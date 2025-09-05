Recibe Ana Teresa Badía condición Maestra de la Radio 2025

La destacada periodista, investigadora y profesora cubana Ana Teresa Badía fue la protagonista este jueves del espacio Encuentro con que organiza la Asociación Hermanos Saíz y que tiene su sede habitual en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba.

La cita devino una oportunidad de lujo para abordar los desafíos de la comunicación y el periodismo en el contexto actual, en especial de la radio, un medio al que Ana Teresa ha dedicado gran parte de la obra de su vida.

Por ese compromiso y una trayectoria de más de 30 años en la emisora Radio Rebelde, Ana Teresa Badía recibió la Condición Maestra de la Radio 2025. Con este reconocimiento la joven vanguardia artística distingue la huella imborrable de esta maestra en el periodismo radial y su empeño por hacer de la profesión una vía ideal para acercarse a las audiencias.

En la cita estuvo presente la directora general de la Radio Cubana, Yuzaima Cardona, el presidente nacional de la AHS y Yasel Toledo Garnache, entre otras personalidades, colegas, amigos e invitados. (Tomada de Radio Reloj).