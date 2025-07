Entregan premios 26 de Julio 2025

Queridos colegas, compañeros, amigos:

Hoy, nuestros corazones palpitan con la misma fuerza que hace 62 años, cuando la Unión de Periodistas de Cuba, aquel 15 de julio de 1963, echó raíces profundas en la tierra fértil de la Revolución. Sesenta y dos años de compromiso, de desafíos superados, de historias contadas con pasión y valentía. Sesenta y dos años defendiendo la verdad, nuestra arma más poderosa, nuestro legado más preciado.

En este día, nuestro primer recuerdo para aquellos fundadores, aquellos periodistas que, con la pluma como espada y la palabra como escudo, sentaron las bases de lo que hoy somos. Su legado de entrega y compromiso sigue iluminando nuestro camino.

Nadie lo dude. El periodismo cubano ha sido, es y será siempre un periodismo con alma, un periodismo que se nutre de la realidad que nos rodea, un periodismo comprometido con su pueblo. Un periodismo que no teme alzar la voz, que no se calla ante la injusticia, que no se rinde ante la adversidad.

En estos tiempos complejos, donde la desinformación, la manipulación y las noticias falsas intentan socavar la verdad, nuestra labor se vuelve aún más esencial. Debemos ser faros que guíen a nuestra sociedad, puentes que conecten a las personas, voces que amplifiquen las historias que merecen ser contadas.

Y precisamente hoy, en este día de celebración del cumpleaños de nuestra organización, tenemos el honor de reconocer el talento y la dedicación de aquellos periodistas que, con su trabajo, han sabido capturar la esencia de nuestra realidad y plasmarla en obras de gran calidad.

Dedicado al aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes que celebraremos todos los cubanos en apenas unos días, el Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, más que una competencia, es un espacio para la creatividad, la innovación y el compromiso de nuestros periodistas.

De esta manera, se convierte en un reconocimiento al esfuerzo, a la investigación, a la búsqueda de la verdad. En un homenaje a la pasión que nos une y nos impulsa a seguir adelante.

A cada uno de ustedes, queridos ganadores, premios y menciones, llegue la más sincera felicitación en nombre de la Presidencia Nacional. Su talento es un orgullo para la UPEC y un ejemplo para todos los periodistas cubanos.

Pero también es preciso reconocer a todos los participantes, a todos aquellos que presentaron sus trabajos al Concurso 26 de Julio, más de 900 en total. Su esfuerzo y dedicación son un testimonio de la vitalidad de nuestro periodismo.

Igual llegue nuestro reconocimiento y el más profundo agradecimiento a los integrantes del jurado, quienes sin dudas realizaron una meritoria labor.

Compañeros y compañeras, el futuro nos presenta nuevos desafíos, nuevas oportunidades. La tecnología avanza a pasos agigantados, las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental para la comunicación, y el periodismo, todos lo sabemos, debe adaptarse a estos cambios sin perder su esencia, sin renunciar a sus principios.

Debemos seguir formándonos, superándonos, actualizándonos. Debemos abrazar las nuevas herramientas, pero sin olvidar que la base de nuestro trabajo sigue siendo la ética, la responsabilidad y el compromiso con la verdad.

Seguiremos desde nuestra trinchera defendiendo la Revolución, defendiendo nuestra soberanía, defendiendo nuestros valores. Seguiremos por el camino de la indispensable transformación de nuestro modelo de prensa, tal como nos indicó el XI Congreso de la UPEC. Seguiremos siendo la voz de nuestro pueblo y el espejo de nuestra sociedad.

En la celebración de este 62 aniversario de la Unión de Periodistas de Cuba y de premiación del concurso 26 de Julio, el reconocimiento para todos los periodistas cubanos, para los que están y también los que ya no están, para los que lucharon y los que hoy siguen luchando.

¡Viva la Unión de Periodistas de Cuba, baluarte de la verdad y la Revolución!

Muchas gracias.

Fotos: Fernando Soler.