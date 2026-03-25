La resistencia de Irán y el mito militar de EEUU

La guerra no es un asunto estrictamente técnico-militar. La guerra es una confrontación armada que siempre está guiada por la política.

Mito 1: La supremacía aérea garantiza la victoria. EEUU ha perdido batallas y guerras donde ha contado con superioridad aérea. Las derrotas experimentadas tanto en Vietnam como Somalia en el siglo XX y en Afganistán en el siglo XXI, son ejemplos irrefutables. El poderío aéreo estadounidense permite avances de su infantería, destruir infraestructuras, neutralizar capacidades ofensivas y aniquilar liderazgos. Pero ni los misiles ni los aviones toman territorios, no extraen recursos naturales y no pueden dirigir países. El poderío aéreo no sustituye las fuerzas en tierra. Irán demuestra que la supremacía aérea no derrota la resistencia de los pueblos.

Mito 2: Las guerras actuales la deciden los drones. En Afganistán, durante la invasión, EEUU utilizó vehículos aéreos no tripulados (VANT) masivamente. Aún así no logró aplastar a la insurgencia que no contaba con medios aéreos y por el contrario, su derrota se evidenció con la retirada desorganizada de las fuerzas militares estadounidenses en 2021. Los VANT realizan labores de reconocimiento, atacan objetivos, neutralizan o facilitan el avance del personal en tierra. Pero al igual que la aviación convencional tienen limitaciones en el teatro operacional: la principal es que no sustituyen al ser humano como actor central de la confrontación. Irán demuestra, con su resistencia ante los modernos y costosos drones de EEUU e Israel, que solamente con los drones no se ocupan territorios, no se controla la población y no se derroca a un gobierno soberano.

Mito 3: Aniquilar a mandos y combatientes enemigos decide la guerra. En las guerras de independencia de Nuestra América los pueblos patriotas ganaron la independencia a pesar de innumerables pérdidas humanas. En la II Guerra Mundial la Unión de República Socialistas Soviéticas derrotó a los Nazis, tomó Berlín y liberó buena parte de Europa, a pesar del aniquilamiento de aproximadamente 25 millones de vidas humanas. Vietnam ganó su independencia, aunque sufrió muchas más pérdidas humanas que Japón, Francia y EEUU en las distintas etapas de la guerra. La victoria de Irán en el siglo XXI ya es una reafirmación de que los pueblos que luchan, más allá de las adversidades, al final triunfan.

Mito 4: La mejor tecnología y equipamiento sofisticado es sinónimo de victoria militar. EEUU posee equipamiento militar de última generación, opera con inteligencia artificial, tiene modernos sistemas de armas, tecnología satelital muy avanzada y cuenta con aliados poderosos, pero no puede tomar el Estrecho de Ormuz. Sus capacidades militares son impotentes para una invasión militar en Irán o imponer un cambio de régimen. Ningún arma, por sofisticada que sea, supera la voluntad inquebrantable del ser humano. Es el combatiente el que planifica y desarrolla la guerra. La moral de lucha determina la victoria, no el equipamiento militar.

Mito 5: La invencibilidad de EEUU en la guerra. La guerra no es un asunto estrictamente técnico-militar. La guerra es una confrontación armada que siempre está guiada por la política. En la guerra, como parte de lo social, el ser humano es lo decisivo y por ende, son los pueblos y no las armas los que definen las victorias. La historia demuestra que no hay imperios invencibles. La generación libertadora de Nuestra América lo confirmó con sus luchas emancipadoras ante imperios poderosos. Irán demuestra que la supuesta superioridad militar estadounidense no es excusa para entregar los principios, claudicar en materia de soberanía y renegar de sus luchas históricas. El valiente pueblo de Irán está ratificando, con su resistencia integral, que se puede vencer al imperialismo (Tomado de La haine).

Imagen ed portada: Fotograma del filme Pelotón (Estados Unidos, 1986) de Oliver Stone.