Trump se planta en su golfo “de América” y en el veto a AP

Pese a que hace tan solo unos días los aires judiciales le eran favorables, la agencia de noticias Associated Press (AP) acaba de denunciar que la Casa Blanca le vetó, otra vez, el acceso a un evento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval desconociendo la orden de un juez de levantar el bloqueo del ejecutivo contra la cadena.

En concreto, esta vez el personal de la Casa Blanca impidió la entrada de un reportero y de un fotógrafo de AP al encuentro de Trump con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Una nota del sitio www.laopinion.com tomada del conocido multimedio alemán Deutsche Welle recuerda que desde febrero la Casa Blanca mantiene un veto sobre los periodistas de AP, en represalia por la decisión de la agencia de seguir utilizando el término “golfo de México” en lugar de “golfo de América” —esto es, de Estados Unidos, en la aceptación asumida en ese país—, el nuevo nombre im/puesto por Trump.

El juez federal Trevor McFadden ordenó la semana pasada levantar las restricciones que sufre AP para acceder a eventos en el Despacho Oval y viajar en el avión presidencial Air Force One, orden que entraba en vigor este lunes; sin embargo, la Casa Blanca adujo que no estaba obligada a seguirla porque había presentado un recurso de apelación que todavía no ha sido resuelto.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia fijó para el próximo jueves 16 de abril una audiencia de estudio de la solicitud de la Casa Blanca, mientras AP lucha para recuperar su acceso lo antes posible.

AP tiene acceso a algunos eventos esporádicos y acude siempre a las ruedas de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pero sus periodistas tienen prohibido el acceso al Despacho Oval, donde Trump protagoniza comparecencias casi a diario, y al Air Force One.

AP justifica en su guía de estilo el uso de ‘golfo de México’ porque es el “nombre original” que ha tenido durante más de 400 años y, además, se trata de un cuerpo de agua que Estados Unidos comparte en fronteras con México y Cuba.

Trevor McFadden falló que el Gobierno no puede castigar a un medio de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión, blindado en la Primera Enmienda de la Constitución.

En el mes de febrero, otra nota de www.laopinion.com recogía que el Instituto Internacional de Prensa (IPI) había pedido al presidente Donald Trump levantar el veto que impide a la agencia AP acceder a eventos con el grupo de prensa presidencial y acotaba que la solicitud surgía en medio de un creciente clima de presiones sobre la libertad de prensa en el país.

El IPI, una red global de periodistas, editores y directivos de medios con sede en Viena, expresó su rechazo al intento de “castigar” a AP por sus decisiones editoriales independientes. Según el Instituto, el veto es parte de una tendencia más amplia que amenaza la libertad de expresión en Estados Unidos.

También en febrero, Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), afirmó que el ataque constante de Trump a la prensa tiene un impacto negativo en la confianza pública hacia los medios y fomenta el acoso en línea hacia los periodistas.

Según Ginsberg, el ataque de los líderes a los medios de comunicación genera desconfianza en el público y aumenta la violencia verbal hacia los profesionales del sector. La ejecutiva destacó que la retórica de Trump, al calificar a los periodistas como “enemigos públicos”, afecta no solo a los grandes medios, sino también a los periodistas independientes y a los medios locales, que son mucho más vulnerables a esas embestidas.

Imagen de portada: Tomada de nytimes.com.