La hambruna es un arma antigua

Como casi todas las hambrunas, la de Gaza es provocada por el hombre. Muy pocas hambrunas son causadas por la escasez natural de alimentos. Suponer que esto ocurre es un mito, al igual que creer que la mayoría de las víctimas mueren de hambre. En realidad, mueren de enfermedades relacionadas con el hambre. Las hambrunas suelen ocurrir porque es imposible reunir alimentos y personas, por razones políticas, económicas o logísticas. La mayoría de las veces, hay comida disponible, pero la gente no tiene los medios para comprarla ni acceder a ella.

Hay comida de sobra más allá de las fronteras de Gaza, igual que la hubo en Gran Bretaña durante la hambruna irlandesa de la década de 1840. Casi 50 años antes, Gran Bretaña e Irlanda habían formado una unión política, por lo que cabría pensar que una hambruna en el condado de Cork se trataría de forma similar a una en Kent o Sussex. Sin embargo, el estado británico no habría permitido que un millón de personas murieran de hambre en los condados de Galway; más bien, parecía tolerante con la idea de que los niños de Galway o Donegal se tambalearan con la boca permanentemente verde por la hierba que comían.

Cuando los ingleses finalmente se pusieron de acuerdo y establecieron comedores sociales en Irlanda, ya era demasiado tarde. Antes de eso, el dogma ideológico les impedía dar nada generosamente a los pobres. Así, hombres y mujeres hambrientos se vieron obligados a tomar picos y palas que apenas podían manejar para construir carreteras, torres y otros edificios inútiles por un salario simbólico. Estas obras de caridad aún se pueden ver en Irlanda hoy: carreteras que no llevaban a ninguna parte, senderos construidos, excavados y reconstruidos, todo para defender el principio de que dar caridad a los moribundos socava su independencia moral. Muchos hombres y mujeres moralmente independientes yacen enterrados por todo el país. Aquellos que no podían mantenerse en pie con el estómago vacío fueron enviados a los temidos hospicios.

Es evidente que la hambruna en Gaza se está utilizando como arma política, y esto también ocurrió en Irlanda. En efecto, se produjo un desastre: la cosecha de patatas fracasó en casi todo el país durante varios años consecutivos; pero no fue en absoluto natural, pues cabe preguntarse por qué al menos un tercio de la población irlandesa se vio obligada a depender únicamente de las patatas para su alimentación diaria. Lo cierto es que si bien había alimentos en Irlanda, gran parte provenía de cosechas que los pequeños aparceros debían vender para pagar la renta a los terratenientes, mientras que ellos mismos sobrevivían, en su mayor parte, gracias a las patatas. Ningún terrateniente angloirlandés se vio reducido a la pobreza.

Al igual que algunos miembros del gobierno israelí, muchos en Westminster vieron la hambruna como una herramienta política. Algunos políticos la vieron como una oportunidad divina para sacudir a esta nación patológicamente indolente y reorganizar su destartalada agricultura, siguiendo el ejemplo de la otrora próspera agricultura británica. Providencialmente, la plaga de la patata mató u obligó a emigrar a muchos agricultores, jornaleros y pequeños aparceros, cuyas escasas parcelas de tierra pudieron entonces consolidarse en unidades económicamente más viables.

En aquel momento, algunos nacionalistas irlandeses denunciaron todo el proyecto como genocida, una opinión que los historiadores irlandeses modernos, deseosos de no consolar al IRA, generalmente han ridiculizado. Sin embargo, algunos de ellos han llegado ahora a la misma conclusión, justo cuando los más insólitos empiezan a creer que genocidio no es un término demasiado terrible para describir la situación en Gaza. Algunos progresistas de clase media, con una visión sensata, se ven obligados a reconsiderar sus opiniones al respecto. Incluso podrían admitir que su anterior apoyo a Israel contribuyó a fomentar sus actividades depredadoras.

