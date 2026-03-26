Miguel Díaz-Canel: “Damos la vida por la Revolución” (+Video)

¿Por qué la rabia de Estados Unidos contra Cuba? El presidente Miguel Díaz-Canel aventura dos hipótesis: su pensamiento prepotente, hegemónico, de dominación, y el temor al ejemplo de Cuba. “Porque Cuba en cualquier foro internacional tiene un pensamiento propio, tiene verdades propias”.

Quien le pregunta es Pablo Iglesias, exvicepresidente de España y director general de Canal Red, quien viajó a la isla como parte de una delegación de unos 600 activistas de 33 países que llevaron ayuda humanitaria y un mensaje de respaldo político a la isla, en medio del bloqueo energético y el estrangulamiento económico de Estados Unidos a Cuba desde enero pasado.

“Nosotros no somos una amenaza para nadie”, responde el cubano. “Cuba es un pueblo decente, es un pueblo de paz, no hay quien se crea que es una amenaza inusual para los Estados Unidos, por lo tanto esa no puedo ser la razón. Nosotros no entorpecemos para nada la vida de los Estados Unidos”.

Díaz-Canel se refiere a la rabia del gobierno de Donald Trump contra un país que no le ha hecho nada y que, por el contrario, ha compartido sus conocimientos con decenas de países.

“Nos dicen que somos un estado fallido, ¿Un estado fallido podría haber sobrevivido a un bloqueo de Estados Unidos o podría estar funcionando en medio de estas condiciones?”, cuestiona. Luego invita: “Mira los indicadores sociales de Cuba, que no lo han creado ni las potencias que tienen mucho más dinero”.

En la entrevista, dice que Cuba siempre ha estado dispuesta a dialogar y a tener una buena relación de vecindad con Estados Unidos, a pesar de las diferencias ideológicas. Pero también aclara que su gobierno se prepara para “el peor de los escenarios”.

“Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo (…) pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos. Y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la Revolución”.

Sus palabras respondieron a una pregunta de Iglesias sobre el comentario del cantautor cubano Silvio Rodríguez en su blog “Segunda Cita”: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”.

Las conversaciones con Estados Unidos

Díaz-Canel dijo que en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos participa el expresidente Raúl Castro y que aún no han llegado a un acuerdo, pues apenas están viendo si hay disposición de las partes. Aclaró además que los temas de la política interna y la soberanía no están a discusión.

“Un proceso de conversaciones que llegue a un acuerdo es un proceso largo. Primero hay que construir el canal de diálogo. Después hay que construir agendas comunes de intereses para las partes y que las partes demuestren la intención de avanzar y de verdad comprometerse”, insistió.

Sobre el papel del expresidente Raúl Castro –de 94 años- en los acercamientos, aclaró:

“Han tratado de especular que hay divisiones en la dirección de la revolución. (Raúl Castro) es uno de los que ha dirigido junto a mí y colegiado con otras instancias del partido, del gobierno y del Estado cómo debemos ir conduciendo este proceso de diálogo, si se da este proceso de diálogo (…) Es el líder histórico de esta revolución aunque se haya despojado de sus responsabilidades, mantiene un prestigio ganado ante el pueblo, un reconocimiento histórico y nadie lo puede negar” (Tomado de Diario Red).