudiar Periodismo, en 1968.

De la Escuela de Periodismo al vuelo de Arnaldo Tamayo

—Ahí quería llegar. ¿Cómo entró a la carrera de Periodismo en 1968?

—Salió una convocatoria para los trabajadores que quisieran estudiar una carrera universitaria. Hice el examen de ingreso, lo aprobé y así empecé a estudiar Periodismo.

—Al graduarse, lo designaron para la Comisión de Orientación Revolucionaria. ¿Qué era esa comisión y cómo llegó a ella?

—Tuve uno de los primeros expedientes de mi curso. Se estaba haciendo una selección de la que yo no sabía nada. Me enteré cuando me fueron a ubicar.

La Comisión de Orientación Revolucionaria, lo que hoy sería el Departamento Ideológico, se encargaba de la propaganda y de la atención a los medios de prensa. Allí estuve un año y medio o dos. Después me designaron para integrar el equipo fundador de la Agencia de Información Nacional, hoy Agencia Cubana de Noticias, que en mayo cumplirá cincuenta años.

—Fue fundador de la agencia y pasó cerca de doce años en su equipo de dirección. El trabajo de agencia, aunque a veces sea un poco anónimo, da mucho oficio a la hora de escribir.

—Sí, sobre todo te enseña a trabajar con inmediatez y a sintetizar, tanto al elaborar una información como al hacer cualquier otro trabajo.

—Como periodista de la agencia cubrió el vuelo al cosmos de Yuri Romanenko y Arnaldo Tamayo Méndez. ¿Cómo llegó a ese equipo de prensa? ¿Qué recuerda de aquella experiencia?

—Fue un momento muy significativo. No me lo esperaba. Ni siquiera sabía que un cubano se estaba preparando para volar al cosmos. Un día José Arias, el director fundador de la agencia, me comunicó que me habían seleccionado para esa labor. Empecé a trabajar con los compañeros del programa Intercosmos en Cuba, con José Altshuler y Reynel Jiménez, y juntos preparamos la cobertura.

En 1980 formé parte del equipo de prensa que cubrió el vuelo conjunto. Ya antes habíamos ido a la Unión Soviética y habíamos tenido la posibilidad de ver a Tamayo en la Ciudad de las Estrellas, donde se preparaba.

—¿Fue usted de los primeros en estar junto a Tamayo cuando tocó tierra?

—Sí. Éramos ocho, entre periodistas y fotógrafos. Estuvimos allí mismo, en la zona desértica donde descendió el módulo que trajo a Tamayo y a Romanenko de vuelta a la Tierra.

—Me imagino que fue una experiencia inolvidable.

—Tremendo, tremendo. Era de madrugada. A lo lejos vimos un destello que se avivaba a medida que el módulo descendía. «Bueno, aquí pasó algo», dijimos. Era la fricción al entrar en la atmósfera lo que producía aquella llamarada. Cuando llegó a tierra ya no hubo problema de ningún tipo.

Un radiopuente entre Radio Progreso y el espacio

—Después de trece años en la Agencia de Información Nacional, pasó a dirigir los servicios informativos de Radio Progreso. ¿Cómo recuerda esos casi dos años en la radio, que ha sido su gran pasión?

—Allí pude trabajar con personas a las que admiraba y respetaba mucho, como Julio Batista. Recuerdo que, en un aniversario del vuelo conjunto, hicimos una especie de radiopuente con el cosmos. Invitamos a Tamayo al estudio 1 de Radio Progreso. Romanenko estaba en el espacio otra vez y logramos comunicarlos. Fue una cosa muy bonita. Tamayo se sintió feliz de volver a hablar con él.

—De Radio Progreso pasó a Radio Habana Cuba, que fue su casa durante muchos años. ¿Cómo fue trabajar en una emisora que transmite para tantas partes del mundo?

—Allí atendí, sobre todo, uno de los espacios estelares de la emisora, la revista de la noche. Compartí el micrófono con locutores como Raúl Luis Galiano, que era una enciclopedia viviente. ¡Había que prepararse muy bien para conversar con él en vivo! Después seguí atendiendo secciones especializadas como Figuras en la historia y Estampas.

Martí en la radio, de lunes a viernes

—¿Cómo llegó a especializarse en historia desde la radio? ¿Cómo consiguió darle continuidad a ese trabajo?