El hambre puede ser utilizada por el pueblo contra sus gobernantes, pero también viceversa. El gobierno de Margaret Thatcher se enfrentó a una huelga de hambre de presos republicanos irlandeses que exigían la condición de presos políticos y respondió sin comprender en absoluto la historia ni la importancia de las huelgas de hambre en Irlanda. De hecho, casi toda la actuación del Estado británico durante el conflicto bélico pasó por alto esa astuta máxima: “Conoce a tu enemigo”. En la Edad Media, un «irlandés común» que se sentía privado de justicia por su señor podía morir de hambre en la puerta de su casa. El propósito de una huelga de hambre no es rechazar la comida, sino rechazar la comida de una fuente determinada, negándole así cualquier poder sobre ti. Puede llevarte a la muerte, pero no puede privarte de tu autonomía, una autonomía que se obtiene sin hacer absolutamente nada. Al abandonar tu cuerpo, también abandonas a quienes lo usarían para sus propios fines. Puedes transformar tu absoluta impotencia en una especie de victoria. (Si suicidarse en nombre de una nación unida es un acto moralmente permisible es otra cuestión. Hay una delgada línea entre el verdadero mártir, aquel que muere para que otros puedan vivir, y el suicida.)

Resulta irónico que las demandas de los presos republicanos irlandeses fueran tan moderadas. Independientemente de las atrocidades que hubieran cometido, y sin duda había algunos individuos verdaderamente crueles entre ellos, era obvio que eran presos políticos y, por lo tanto, debían gozar de los derechos que suelen asociarse a esa condición. Negarse a hacerlo era simplemente venganza. ¿Torturarían y matarían por cualquier otra razón que no fuera asegurar una Irlanda unida? Ni siquiera el gobierno sudafricano del apartheid pretendió jamás que Nelson Mandela encajara en la misma categoría que un violador en serie. Si insistes en ver a tus oponentes políticos, por violentos que sean, como simples criminales, se vuelve más difícil derrotarlos. Tienes que intentar ver el mundo como ellos lo ven, aunque solo sea para desafiar su poder.

Lo opuesto a quienes hoy están en huelga de hambre es la población de Gaza, cuyos cuerpos encogidos revelan su impotencia política. En su libro Homo Sacer, el filósofo italiano Giorgio Agamben escribe que los reclusos de los campos de concentración nazis exhiben lo que él llama “vida desnuda”, existiendo en un estado liminal entre la vida y la muerte. Estos hombres y mujeres son imágenes del poder nazi en su máxima expresión; pero también son, en cierto sentido, independientes de ese poder, pues ya no son sensibles a él y parecen indiferentes a la vida o la muerte. No se puede derrotar a un enemigo que ni siquiera te reconoce. Los cuerpos de estos reclusos están deshumanizados, pero es así como también son más humanos, ya que ser despojados de la propia humanidad es una posibilidad fundamental de ser humano. Ser humano es más que una cuestión biológica, pues implica ese excedente o exceso sobre la humanidad desnuda que llamamos cultura o civilización. El exceso, o tener más de lo estrictamente necesario, es parte de nuestra naturaleza, por lo que tener sólo lo estrictamente necesario, al igual que tener menos de lo necesario, desfigura lo que somos.

Algunas figuras israelíes de extrema derecha niegan que haya hambre en Gaza, lo que arroja una luz interesante sobre la naturaleza de la ideología. Por ideología, no me refiero a doctrinas o sistemas de ideas, sino a aquellos valores y creencias tan cercanos a nosotros que son difíciles de objetivar. Es el color invisible de la vida cotidiana, una cuestión de lo que Donald Rumsfeld podría haber llamado “conocimiento desconocido” (aunque omitió este aspecto de sus clasificaciones). Ciertas creencias son vitales para nuestra identidad, y quienes las sostienen a veces juran que lo negro es blanco si la alternativa es abandonar por completo su sentido de identidad.

Las racionalizaciones con las que hombres y mujeres evaden una verdad que implica la necesidad de transformar su identidad son infinitas. Empiezan insistiendo en que Hamás está desviando toda la comida a Gaza, o que las imágenes televisivas de niños hambrientos fueron copiadas de otros lugares, y terminan afirmando que los palestinos tienden a ser bastante delgados y alérgicos a la harina, mientras que quienes no lo son están en huelga de hambre. Siempre que hay un bajón repentino de temperatura intelectual, uno suele estar seguro de que se trata de una ideología, lo que significa que ciertas cosas no deben decirse a ningún precio (Tomado de El Viejo Topo).

Imagen de portada: Una niña de ocho años espera su turno para recibir alimentos en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Tomada de Naciones Unidas, Unicef.