Derrotar a los medios de comunicación de EEUU es posible: Explosive Media

Por Marco Fernandes /Brasil de Fato

Por un lado, unos cuantos jóvenes con portátiles baratos. Por otro, estudios con presupuestos multimillonarios. Así describen los miembros del colectivo iraní Explosive Media —creadores de los vídeos de «Lego» que se viralizaron mundialmente durante la guerra de Estados Unidos contra Irán— la disputa que mantienen desde que Estados Unidos e Israel atacaron al país persa el 28 de febrero.

Uno de sus miembros, que se identifica como Hombre Explosivo, concedió una entrevista exclusiva a Brasil de Fato en un café situado en la azotea de un edificio de 14 plantas en Teherán, la capital iraní. Al comienzo de la entrevista, señaló un avión que volaba en el horizonte y dijo: «Una luz como esa, durante la guerra, era un misil».

Afirman haber superado los mil millones de visualizaciones en pocos meses desde el lanzamiento de su primer vídeo al inicio de la llamada «Guerra de Ramadán», que duró 40 días hasta el alto el fuego de abril. El colectivo es anónimo y está formado por unos diez jóvenes de entre 18 y 25 años, con formación en comunicación, ingeniería y teología. Comenzaron en junio de 2025, durante la Guerra de los Doce Días, con vídeos en persa y un presentador en directo.

El primer vídeo que utilizó animaciones al estilo «Lego» se completó el último día de esa guerra, pero no se publicó debido al alto el fuego. Cuando la guerra se reanudó a finales de febrero, publicaron el primer vídeo, se fueron a dormir y, al despertar, vieron que el material se comentaba en la prensa británica y, desde allí, en todo el mundo.

La fórmula combina inteligencia artificial, música rap original y la gramática del pop estadounidense. Un vídeo de dos minutos se publica en unas 24 horas, y el que trataba sobre el alto el fuego de abril estaba listo antes del anuncio oficial. El favorito del equipo, titulado «Una venganza para todos», dedica cada misil a una víctima del imperio: los pueblos indígenas, los negros esclavizados, Hiroshima y Nagasaki, el vuelo 655 de Iran Air, los niños de la isla de Epstein. «Lloré cuando lo vi», dice Explosive Man.

El éxito tuvo un precio. En abril, YouTube cerró el canal por «spam, prácticas engañosas y estafas», e Instagram eliminó la cuenta. «En un país que alberga a Pixar, DreamWorks y Disney, se clausuró un canal de animación independiente. ¿Por qué?», reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei. La empresa LEGO nunca se pronunció al respecto. La prensa occidental acuñó el término «slopaganda», propaganda de baja calidad realizada con IA, a lo que el grupo responde: «Consideramos nuestro trabajo como arte. Es cine».

Y el formato ya ha cruzado el océano: en mayo, un historiador de arte de La Habana publicó un vídeo con el mismo estilo contra las amenazas de Trump a Cuba, y el colectivo lo recibió como «LRF Cuba», el Frente de Resistencia Lego.

Pero, para ellos, nada de eso explica lo esencial. Al preguntarle qué garantizó la resistencia de Irán —ya fueran los misiles, los drones o los propios vídeos—, responde con fe: «Fue la serenidad que Dios nos concedió». Las primeras noches, con el Líder Supremo muerto, estaban en las calles cuando vieron un dron estadounidense en el cielo: «No tuvimos miedo en absoluto».

La serenidad frente a los ataques de Estados Unidos e Israel

Brasil de Fato: ¿Qué fue lo más importante para el éxito de Irán en la resistencia a los ataques de Estados Unidos e Israel? ¿Los drones, los misiles, la Guardia Revolucionaria o los videos de Lego que creaste y que conquistaron corazones y mentes en todo el mundo al contar la perspectiva iraní sobre esta guerra?

Hombre explosivo: Fue la serenidad que Dios nos concedió. En el Corán, Dios dice que cuando los musulmanes, los creyentes, se enfrentan a enemigos, les envía una especie de serenidad para que no les teman. Todavía no comprendemos esta serenidad, pero creo que la comprenderemos dentro de muchos años.

Cuando pienso en nosotros en los primeros días de la guerra, en las primeras noches, no teníamos un líder. Nuestro líder fue martirizado. Y estábamos en las calles por la noche. Le gritábamos a Estados Unidos: «¡Derrotaremos a Estados Unidos!», pero no sabíamos exactamente qué significaba que Estados Unidos estuviera en nuestra contra. Estábamos en las calles y vi un dron estadounidense en el cielo. No tuvimos miedo en absoluto. Fue un sistema de defensa aérea el que lo derribó; estábamos observando. La gente, hombres, mujeres, ancianos, niños, nadie sintió miedo. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Eso es muy poderoso.

