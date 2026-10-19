Cuba denuncia en la ONU una maniobra de Estados Unidos

El embajador Ernesto Soberón advirtió que Washington intenta utilizar las instalaciones de Naciones Unidas para promover acusaciones contra Cuba y desviar la atención del debate sobre el bloqueo económico, comercial y financiero, previsto para los días 27 y 28 de octubre.

Naciones Unidas, 19 de octubre de 2026. — El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, embajador Ernesto Soberón Guzmán, denunció este lunes la celebración de un evento organizado por la Misión de Estados Unidos en la sede del organismo internacional, al que calificó como una maniobra política destinada a desacreditar a Cuba y obstaculizar el debate de la Asamblea General sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense.

En declaraciones a la prensa, realizadas a pocos metros del lugar donde se desarrollaba la actividad, Soberón afirmó que la representación estadounidense había organizado un encuentro contrario a las normas que regulan el uso de las instalaciones de Naciones Unidas.

El diplomático cubano cuestionó que la Secretaría de la ONU no hubiera impedido la celebración de la actividad, pese a las reiteradas advertencias formuladas por Cuba.

Según explicó, Estados Unidos reunió a representantes de un grupo reducido y seleccionado de Estados miembros con el propósito de difundir acusaciones contra su país. Denunció, además, que entre los participantes del panel figuraban personas que, según afirmó, reciben financiamiento del Departamento de Estado estadounidense, así como individuos condenados por delitos o vinculados con organizaciones terroristas responsables de muertes y sufrimiento en Cuba.

#Cuba is here, not in there. The representatives of the Cuban people are here, not with them. And the vast majority of the UN is with us, just as they will be once again on October 27 and 28. https://t.co/qmoCB5DmQf — Ernesto Soberón (@SoberonGuzman) October 19, 2026

«Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí»

Soberón sostuvo que el verdadero propósito del encuentro era desviar la atención de las consecuencias de la política estadounidense contra la población cubana.

Afirmó que Estados Unidos actúa como un «delincuente internacional» al imponer un castigo colectivo que ocasiona enormes sufrimientos a los habitantes de una nación pacífica.

El representante cubano señaló que Washington pretende imponer una narrativa falsa sobre Cuba para justificar su política de agresión y minimizar las consecuencias del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo y de las medidas de máxima presión.

«Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», expresó, al referirse a las razones por las que, según afirmó, la inmensa mayoría de los países volverá a respaldar la demanda cubana ante Naciones Unidas.

El embajador denunció también la utilización de la causa de los derechos humanos como argumento para encubrir una política dirigida, a su juicio, a socavar la soberanía y el derecho a la libre determinación del pueblo cubano.

Your subconscious betrayed you, .@USAmbUN.

You are a liar, Mr. Waltz. Be honest with the American people and acknowledge that #CubaIsNotAThreat, the blockade IS. https://t.co/gcqhnDInfS — Ernesto Soberón (@SoberonGuzman) October 19, 2026



En ese sentido, sostuvo que el objetivo de las medidas de castigo colectivo es quebrantar la voluntad de resistencia de la población y subvertir el orden constitucional de Cuba, propósito que calificó como antiguo y reiteradamente frustrado por sucesivas administraciones estadounidenses.

La Asamblea General debatirá el bloqueo el 27 y 28 de octubre

Soberón contrapuso el carácter restringido del encuentro organizado por Estados Unidos con el debate formal que tendrá lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas los próximos 27 y 28 de octubre, cuando se examinará, por trigésima cuarta ocasión, el proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

Subrayó que ese es el asunto legítimamente inscrito en la agenda del organismo y que será discutido de manera abierta, con la participación de todos los Estados miembros, en lugar de limitarse a una reunión selectiva.

A juicio del diplomático, la actividad promovida por la representación estadounidense busca perjudicar y socavar ese ejercicio multilateral, en momentos en que Washington conoce el amplio respaldo internacional que históricamente ha recibido la resolución cubana.

«Nunca nos arrodillaremos. No nos rendiremos»

En la parte final de su intervención, Soberón reivindicó la legitimidad de la representación cubana ante Naciones Unidas y aseguró que la mayoría de sus Estados miembros mantiene su solidaridad con Cuba.

«Cuba está aquí, no ahí dentro. Los representantes del pueblo cubano estamos aquí, no con ellos», afirmó, en referencia al encuentro convocado por la Misión estadounidense.

A picture is worth a thousand words, and if it’s accompanied by music, even better.

#CubaIsNotAThreat, the blockade is https://t.co/9zysicYCaR — Ernesto Soberón (@SoberonGuzman) October 19, 2026

Advirtió que cualquier intento del Gobierno de Estados Unidos de quebrantar la determinación y la unidad del pueblo cubano supondrá un desperdicio de tiempo, esfuerzos y recursos.

El representante permanente concluyó su declaración con un mensaje de firmeza:

«Nunca nos arrodillaremos. No nos rendiremos».

La denuncia se produce a ocho días del inicio del debate de la Asamblea General sobre la resolución cubana contra el bloqueo, en un contexto de creciente confrontación diplomática entre La Habana y Washington en torno a las medidas coercitivas estadounidenses y sus consecuencias para la población de la isla.