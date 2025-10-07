El círculo de corresponsales de guerra de la Upec convoca a conferencia de prensa

El Círculo de Corresponsales de Guerra de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), convoca a una conferencia de prensa, que se efectuará en la sede de la UPEC, sita en calle 23 esquina a I, Vedado, el jueves 9 de octubre a las 10 am. y donde se dará a conocer el plan de actividades para la conmemoración, por primera vez, del “Día del Corresponsal de Guerra Cubano”. Así se rendirá homenaje a la memoria del periodista de Radio Reloj, Juan Candelario Bacallao, en el 40 aniversario de su caída en combate en Angola.

Dicho plan de actividades incluye un encuentro con estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicación, a la que se invitarán destacados periodistas que recién graduados, fueron enviados a Angola y Etiopía a cumplir tareas como corresponsales de guerra en la década del 80.

También se inaugurará una exposición fotográfica sobre el trabajo de los corresponsales de guerra en varios escenarios bélicos alrededor del mundo y se presentarán dos libros del periodista y corresponsal de guerra, José Antonio Fulgueiras, Premio Nacional de Periodismo “José Martí” 2023.

Por otra parte, se reinaugurará en la emisora Radio Reloj, el sitial histórico en recordación al periodista y combatiente internacionalista Juan Candelario Bacallao.

A su vez, el domingo 19 de octubre se realizará una peregrinación a la tumba donde reposan los restos de Juan Candelario Bacallao en el Panteón de los Veteranos del Cementerio de Colón, donde se colocará una ofrenda floral.

El hombre por dentro es un libro nacido en plenas trincheras, al calor de los combates librados por las tropas cubanas y angolanas, y tiene el mérito de ser escrito por un protagonista de la heroica gesta, el periodista y escritor José Antonio Fulgueiras, Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida.

De acuerdo con una nota de Freddy Pérez Cabrera, publicada en Granma, a través de 121 crónicas, el autor revela la historia de seres humanos sencillos, quienes abandonaron un día sus hogares, interrumpieron sueños y proyectos, sin otro interés que el honor de la misión cumplida.

De una manera muy natural, el autor va narrando diferentes pasajes de aquellos hombres y mujeres. Así surgen las conmovedoras crónicas de los protagonistas y actores de una guerra que resultó trascendental para el continente africano y donde más de 2 000 cubanos entregaron su vida.

El hombre por dentro no es un libro de ficción. Fulgueiras, como excelente cronista y escritor que es, bien lo sabía. Es más, no hubiera podido hacerlo porque lo que vieron sus ojos sobrepasó cualquier expectativa.