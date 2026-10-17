40 aniversario de la AHS

En el 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el Presidente cubano sostuvo un intercambio con más de medio centenar de jóvenes creadores, en el que destacó el papel de la cultura en la defensa de la identidad nacional, la transformación de las comunidades y la construcción socialista.

La Habana, 19 de octubre de 2026. El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó a los jóvenes artistas e intelectuales cubanos a mantener una creación comprometida, sin renunciar a la experimentación estética ni a la diversidad de ideas, durante un encuentro por el aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

La reunión, celebrada en el Memorial José Martí, reunió a más de medio centenar de integrantes de la organización, fundada el 18 de octubre de 1986, y permitió intercambiar experiencias sobre el trabajo cultural comunitario, la comunicación digital, la participación juvenil y los desafíos que enfrenta el país.

«Sigan creando, sigan estimulando esa creación comprometida sin renunciar a la experimentación estética ni a la complejidad», expresó el mandatario, quien insistió en la importancia de defender nuevas ideas y asumir riesgos en los procesos culturales.

La cultura como protagonista de las transformaciones sociales

Durante el intercambio, moderado por el presidente nacional de la AHS, Yasel Toledo Garnache, los jóvenes expusieron iniciativas que se desarrollan en comunidades, escuelas, universidades y centros laborales, muchas de ellas en condiciones materiales complejas.

Toledo Garnache destacó que la asociación aspira a mantener su utilidad social más allá del ámbito estrictamente artístico. Señaló que sus integrantes han desarrollado más de un centenar de actividades en las provincias y trabajan para ampliar proyectos de creación en distintas manifestaciones.

Uno de los asuntos centrales fue la necesidad de acercar el arte a los barrios, especialmente a niños y adolescentes.

La periodista y poeta Yeilén Delgado Calvo compartió experiencias culturales desarrolladas durante los apagones en espacios comunitarios, donde las dificultades cotidianas se convierten en oportunidades para el aprendizaje y la convivencia.

Su intervención puso de relieve las posibilidades de movilizar a artistas e intelectuales residentes en cada comunidad, mediante iniciativas que no siempre requieren grandes recursos materiales.

Redes sociales, jóvenes creadores y nuevos públicos

El encuentro también abordó los cambios en los consumos culturales provocados por las plataformas digitales y las redes sociales, particularmente entre las nuevas generaciones.

Yeilén Delgado señaló la necesidad de fortalecer las alianzas entre los medios tradicionales, sus espacios digitales y los jóvenes comunicadores que han conseguido construir comunidades propias en Internet.

Explicó que numerosos artistas y creadores cubanos desarrollan proyectos mediante podcasts, YouTube, Instagram y otras plataformas, pero sus contenidos permanecen muchas veces fragmentados por las dinámicas de distribución algorítmica.

Por ello, propuso avanzar hacia una mayor articulación entre medios de comunicación, instituciones culturales y creadores digitales, con el propósito de ampliar la circulación de contenidos y conectar con públicos diversos.

Proyectos culturales que transforman las comunidades

La cantante Annie Garcés compartió su experiencia de trabajo con niños y adolescentes del municipio habanero de Marianao, mediante una iniciativa vinculada a la recuperación de la biblioteca municipal Enrique José Varona.

El proyecto contempla la revitalización de sus espacios y la creación de una sala de conciertos que llevará el nombre del trovador Eduardo Sosa.

Garcés destacó la colaboración de instituciones del territorio y consideró que experiencias semejantes pueden extenderse a otras comunidades mediante la cooperación entre artistas, autoridades e instituciones locales.

Por su parte, el realizador Manuel Ramírez Heras presentó la experiencia de la serie radial histórica Mis muchachos, los Saíz, integrada por diez capítulos dedicados a la vida de los hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca.

Sus creadores aspiran a llevar esta producción a escuelas y universidades como recurso para el acercamiento de las nuevas generaciones a la historia nacional.

Una asociación plural que permite soñar

La musicóloga y cantante Lea Cárdenas reivindicó la diversidad creativa y de pensamiento como una de las principales fortalezas de la Asociación Hermanos Saíz.

Durante su intervención, defendió el carácter plural de la organización y las posibilidades que ofrece a jóvenes con diferentes inquietudes, propuestas estéticas e intereses culturales.

«Es el espacio que permite soñar», afirmó Cárdenas al referirse a las oportunidades de creación, intercambio y acompañamiento que encuentran los artistas dentro de la AHS.

El encuentro evidenció la diversidad de iniciativas que impulsa la organización, desde proyectos comunitarios y nuevas formas de comunicación hasta propuestas musicales, audiovisuales, literarias y escénicas.

Díaz-Canel: defender la cultura frente a la colonización cultural

En las conclusiones, Díaz-Canel reconoció el compromiso de los jóvenes artistas con los problemas que enfrenta actualmente la sociedad cubana y resaltó su capacidad para ofrecer respuestas creativas en circunstancias adversas.

El Presidente afirmó que la AHS ha alcanzado una madurez institucional que le permite conservar su espíritu juvenil y, al mismo tiempo, asumir mayores responsabilidades sociales y culturales.

También alertó sobre los intentos de colonización cultural y la necesidad de defender las expresiones artísticas nacionales, la identidad y los valores de la sociedad cubana.

«No nos podemos dejar colonizar la cultura, por eso hay que defender la cultura, la cultura en su expresión más amplia», subrayó.

El mandatario destacó que la respuesta cultural debe ser educativa, proactiva y capaz de conectar emocionalmente con la ciudadanía, especialmente con las nuevas generaciones, mediante propuestas de calidad y una sólida identidad propia.

Asimismo, reconoció el espíritu de cooperación, sensibilidad y compromiso demostrado por los miembros de la Asociación Hermanos Saíz durante cuatro décadas de trabajo.

En sus reflexiones finales, enfatizó que la creatividad, el talento y el esfuerzo colectivo constituyen recursos esenciales para enfrentar las dificultades que atraviesa Cuba.

El intercambio reafirmó el papel de la AHS como espacio de encuentro, experimentación y participación de la joven vanguardia artística cubana, así como su contribución al desarrollo cultural y social del país.