Convocan al Premio de Periodismo Cultural para jóvenes periodistas cubanos

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) abrió la convocatoria al Premio de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, uno de los principales espacios de reconocimiento al trabajo de jóvenes profesionales de la prensa dedicados a reflejar, investigar y analizar la cultura cubana.

El certamen está dirigido a periodistas de hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la AHS, y busca estimular las mejores prácticas del periodismo cultural en el país. La edición que ahora se convoca comprende las categorías de prensa escrita, radio, televisión e hipermedia, modalidad esta última que incluye sitios digitales, blogs personales, coberturas en redes sociales y productos multimedia.

Según las bases divulgadas por la Asociación, podrán concursar trabajos realizados en cualquier género periodístico y centrados en temáticas culturales. Cada participante tendrá la posibilidad de presentar hasta tres materiales independientes o agrupados como parte de una serie. Quienes hayan obtenido el premio en la edición anterior no podrán competir nuevamente en la misma categoría.

Las obras deberán haber sido publicadas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, fecha en la que también cerrará la recepción de los trabajos. Para prensa escrita deberán remitirse los materiales en formato PDF, mientras que en radio, televisión e hipermedia podrán enviarse mediante enlaces digitales. Los trabajos de radio y televisión podrán entregarse también en soporte digital en las sedes de la AHS en el país.

Cada propuesta deberá acompañarse de los datos personales del autor y de información básica sobre el material presentado, entre ella el título, la categoría en la que concursa, el medio donde fue publicado y la fecha de publicación.

El jurado estará compuesto por profesionales de los medios cubanos y entregará un único premio en cada categoría, consistente en diploma acreditativo y una remuneración económica. También tendrá la facultad de conceder menciones.

Los resultados se anunciarán en enero de 2027 durante una gala pública en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz. La nueva edición coincide, además, con las celebraciones por el aniversario 40 de la organización de jóvenes creadores.

Una historia de reconocimiento al periodismo joven

El Rubén Martínez Villena cuenta con una trayectoria de varias décadas y ha distinguido a periodistas que posteriormente han mantenido una presencia significativa en la prensa y los espacios culturales cubanos.

Más recientemente, entre los periodistas distinguidos se encuentra Sofía Miragaya Bacallao, premiada por tres trabajos publicados durante 2024 y 2025 en la revista El Caimán Barbudo, centrados en figuras y espacios de la cultura cubana.

A lo largo de sus diferentes ediciones, el Premio Rubén Martínez Villena ha buscado colocar el periodismo cultural más allá de la difusión de acontecimientos artísticos. Reportajes, entrevistas, perfiles, crónicas, crítica y producciones audiovisuales y digitales forman parte de un concurso que ha privilegiado la investigación, el análisis y la exploración de las dinámicas de la creación cultural.

El encuentro asociado al premio también ha funcionado tradicionalmente como espacio de intercambio profesional. Por ejemplo, la edición de 2021 incorporó talleres sobre periodismo cultural radial, entrevista periodística y televisión, además de debates en torno al periodismo cultural en los entornos digitales. En 2022, las actividades estuvieron centradas, entre otros asuntos, en la necesidad de fortalecer el análisis y la opinión en los medios, así como en las nuevas formas de producción multimedia y multiplataforma.

El nombre del certamen rinde homenaje a Rubén Martínez Villena (1899-1934), poeta, intelectual, periodista y dirigente revolucionario cubano. Villena participó en la Protesta de los Trece y en el Grupo Minorista, desarrolló una intensa actividad política contra la dictadura de Gerardo Machado y ejerció el periodismo en diferentes publicaciones de su época.

Con la convocatoria correspondiente a 2026, la Asociación Hermanos Saíz vuelve así a colocar en el centro la creación periodística de las generaciones más jóvenes y la necesidad de un periodismo cultural capaz no solo de informar sobre las manifestaciones artísticas, sino también de investigarlas, discutirlas y contribuir a comprender los procesos que atraviesan la cultura cubana contemporánea.