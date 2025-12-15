Raptus: Premio del Círculo de Periodistas Culturales de la Upec

Como parte de las premiaciones de la edición 46 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, el Círculo de Periodistas Culturales de la Upec otorgó su galardón a la maestra Ivette Ávila Martín, por su obra Raptus. Ivette es la directora, guionista y creadora del diseño, la fotografía y la animación stop motión de esta puesta en la que el jurado reconoce la creatividad en la elección del punto de vista durante el desarrollo dramatúrgico de una obra contada con verosimilitud que alerta sobre la violencia física (mediante la violación), la violencia psicológica y la simbólica. También se reconoció la frescura fílmica que el valor simbólico le confiere a la imagen cinematográfica con una fuerte carga semántica, capaz de provocar en los públicos diferentes estímulos psico-sensoriales. Con este premio se quiso reconocer, además, el aniversario 65 de los Estudios de Animación del ICAIC. El jurado de este premio colateral lo integraron los colegas Sahily Tabares Hernández, quien preside el Círculo, Isidro Fardales González, Leandris Noa y quien escribe esta nota.