Medios piden a Trump que no “edite” las visas de la prensa

Un centenar de medios de comunicación y asociaciones de periodistas ha firmado un comunicado en el que pide al Gobierno de Estados Unidos que retire sus planes, ya anunciados, de acortar la duración de los visados para periodistas extranjeros a menos de un año.

“La propuesta de limitar los visados a 240 días alteraría un sistema ya probado, crearía inestabilidad para los corresponsales y sus familias y reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura procedente de Estados Unidos”, indica el comunicado.

Según los firmantes, los visados actuales, que permiten estancias de hasta cinco años, “han garantizado durante décadas que los periodistas internacionales puedan informar con precisión sobre noticias en vivo y de última hora en Estados Unidos”.

En una nota de la agencia española EFE publicada en el sitio www.latinus.us se recoge el argumento de que, “al pasar años, y no meses, sobre el terreno, los periodistas adquieren un conocimiento profundo, redes de confianza y la inmersión contextual necesarios para explicar Estados Unidos a las audiencias globales”.

Según los firmantes, acortar a menos de un año los visados empeoraría la información sobre Estados Unidos y naciones rivales y poderosos adversarios “no perderán tiempo” en llenar ese vacío con relatos sobre el país que sirvan a sus propios intereses “antes que a la verdad”.

Entre los firmantes figuran la Unión Europea de Radiodifusión, Agence France Presse (AFP), Reuters, la Alianza Informativa Latinoamericana, la televisión australiana ABC, Radio Televisión Española (RTVE), el Grupo Vocento, Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección de Periodistas.