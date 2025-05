9 de Mayo en el alma: la huella de la Segunda Guerra Mundial en Rusia ‌

Y si el tratamiento de la población civil deja pocas dudas de la existencia e intento de llevar el Plan General del Este hasta el final, el tratamiento de los militares soviéticos a manos de sus ‘colegas’ alemanes no es menos significativo. Por ejemplo, de los casi seis millones de prisioneros de guerra soviéticos que cayeron en manos de los nazis, 6 de cada 10 cautivos no sobrevivieron, debido a las ejecuciones sumarias, las marchas de la muerte de un centro de detención a otro, el frío, el hambre y las enfermedades producto de las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos. Por poner un ejemplo para contrastar, el número de prisioneros de guerra estadounidenses que fallecieron en manos del Tercer Reich ronda el 1 % del total de los capturados.

La guerra terminó; la rusofobia, no.

Esta dualidad tan marcada en el trato de los nazis a sus enemigos incluso se sigue observando cuando la guerra ya había terminado. Al acercarse el colapso del Tercer Reich, tanto los altos mandos como medios del nazismo se disfrazaban, suplicaban, lloraban y hacían lo que fuera para ser entregados a los militares occidentales en lugar de a las autoridades soviéticas. Porque sabían perfectamente lo que habían hecho a cada nación integrante de los países aliados y cómo purgarían sus crímenes según en manos de quién cayeran: o bien picando piedras en Siberia durante 20 años o bien con un discreto retiro en Alemania o incluso trabajando para la NASA o la OTAN.

Es decir, tanto antes, como durante como incluso después, la historia deja claro que la guerra de la Alemania nazi contra la URSS, al contrario que la que Hitler llevó a cabo contra Europa Occidental, fue una guerra de exterminio. Con todo lo que eso implica social, cultural, política y hasta militarmente contra quienes fueron objetivo de ese intento de exterminio.

Una marca que pasa de generación en generación y que moldea a una sociedad hasta el punto de convertirse en, posiblemente, el pegamento que más cohesiona a varias sociedades postsoviéticas. Entre ellas la rusa, que al contrario que otras, ni olvidó ni distorsionó la historia.

Y, con razón o sin ella, no reaccionas de la misma forma ante ciertos eventos políticos cuando fuiste objeto de una estrategia abiertamente genocida que se cobró decenas de millones de víctimas entre tu ciudadanía que cuando no. Ni cuando en países de tu entorno las autoridades blanquean o directamente encumbran como héroes nacionales a quienes colaboraron activamente con aquellas políticas de exterminio. Ni cuando derrumban monumentos erigidos a quienes, con un inconmensurable costo humano, derrotaron al nazismo. Ni cuando prohíben conmemorar el 9 de Mayo o sencillamente portar insignias o medallas relacionadas con la fecha.

Todos los hechos mencionados en este artículo y sus interpretaciones no son informaciones confidenciales ni secretas ni inaccesibles: están plenamente disponibles en Internet. Si grandes medios y voceros políticos occidentales las ignoran o pasan de puntillas por ellas no es porque no las tengan a mano.

En años recientes muchos acusan a Rusia de, con el paso de los años, haberse ‘apropiado’ de los eventos conmemorativos del fin del nazismo para justificar su propia agenda geopolítica, pero quienes así señalan a Moscú, en lugar de resignificar la fecha o restituirle ese significado original presuntamente arrebatado, la ignoran, disimulan, reescriben o, directamente, la prohíben. Y resulta difícil creer que lo hagan sin plena conciencia del impacto y consecuencias que tiene.

Así, en los poderes mediáticos y políticos occidentales no solo no se hace un sincero esfuerzo por entender el profundo significado que la Segunda Guerra Mundial en general y el 9 de Mayo en particular tiene para decenas de millones de ciudadanos rusos o exsoviéticos, sino que más bien el esfuerzo es justo en el sentido contrario. Y ni siquiera hace falta sentirlo de la misma forma o compartirlo, porque incluso sin llegar a entenderlo, basta con respetarlo.

(El presente texto es una adaptación de un video realizado por el equipo de ¡Ahí les va!, escrito y dirigido por Mirko Casale).