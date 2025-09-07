Presentarán en la Upec el periódico estudiantil El Curita

Este lunes 8 de septiembre tendrá lugar en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba la presentación del segundo número de El Curita, periódico estudiantil del Instituto Preuniversitario Sergio González, del municipio de Centro Habana, actividad en la que participarán estudiantes y profesores de la escuela.

El número fue pensado y escrito por estudiantes con al asesoría del periódico Trabajadores, medio que también corrió a cargo del diseño y la impresión y que desarrolla una labor vocacional en dicho centro de estudios.

La presente edición del El Curita aborda temáticas como el inicio del curso escolar, la soledad de los conectados a las redes, la homofobia como forma de violencia, la maternidad precoz y la comunidad otaku en Cuba. También, una entrevista a un profesor y a una alumna de bella voz, quien actuará en el encuentro.

Asimismo, quedará inaugurada una exposición de fotografías por los 55 años de Trabajadores.

Imagen de portada: Tomada de Trabajadores.