—Desde niño me interesó mucho la figura de José Martí. Ya en la Agencia de Información Nacional empecé a trabajar sobre él y sobre otros temas históricos. Mi primera gran serie sobre Martí la hice en Radio Habana Cuba en 1995, cuando se cumplieron cien años de su caída en combate. Escribí 150 trabajos de cinco minutos sobre distintos aspectos de su vida, con las voces de Sady Flor y Ángel Ferrera.

Luego hice series sobre otras figuras de nuestra historia. En Radio Progreso escribí sobre la vigencia de la ética martiana. También fui contando, día a día, qué había hecho Martí en cada fecha del año.

Entre 2012 y 2013 trabajé con el director Héctor Pérez Ramírez y la asesora Dinorah Bárcenas en una serie dramatizada sobre la vida y la obra de Martí, desde su nacimiento hasta su caída en combate. En la serie, cuatro estudiantes querían preparar un trabajo multimedia sobre Martí y dos investigadores los iban asesorando.

Martí también aparecía como personaje. Quedaba fuera de la acción, pero respondía a las inquietudes de los muchachos con sus propias palabras. Si hablaban del amor, por ejemplo, se oía aquel verso suyo de «Que viví sin amor, fuera mentira». O el propio Martí les decía que el amor es delicadeza, esperanza fina, merecimiento y respeto.

Esa serie me gustó mucho. La escribí con Lina Núñez y a los dos nos apasionaba. Participamos en las 52 grabaciones. ¡Cuánto aprendimos sobre Martí!

—Además de esas series, ¿qué otros trabajos ha hecho para la radio y para las páginas web de las emisoras?

—Déjame hablarte de otros dos espacios dedicados a Martí. En 2001, Milagros Cherta me propuso continuar un programa que ya existía en Radio Metropolitana, Un amigo sincero. Un compañero había tenido que dejarlo por motivos personales. Es un espacio de ocho minutos que sale de lunes a viernes, en el que yo hago una intervención. Desde 2001 hasta hoy, a razón de 262 o 263 programas al año, hemos hecho más de cinco mil. ¡Cuántas cosas no he aprendido de Martí preparándome para ese programa!

Magda Resik también me propuso escribir un programa semanal sobre Martí para Habana Radio y colaborar en la página web de la emisora, donde he publicado muchos trabajos. Y, si de historia se trata, no puedo dejar de mencionar a Radio Rebelde. Escribí mucho para su página web y sigo atendiendo la sección Identidad, cultura y patrimonio, que sale los viernes. En ocasiones he hecho series sobre hechos históricos. También he trabajado para la televisión, sobre todo en programas de cinco minutos dedicados a figuras como Martí y Camilo Cienfuegos.

Los libros y una deuda con Carlos Manuel de Céspedes

—Ha publicado más de quince libros. Ha escrito sobre José Martí, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos. También le dedicó un libro a Joseíto Fernández, el autor de «Guantanamera». ¿Cuándo empezó a pensar que lo que escribía podía convertirse en libros?

—El primer libro fue Visión de Cuba, que escribí con otro colega, Alberto Salazar. Después vinieron otros, algunos escritos por mi cuenta. Ya tengo dieciséis libros editados y algunos se han reeditado varias veces.

Además de los que has mencionado, están Conozca a Cuba. Monumentos y lugares célebres y Voluntad de pueblo convertida en historia. He tratado temas generales de Cuba y tengo ideas para hacer libros, digitales o impresos, a partir de trabajos que he venido haciendo para la radio.

Por ejemplo, en Radio Progreso hago Cuba, la tierra de mis amores. Son semblanzas de las provincias, los municipios y los poblados de Cuba. También hablo de los conjuntos monumentales, los parajes naturales, los sitios declarados monumento nacional y los que la Unesco ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. Y de cosas muy curiosas. A veces me encuentro con algo tan interesante que me entran ganas de seguir investigando. De ahí sale un programa de cinco minutos en el que uno puede contar algo del país.

—Estamos celebrando el aniversario del nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes. Usted, que ha dedicado tantos años a los temas históricos, ¿cómo ve la figura de Céspedes?

—Para mí lo resume ese nombre de Padre de la Patria. He leído mucho de lo que se ha dicho sobre Céspedes. Recuerdo en particular las conferencias magistrales que le dedicó el doctor Eusebio Leal. Céspedes inició la guerra por la independencia de Cuba, fue el primer presidente de la República en Armas y fue consecuente hasta el final. Prefirió morir antes que caer prisionero de las fuerzas del régimen colonial español.