«No tuvimos miedo en absoluto.»

De los vídeos en persa a una audiencia internacional

Cuéntanos un poco sobre el grupo. Empezasteis a producir contenido para el público hace unos cinco años. ¿Cómo pasasteis de vídeos personales con un presentador a animaciones en inglés para todo el mundo?

Estábamos haciendo videos para el público iraní. Y al comienzo de la guerra, hicimos nuestro primer video de Lego. Lo publicamos en nuestros canales de la aplicación iraní y nos fuimos a dormir. Al despertar, vimos que una cuenta lo había tuiteado. Luego, The Times y The Telegraph escribieron sobre él. Entonces nos dimos cuenta de que era algo diferente, que ese tenía que ser nuestro siguiente paso: empezar a hacer videos para el público de habla inglesa.

¿Y podemos decir que su público principal son los estadounidenses?

Sí, durante la guerra. La mayor parte de nuestra audiencia también es estadounidense. En Twitter, alrededor del 60%. Luego Canadá y Gran Bretaña.

Y eres muy joven, tienes como máximo 20 años.

Tenemos un compañero de trabajo de 15 años.

Un colectivo joven y un proceso creativo multidisciplinario

Combinas tu formación en comunicación, ingeniería, teología e inteligencia artificial. ¿Cómo se integran estas diferentes disciplinas en tu trabajo? ¿Cómo es tu proceso creativo?

La pasión y el amor nos unen, y todos amamos a nuestro país; así que, con nuestras diferentes trayectorias, nos unimos para crear algo para nuestra nación. En cuanto al proceso, tenemos un banco de ideas. Discutimos ideas semanalmente. Ya sabes, tenemos ideas las 24 horas del día. Pensamos en el trabajo incluso mientras dormimos. Eso es increíble. Así que, tenemos un banco de ideas y reuniones durante la semana. Hacemos lluvia de ideas, escribimos nuestros planes, escribimos nuestros guiones y, durante la semana, los producimos uno por uno.

Nos preparamos para todo esto. Al principio, uno de nosotros sabía usar Photoshop, otro sabía hacer animación y otro sabía comunicarse. Pero nos entrenamos para que una sola persona pudiera hacerlo todo: desde escribir el guion hasta hacer animación, crear imágenes y comunicarse. Leímos libros sobre cine. Vimos vídeos.

El origen de las animaciones y la elección de Lego

¿Decidiste empezar a hacer este tipo de vídeos a causa de la guerra, o ya creabas contenido pensando en una audiencia global?

No, hicimos el primer vídeo de Lego el último día de la guerra de los Doce Días. Pero cuando comenzó el alto el fuego, no lo publicamos. Sin embargo, con eso, estábamos preparados, sabíamos cómo hacerlo. Así que, en los primeros días de la guerra siguiente, publicamos el primer vídeo, pero para el público iraní. El primero fue «Crónicas de la Victoria», luego «El Estrecho de Ormuz está cerrado» y después «Venganza para todos».

¿Es este el vídeo donde muestras a personas negras en Estados Unidos, a indígenas, a palestinos, a las chicas que sufrieron a manos de Epstein?

Sí. Esa es mi favorita. Lloré cuando la vi. Fue increíble. Y luego vino «Rise Up», en persa, con ese cantante religioso Mahdi Rasouli. Decía «Heidar, Heidar». Esa fue mi favorita. «Heidar» significa «león», es un apodo para nuestro primer Imam, el Imam Ali [yerno de Mahoma]. En la batalla de Khaybar contra los judíos. En sus libros, algunas profecías dicen que «Heidar» vendrá y los derrotará. El libro dice: «No luchen contra él cuando venga. Obedézcanle». Y cuando el Imam Ali vino a ellos y dijo: «Yo soy Heidar», y derrotó a su héroe más poderoso, entonces se dieron cuenta: «Ah, este es Heidar». Y no lucharon, la batalla había terminado. Los musulmanes llegaron a Khaybar, que es un castillo.

Stop lying Loser.

Everyone at the UN knows what a vile criminal you are. 🇺🇳🙅‍♂️ https://t.co/cSG8bCS9R3 — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) September 22, 2026



¿Qué te llevó a elegir Lego como forma de expresión?

