Hoy vi otro dramático video de reclutamiento forzoso en Ucrania. Esta vez, incluso hubo una muerte en directo: una madre que vio cómo se llevaban a su hijo ante sus ojos, destinado a ser carne de cañón en el frente, murió de un ataque al corazón tras intentar contener a los secuestradores.

Como ya no veo la televisión, desconozco la difusión de estos incidentes, ni siquiera si se conocen, ni cómo se comentan. Sin embargo, cualquiera que no esté cegado por velos ideológicos ve algo muy simple: un régimen autoritario que coacciona a sus propios ciudadanos, obligándolos a morir en el frente por una guerra en la que no quieren participar. Esta práctica se está llevando a cabo en Ucrania durante al menos dos años, desde que se agotaron los voluntarios iniciales.

Los europeos, que hemos gastado 80.000 millones de euros en esta guerra, quizá estemos apoyando a nuestra propia Ucrania imaginaria, pero desde luego no a los ucranianos, salvo si nos referimos a pequeños grupos nacionalistas.

Lo que hemos hecho, y seguimos haciendo, es, en efecto, simplemente frenar cualquier intento de alcanzar un acuerdo razonable, exponiéndonos así gradualmente acuerdos cada vez peores, en un relanzamiento constante en la oscuridad.

Pero eso ya ni siquiera es lo que más me impresiona.

Pienso en cómo un país, no próspero, pero sí relativamente funcional, que, a pesar de la corrupción, tenía futuro, ha sido secuestrado por una minoría extremista fomentada desde el extranjero, que lo ha arrastrado a una aventura sin esperanza.

Pienso en cómo Ucrania ha reducido su población casi a la mitad, cómo su infraestructura está destruida, cómo el impago de la deuda está a la vuelta de la esquina, cómo sus recursos restantes han sido devorados por el “aliado” estadounidense. Pienso en un país al que se le prometió honor y soberanía, un lugar privilegiado en el jardín de Borrell y en la OTAN, solo para acabar siendo reducido a un protectorado estadounidense en ruinas, atado por la deuda para siempre.

Y todo esto ocurrió porque la población —que, recordemos, había elegido a Zelenski con una plataforma de reconciliación nacional— perdió por completo su capacidad para expresarse.

La población ucraniana fue en parte manipulada por los medios de comunicación, en parte coaccionada para seguir una agenda autodestructiva. Cualquiera que discrepara era considerado un enemigo de la nación y debía ser perseguido, mientras que sus representantes políticos eran proscritos.

Finalmente, el país fue llevado a la ruina por un pequeño grupo de extremistas rabiosos que obtuvieron menos del 2% de los votos en las elecciones de 2019 (en comparación, los dos partidos prorrusos obtuvieron alrededor del 15%). Aquí, no puedo evitar ver una analogía con lo que está sucediendo ahora en Europa, en Italia.

Seguimos creyendo que vivimos en una democracia, donde la combinación de manipulación mediática y la desconexión entre las clases dominantes y el pueblo se solapa perfectamente con la de Ucrania.

De hecho, nos estamos viendo conducidos, como sonámbulos, paso a paso, hacia el desastre.

En tan solo unos años, la UE y los aparatos políticos nacionales han destruido la capacidad competitiva de Europa, han comprometido gravemente el bienestar y finalmente se han embarcado en un colosal proceso de rearme, dirigido a una confrontación con una superpotencia nuclear.

Pase lo que pase, en el mejor de los casos, en diez años nos lo habrán robado todo: sanidad, educación, pensiones, y para entonces, de ser necesario, incluso ir a la guerra se presentará como una oportunidad tan miserable como las demás.

Estamos andando firmemente por el camino de la ucranianización.

Hoy observamos —algunos con lástima, otros con condescendencia— a los matones de Kiev que cargan furgonetas con carne de cañón a patadas.

Pero la impotencia de esos ciudadanos, de esa madre que persigue la furgoneta con su hijo hasta morir, ya es nuestra impotencia, aunque creamos lo contrario (Tomado de El Viejo Topo).

Imagen de portada: Foto de Telegra.