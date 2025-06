La supercomputadora supercontaminante

El 2 de septiembre de 2024, Elon Musk en su cuenta de la red social X que había comenzado a funcionar la supercomputadora Colossus: “Desde el comienzo hasta el fin, fue construida en 122 días”. La supercomputadora más grande del momento fue instalada en una vieja fábrica ya abandonada en el sur de Memphis. Allí funcionarían 200 mil chips que operan en conjunto y consumen energía suficiente para proveer a unos 280 mil hogares.

Colossus, desarrollada por xAI de Elon Musk, tiene como objetivo desarrollar el modelo de lenguaje Grok, una IA lanzada sin el espíritu de corrección política o “woke” de los competidores. También dará servicios a Tesla, SpaceX y otras empresas de Musk. Es otra señal de que el sudafricano, quien luego de pelearse con Sam Altman quedó afuera de OpenAI, quiere liderar el área, una tarea titánica ya que lo enfrenta nada menos que con Meta, Apple, Google, Microsoft (asociada a OpenAI), Amazon y otros gigantes.

La energía que requiere Colossus es producida por 35 plantas móviles de metano que fueron poniéndose en funcionamiento de a poco y que se han transformado en la principal fuente de contaminación de todo el condado. Se estima que genera entre 1.200 y 2.000 toneladas de óxidos de nitrógeno que no solo afectan a la atmósfera sino también a los vecinos entre los que están aumentando los casos de asma.

Según una investigación de Politico, la empresa no obtuvo los permisos previstos por el Acta de Aire Limpio. El 24 de febrero de este año, el flamante Administrador de la Agencia de Protección del Ambiente (EPA, por su sigla en inglés), Lee Zedlin, declaraba: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, no tengo dudas de que seremos la capital global de la IA”. Pocos días después la agencia despediría a 450 empleados a prueba como parte de la reducción del Estado liderada por Elon Musk antes de irse del gobierno y tener una rabieta pública con el presidente Donald Trump.

Mientras tanto, los vecinos de Boxtown, ubicado al sudoeste de Memphis, Tennesse, mayoritariamente negros y de bajos ingreso per capita, comenzaron a organizarse. Varios de ellos perciben el olor de la combustión desde que abrió la planta. De a poco los problemas respiratorios comenzaron a incrementarse, sobre todo el asma.

Carrera descontrolada

La periodista Karen Hao se especializó en los últimos años en IA, publicando en The Wall Street Journal, The Atlantic o el MIT Technology Review. Este año publicó el libro “Empires of AI” donde cuenta la historia de OpenAI desde sus inicios.

Uno de los momentos que destaca del desarrollo de esa empresa es cuando al pasar del modelo de lenguaje GPT-1 al 2, los desarrolladores notan que al aumentar la cantidad de parámetros, datos y poder de cómputo por 10 los resultados mejoraban proporcionalmente.

Por eso en un momento detuvieron todos los otros desarrollos para dedicar la energía y el cómputo al entrenamiento de GPT-3. Esta versión es la que está detrás de ChatGPT lanzado en noviembre de 2022 y que sorprendió al mundo por la verosimilitud de sus respuestas.

El éxito de ChatGPT acicateó a las demás empresas a probar la misma metodología multiplicando tres variables. En primer lugar, los parámetros, es decir, los ajustes configurables por medio de software que permiten guiar las respuestas del modelo para que sea más preciso. La segunda son los datos que se deben multiplicar de manera drástica para alimentar un modelo mucho mayor que antes.

Esto implica que ya no se toman libros completos o sitios con información confiable, sino también foros, redes sociales, blogs, manuales, documentos online, material protegido por derechos de autor, etc. Al aumentar la cantidad tan drásticamente se vuelve imposible realizar una selección para quitar lo más tóxico y comienzan las llamadas “alucinaciones” que, como explicaba el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, son un fenómeno estructural, no erradicable.

La tercera variable es el poder de cómputo, es decir, la cantidad de chips utilizados para encontrar correlaciones entre datos que permitan, a su vez, creación de contenidos verosímiles. Estos chips, al sumarse, pueden consumir enormes cantidades de energía que ya están impactando en la matriz energética global: plantas contaminantes que estaba previsto cerrar se mantienen abiertas para alimentar procesadores de IA y se abren otras como la de Colossus.

De hecho, Sam Altman y otros mega-ricos ya están lanzando sus empresas de energía nuclear para alimentar las próximas supercomputadoras. Su argumento, flojo de papeles, es que la IA Generativa tendrá la respuesta para resolver el calentamiento global.

Como explica Hao en su libro, estas empresas están lanzadas en una carrera y no buscan caminos alternativos, por ejemplo, al estilo de la china DeepSeek. El objetivo es ser primeros en desarrollar una IA General que tampoco está muy claro qué sería, pero que vagamente se parecería a un informado sobre todos los temas y con capacidad de raciocinio, algo que numerosos expertos creen que solo existe en la mente afiebrada de la nueva tecno-oligarquía. De hecho, un nuevo paper de Apple demuestra que las IA solo generan la ilusión de pensar, pero que la capacidad de razonar les resulta ajena.

Los ejemplos de tecnologías recientes que prometían hacer del mundo un lugar mejor pero sirvieron sobre todo para enriquecer a un puñado de tecno-oligarcas es numeroso. La IA, pese a la publicidad sobre cómo resolvería el calentamiento global, haría más eficiente el uso de energía, descubriría la cura de enfermedades y demás, de momento parece más que nada una necesidad del capital tecnológico por volcar sus cuantiosos excedentes en una herramienta que podría, tal vez, eventualmente, pagar los bestiales costos económicos, ambientales, políticos, laborales y sociales que está teniendo su desarrollo (Tomado de Página 12).

Imagen de portada: Elon Musk, cuando era el colaborador estrella de Donald Trump. Foto: AFP.