Probamos muchos formatos. Pero Lego tiene un toque divertido. No hace falta que sea exactamente realista. Si imitas a Trump, puedes hacer algo que se parezca a él y la gente sabrá que es Trump. Cuando haces vídeos realistas, la gente busca fallos. Dicen: «Oh, Trump, no es así. Su nariz no es así. Su pelo no es así». Pero cuando haces vídeos de Lego, la gente busca similitudes. Dicen: «Oh, se parece mucho a él». Esa es una ventaja de usar Lego, y Lego evoca nostalgia en la gente. Cuando éramos niños, nuestros hijos jugaban con Lego, o nosotros mismos jugábamos con Lego.

«Pero cuando haces vídeos de Lego, la gente busca similitudes.»

La producción audiovisual en medio de la guerra

Muchos de ustedes estudian en la universidad, que estaba siendo bombardeada. ¿Cómo fue publicar videos, recibir cientos de millones de visitas, pero al mismo tiempo tener poco acceso a internet y estar bajo el ataque de drones y misiles? ¿Cómo vivieron esos 40 días de guerra?

Sentíamos que también estábamos luchando. Éramos un ejército mediático, guerrilleros mediáticos, y teníamos que actuar rápido. No volvíamos a casa por la noche. Dormíamos allí, en nuestra oficina. Sí, trabajábamos 24 horas al día y queríamos hacer algo. Era nuestro deber. No queríamos nada de nadie. Solo queríamos cumplir con nuestro deber para con nuestro país.

«Éramos un ejército mediático, guerrilleros mediáticos, y teníamos que actuar rápido.»

La disputa por la narrativa y la guerra mediática

Usted ha dicho que estudió los medios de comunicación estadounidenses y analizó sus narrativas sobre las guerras. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas iraníes también analizaron los drones y misiles occidentales. En el caso de los medios, ¿en qué consiste este análisis que usted realizó?

Hemos vivido durante años en un entorno de guerra mediática occidental. Nacimos en él. Hay muchos canales en persa patrocinados por Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. Ese es nuestro entorno. Lo aprendimos de forma natural. No nos educaron en universidades sobre propaganda o guerra psicológica. Lo vivimos. Vimos cómo los medios occidentales entierran la verdad entre mentiras, cómo invierten la verdad y la falsedad, cómo magnifican incluso el más mínimo problema en nuestro país, cómo desilusionan a nuestros jóvenes. Comprendimos esto y decidimos hacer algo al respecto. Pero no con mentiras, no con ese tipo de crueldad, ese tipo de propaganda, sino con la verdad. Sabíamos que la humanidad tiene un amor innato por la verdad. Cuando se dice la verdad, se libera la mente, se desata. Algunas cadenas se rompen. La gente comprende: «¡Ah, hay una verdad! Me han estado mintiendo todos estos años». Así que revertimos la situación, pero no con mentiras.

«Cuando se dice la verdad, se libera la mente, se desata.»

Inteligencia artificial, restricciones y censura en plataformas

Utilizas inteligencia artificial en tus vídeos, pero la IA también tiene muchos sesgos occidentales. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo abordas este sesgo?

A veces hemos tenido problemas con las indicaciones y restricciones en las cuentas de IA. A veces la IA dice: «Oh, no podemos hacer eso por tal o cual motivo. No podemos desafiar a esa persona. No podemos decir eso. No podemos crear esa imagen». Pero nos las arreglamos para sortearlo. Son trucos de magia [ríe].

Tanto YouTube como Instagram cerraron sus cuentas. Aun así, los videos se difundieron por todas partes. ¿Tienes idea de cuántas cuentas los están compartiendo?

No sé la cifra exacta, pero sí sé que en los primeros meses de nuestro trabajo, este recibió más de mil millones de visualizaciones en todo el mundo.

Soberanía comunicacional y nuevas plataformas

Rusia tiene el mismo problema, con varios medios de comunicación además de YouTube y Meta. ¿Qué reflexiones tiene sobre la soberanía de las comunicaciones para países como Irán y otros países del Sur Global? ¿Está considerando sus propias plataformas?

Espero que podamos lograrlo en el futuro. Buscamos algo así. Creamos una colección de NFT llamada LRF, LEGO Resistance Front. Buscamos la manera de usar Web3 y las tecnologías blockchain para crear contenido multimedia gratuito para todo el mundo. Pero, por el momento, creo que aún es demasiado pronto. Creo que debemos usar sus propios medios para influir en su gente. Es como un río que están envenenando. Necesitamos desintoxicarlo y descongelar las mentes de la gente.

«No es basura, es cine»: la respuesta a la slopaganda

Algunos medios de comunicación occidentales se mostraron molestos por su éxito. Empezaron a llamarlo «slopropaganda» [un término derivado de «slop» o pienso para cerdos, más «propaganda»]. ¿Qué opinas al respecto?

