Abel Prieto: “No nos vamos a rendir”

El presidente de Casa de las Américas recibió numerosas muestras de solidaridad durante la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Denunció las consecuencias humanitarias del cerco económico y energético estadounidense y llamó a romper el silencio internacional sobre la situación de la isla.

Ciudad de México, 19 de octubre de 2026. El escritor y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, denunció el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba y reafirmó la voluntad de resistencia del pueblo cubano durante su participación en la 26 Feria Internacional del Libro del Zócalo, celebrada en la capital mexicana.

Ante un público que coreó consignas como «¡Cuba sí, bloqueo no!» y «¡Cuba no está sola!», el intelectual agradeció las expresiones de solidaridad y destacó los históricos vínculos entre ambos pueblos.

«El pueblo mexicano es hermano del cubano y estamos orgullosos de esa fraternidad».

Así expresó Prieto durante el encuentro, reseñado este lunes por el diario mexicano La Jornada.

«La palabra bloqueo se queda corta»

Prieto describió las graves consecuencias del cerco económico y energético impuesto por Washington, que calificó como un «proceso de asfixia» contra la población cubana.

«La palabra bloqueo se queda corta. No es sólo contra el gobierno, es contra el pueblo cubano».

Explicó que las restricciones al suministro de combustible provocan prolongados apagones, afectan el abastecimiento de agua, dificultan la conservación de alimentos y agravan la escasez de medicamentos.

Asimismo, denunció que unos 7 000 contenedores con alimentos e insumos médicos previamente pagados permanecen retenidos en el Caribe debido al temor de las compañías navieras a posibles represalias estadounidenses.

El intelectual citó indicadores que reflejan el deterioro de las condiciones sanitarias del país, entre ellos el aumento de la mortalidad infantil de 4,4 por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9, así como la disminución de la supervivencia de niños con cáncer del 85 al 65 %.

«No nos vamos a rendir»

El expresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba advirtió sobre el peligro de una escalada de las agresiones estadounidenses, incluida la posibilidad de una intervención militar.

«Nos estamos preparando para la peor variante, que sería una agresión militar. No nos vamos a rendir. El pueblo cubano hoy es más antiimperialista que nunca».

Prieto sostuvo que las políticas de Washington buscan generar condiciones para un estallido social que posteriormente pudiera utilizarse como justificación de una intervención extranjera.

También denunció la existencia de «una especie de pacto de silencio» internacional alrededor de las consecuencias humanitarias del bloqueo, por lo que consideró indispensable visibilizar la realidad que enfrenta la población cubana.

«Sin cultura no hay libertad posible»

Durante su intervención, Prieto reivindicó el papel de la cultura en la defensa de la soberanía nacional y frente a las estrategias de manipulación ideológica.

Alertó sobre la colonización cultural mediante las redes sociales, las plataformas digitales y la industria del entretenimiento, y subrayó la importancia de fortalecer el pensamiento crítico, especialmente entre niños y jóvenes.

Destacó que, pese a las dificultades económicas, Cuba consiguió iniciar el curso escolar, celebrar festivales cinematográficos y desarrollar su feria del libro.

«No hubo apagón cultural (…) Sin cultura no hay libertad posible».

También se refirió a la denominada resistencia creativa, reflejada en el desarrollo de las energías renovables, el impulso de la producción nacional de alimentos y las transformaciones económicas emprendidas por el país.

México reafirma su solidaridad con Cuba

El director del Fondo de Cultura Económica de México, Paco Ignacio Taibo II, también intervino en el encuentro y afirmó que Cuba atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia como consecuencia del bloqueo estadounidense.

Taibo II reclamó mantener y fortalecer la solidaridad del pueblo mexicano con la isla.

La jornada concluyó entre nuevas consignas de respaldo a Cuba y con el anuncio de la Liga Cultural Antifascista de una campaña de recaudación pública destinada a enviar un buque con 40 000 litros de gasolina al país caribeño.