Le debo un libro. Quizás no llegue a hacerlo, porque tendría que ser un libro de una envergadura tremenda. He publicado varios trabajos sobre él en páginas web. En Cuba, la tierra de mis amores recordamos el aniversario de su nacimiento y hablamos de su casa museo. También hemos hablado de La Demajagua y de sus batallas. Es una figura que atrae. Uno se enriquece hablando de él y escribiendo sobre él.

El primer premio era que alguien aprendiera algo

—Víctor, entre los reconocimientos que ha recibido hay uno que recoge esa pasión suya por los temas históricos. ¿Qué sintió cuando le entregaron el Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de toda la vida?

—Es un premio que otorgan conjuntamente la Unión de Historiadores de Cuba y la Unión de Periodistas de Cuba. El día de la entrega dije, un poco emocionado, que nunca he trabajado pensando en que algo que haga vaya a ser premiado. El primer premio para mí es que lo que haga sea útil, que llegue a alguien. Que un día alguien me diga que aprendió algo por un comentario que hice, por una idea que expresé. Si después de eso te dan un premio como este, el agradecimiento es tremendo.

Me emocionó mucho. Les agradezco a los historiadores y a los periodistas ese reconocimiento, que también me compromete. Es un punto y seguido en mi labor. Diría que es un punto de partida para otros empeños, sobre todo con los retos que plantea el mundo digital.

—¿Cuál es su secreto para mantenerse tan activo? A veces a usted le falta tiempo para todo lo que hace y para los trabajos que ya tiene en mente.

—Mi primera gran motivación es sentirme útil. En Martí encuentro ese principio de ser útil y también la utilidad de la virtud. Uno tiene que encarar con sencillez incluso las cosas más complejas, y dejar que lo que haga sirva de punto de partida para otros empeños. Te confieso que me gustaría tener una segunda vida para poder empezar a hacer cosas con las que sueño en estos momentos. Son tantas que a veces digo que no es posible.

—Me decía que todavía tiene espacios diarios en la radio, incluso en más de una emisora.

—Sí, y también colaboro con el Portal del Ciudadano de La Habana, la página web del gobierno de la capital.

—Parece que para usted no hay descanso. Siempre está haciendo periodismo y, sobre todo, periodismo vinculado con la historia.

—Aplico un principio de Martí. El 15 de mayo de 1894, en la penúltima carta que se conoce de las que escribió a su madre, le decía aquello de «Pero mientras haya obra que hacer, un hombre entero no tiene derecho a reposar».

El apellido que lo llevó a una librería de Madrid

—Su apellido compuesto, Pérez-Galdós, nos lleva a pensar en Benito Pérez Galdós, el novelista español que escribió los Episodios nacionales. ¿Hay algún vínculo entre el novelista y el periodista cubano?

—No te lo puedo asegurar. El único dato que tengo es que un historiador me contó que un hermano de Benito vivió un tiempo en la zona de Trinidad. De allí procedían también mis abuelos paternos. En el caso de Benito eran dos apellidos. Si fue entonces cuando en mi familia se juntaron los dos en uno solo, no te lo puedo decir.

Una vez, en Madrid, fui a una librería que llevaba el nombre de Pérez Galdós. Trataba de encontrar algún vínculo, de averiguar algo más sobre Benito. Por desgracia, sus familiares ya no eran los dueños de la librería, aunque esta conservaba el nombre. A las islas Canarias, donde nació Benito, no he ido. Así que no tengo más información.

La figura de Benito también me ha interesado. Estaba preparando un estudio para su centenario. Habíamos visto la posibilidad de hacerlo con la Embajada de España, pero llegó la pandemia de covid-19 y el proyecto quedó un poco paralizado. Quizás pueda retomarlo para algún próximo aniversario.

Ahora, si me pongo a asociar mi nombre completo con figuras de la historia, estoy, como se dice, un poco embarcado. Víctor, por Víctor Hugo. Francisco, por Francisco de Goya. Pérez Galdós, por Benito. Y Ortiz, por don Fernando.

—¡Qué vínculo entre su nombre y la historia! Para terminar, Víctor, ¿hasta cuándo va a seguir uniendo el periodismo, la historia y la radio, esa gran novia de su vida?

—Hasta el último aliento, si la vida me lo permite.

—Muchísimas gracias, Víctor, por esta entrevista y por una vida dedicada al periodismo, a la historia, a la radio y a la Revolución.

Ver la entrevista completa en el canal de Cubavisión Internacional en YouTube.