Creo que la gente sabe que «slopaganda» es ese vídeo de Lego que el Ministerio israelí publicó en Twitter, alrededor del 7 de octubre. Nosotros consideramos nuestro trabajo como arte. Hacemos vídeos, hacemos películas. Es cine, ¿sabes? No es basura. Pero su trabajo sí lo es. Puedes buscar «Primer Ministro israelí publicó un vídeo de Lego». Y eso es propaganda de baja calidad. Nosotros nos consideramos entretenimiento educativo.

El desafío a la narrativa occidental

Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos libra una guerra contra un país sin controlar la narrativa. Recordemos los casos de Libia, Irak, Afganistán y Siria, cuando sí controlaron la narrativa. ¿Qué opinas de esto?

Primero, deshumanizaron al pueblo de ese país. Intentaron hacer lo mismo con el nuestro. Llevan 47 años haciéndolo, desde la revolución.

¿Cómo lograste revertir eso?

Creo que es parte del plan de Dios. Dios decidió que la verdad prevaleciera y triunfara en este momento. Creo que es un momento importante en la historia mundial. Creo que es el comienzo de una nueva era. Simplemente estamos siguiendo los planes de Dios. Mírennos: somos solo unos jóvenes con computadoras portátiles económicas. Por otro lado, hay estudios con presupuestos multimillonarios. No nos creemos superiores. Estamos orgullosos, pero no nos jactamos. Nos vemos tal como somos y le damos gracias a Dios por esta bendición. La aprovecharemos al máximo.

«Somos solo unos jóvenes con computadoras portátiles económicas. Por otro lado, hay estudios con presupuestos multimillonarios.»

Un mensaje para los jóvenes del Sur Global

¿Hay alguna lección que puedan aprender otros países del Sur Global, los grupos de jóvenes que ahora los ven a ustedes como un ejemplo?

Ser un instrumento de Dios o formar parte de su plan no significa que no puedas hacer nada. No significa que no debas intentarlo. Debes esforzarte por formar parte del plan de Dios. Creo que eso implica mantener la moralidad, creer en la verdad, amar a los demás y amar a los niños.

Cuando ves un país, un régimen sionista, matando niños, matando gente… No puedes ser humano y no luchar contra ellos. Si te opones y tratas de hacer algo, Dios te ayudará. No temas las consecuencias. No temas los problemas. Todos los problemas se resolverán en el futuro. No pienses en ellos. Simplemente cumple con tu deber. Simplemente haz lo que debes hacer. Lograrás los resultados. Esto te traerá una especie de alivio cuando digas: “El resultado no es mío. Solo el deber es mío”. Por eso seré juzgado: por si cumplí con mi deber o no.

Si estaba en el plan de Dios, lograrás el resultado. Si no, alguien más, años después, lo logrará siguiendo el camino que tú comenzaste. Por lo tanto, piensa solo en tu deber. Y mantén la calma. Ten confianza. Eso te ayudará a hacer cualquier cosa. Todo es posible. Derrotar a las fuerzas armadas estadounidenses es posible. Derrotar a sus medios de comunicación es posible. Hacer videos increíbles es posible. Escribir historias increíbles es posible. Hacer animaciones increíbles es posible. Influir en la gente es posible. La gente te amará. Incluso aquellos cuyas mentes han sido bombardeadas durante décadas, te amarán. Descubrirán la verdad.

«El resultado no es mío. Solo el deber es mío»

Los próximos proyectos de Explosive Media

He leído que sueñas a lo grande. Formatos cinematográficos, obras más largas, quizás incluso tus propios personajes. ¿Cuáles son los próximos pasos del grupo?

Estamos pensando en hacer un documental. Quizás un documental sobre Lego, dentro de unos meses. También estamos pensando en nuevos estilos. Tal vez el algoritmo rechace los vídeos de Lego. Y estamos pensando en hacer vídeos para diferentes eventos, festivales de cine, por ejemplo. Como somos independientes, también buscamos patrocinadores. Vendemos vídeos. Después de producirlos, los vendemos a algunos medios de comunicación y ellos nos pagan. Es lo normal.

Pero aún no estamos satisfechos. Queremos vengar a los niños de Gaza. Queremos vengar a los niños de la escuela de Minab. Y al Líder Supremo. Ese es nuestro mayor sueño: vengar la sangre de nuestro Líder Supremo mártir.

(Entrevista publicada originalmente en Brasil de Fato. Traducida por Resumen Latinoamericano)