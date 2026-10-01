Conversan la UPEC y el Colegio de Periodistas del Perú

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y ejecutivos del Colegio de Periodistas del Perú sostuvieron este miércoles una conversación virtual encaminada a avanzar en la elaboración de un posible convenio marco de cooperación entre ambas organizaciones, con especial énfasis en la formación y superación profesional.

En el encuentro participaron Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC; Yamila Sonia Pita Montes, encargada de Negocios de Cuba en Perú; José Carlos Basurto Amaro, director nacional de Economía, Administración y Finanzas del Colegio de Periodistas del Perú; Carlos Prieto Campos, director de Actividades Profesionales y Académicas de esa organización, y la periodista cubana Odania García, quien ha participado en las gestiones que han permitido acercar a ambas instituciones.

La conversación sirvió para revisar el estado del borrador presentado y las observaciones preliminares realizadas por las partes. La propuesta contempla trabajar hacia un convenio marco entre la UPEC y el Colegio de Periodistas del Perú y, posteriormente, valorar un instrumento más específico relacionado con la formación profesional y la participación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

Ronquillo destacó que existen antecedentes de cooperación entre periodistas de ambos países y consideró que esa experiencia constituye una base favorable para reconstruir y ampliar los vínculos institucionales.

«Existe un sedimento que nos permite construir una relación que puede ser muy importante tanto para los periodistas peruanos como para los periodistas cubanos», afirmó el presidente de la UPEC.

Explicó, además, que Cuba atraviesa un proceso de transformación del sistema de prensa en los ámbitos editorial, económico y tecnológico, cuyas experiencias podrían resultar de interés para los profesionales peruanos, al tiempo que los periodistas cubanos podrían beneficiarse de las experiencias acumuladas por el Colegio y los medios de comunicación de Perú.

Por la parte peruana, José Carlos Basurto señaló que la propuesta deberá continuar su análisis institucional y jurídico antes de cualquier decisión definitiva. Carlos Prieto Campos informó, por su parte, que existe una valoración preliminar favorable y que ya fueron transmitidas algunas observaciones al documento.

La Encargada de Negocios Yamila Sonia Pita Montes expresó la disposición de la misión diplomática cubana en Lima a acompañar el proceso y facilitar los contactos necesarios.

La reunión tuvo lugar en vísperas del Día del Periodista en Perú, que se celebra cada 1 de octubre. Los representantes del Colegio explicaron que se encuentran inmersos en un amplio programa de actividades en Lima y otras regiones del país con motivo de la fecha.

Al concluir el intercambio, Ronquillo transmitió una felicitación a los periodistas peruanos: «Un abrazo grande de sus hermanos, los periodistas cubanos».