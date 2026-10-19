Día de la Cultura Nacional

Este 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, la productora audiovisual Aguaje Films comparte un nuevo video bajo la consigna «¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!», como homenaje a una fecha que simboliza la identidad, la historia y las tradiciones de nuestro pueblo.

La celebración recuerda el 20 de octubre de 1868, cuando se entonó por primera vez en Bayamo el himno que se convertiría en nuestro Himno Nacional, expresión de las luchas por la independencia y la soberanía de Cuba.

En esta jornada, Aguaje Films invita a disfrutar y compartir su nueva creación audiovisual, dedicada a la cultura nacional y al espíritu de resistencia del pueblo cubano.

Con Céspedes decimos hoy “Independencia o muerte” ¡Patria o Muerte!

¡Venceremos! https://t.co/h0Jy0Si10z — Aguaje Films (@Aguajefilms) October 20, 2026

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#CubaNoEsUnaAmenaza. El bloqueo sí.