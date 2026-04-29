Renace delegación de la UPEC en la UNEAC

La reconstitución de la delegación de base de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) servirá para perfeccionar la articulación entre la prensa especializada y los hacedores del arte y la cultura. Así trascendió del encuentro efectuado hoy en la sala Villena en presencia de Marta Bonet, presidenta de la UNEAC; y Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

A la cita asistieron además Miguel Barnet, presidente de Honor de la UNEAC, directivos de ambas estructuras; así como periodistas de diversos medios de comunicación.

Durante el encuentro, la vicepresidenta primera de la Uneac, Magda Resik, señaló que desde la organización cultural se trabaja por visibilizar los procesos creativos de sus miembros y aportan a la resistencia cultural desde las redes sociales. Además, informó que laboran en la concepción de un nuevo sitio web para la organización.

Se abordó la importancia de la crítica cultural que se genera desde los diversos espacios de cada de las Asociaciones que integran la UNEAC y la necesidad de potenciar esa mirada especializada en los medios de comunicación, como herramienta esencial para el debate y el crecimiento artístico.

Miguel Barnet, fundador de ambas organizaciones, destacó la importancia de no ceder en la defensa de la Patria y de la Revolución en las redes sociales. El también Premio Nacional de Literatura hizo un llamado a mantener la batalla cultural en los nuevos escenarios digitales.

Ricardo Ronquillo destacó el vínculo histórico que existe entre los profesionales que nutren las filas de la Uneac y a la Upec. Estimó que existe una cantera importante de temas que podrían desarrollar juntos, como son la investigación y gestión de cursos especializados sobre la cartelista cubana, el fotoperiodismo, la fotografía artística, y la realización de audiovisuales para redes sociales.

Durante la sesión se recordó al periodista y crítico de arte Pedro de la Hoz González, destacado intelectual, miembro de la UPEC y la UNEAC, primer director de la revista Artecubano y presidente de la Comisión Aponte. Su legado permanece vivo en la memoria de quienes defienden una cultura crítica, comprometida y revolucionaria.

Durante la jornada se informó además sobre la revitalización que viven hoy Ediciones Unión y La Gaceta de Cuba, importantes herramientas de comunicación con las que también cuentan.

Imagen de portada: Foto de Ramsés Valdés Hatman.