Patria 2025: el pueblo de teleSur distingue a tres ciudadanos

“Juntos, los tres representan el Sur que no se arrodilla. Al aceptar la Ciudadanía teleSur” no reciben un título, sino ratifican un pacto: ser terquedad contra el sometimiento, por los que leen bajo bombas, como en Palestina; los que creen que otro mundo late en este, nuestro Sur. teleSur, como ustedes tres, no olvida, no se cansa, no teme. La Patria Grande los abraza”, afirmó Patricia Villegas, presidenta al multicanal latinoamericano, al argumentar la primera entrega de la Distinción “Ciudadanía teleSur”, que abrió anoche su senda de honra nombrando de esa manera a Raúl Castro Ruz, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Nicolás Maduro Moros.

No hay mejor modo de concluir un evento de comunicación política que una noticia de alta significación… política. La cuarta edición del Coloquio Internacional Patria cerró así, en la Plaza Ignacio Agramonte de la Universidad de La Habana, con la proclamación del General de Ejército y de los presidentes de Cuba y Venezuela como habitantes del pueblo de la noticia emancipadora.

“Se nos ocurrió que se entregara por primera vez en Cuba, que es padre y madre, junto a Venezuela, de este proyecto comunicacional. Demuestra que sí podemos y así como fuimos capaces de hacer teleSur seremos capaces de hacer muchísimas otras cosas… Si hicimos teleSur podremos hacer todo lo que nos propongamos”, afirmó Patricia Villegas poco antes de que el presidente cubano recogiera no solo la suya, sino también la de Raúl.

La velada de conclusión del coloquio contó con la asistencia de altos dirigentes del país, ministros y funcionarios de otras naciones del Sur y líderes de la comunicación en Cuba como los presidentes de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, y del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Noya Martínez.

En el elogio a Raúl, Díaz-Canel y Maduro la presidenta de teleSur señaló que encarnan “la trinchera viva de Nuestra América”.

Antes de dar a conocer la Declaración Final del Coloquio Internacional Patria, en su cuarta edición, Rosa Miriam Elizalde, coordinadora general del evento, ratificó el compromiso de los participantes de construir una articulación de trabajo permanente que impulse una red del Sur, “consciente de que las ideas solo cobran vida cuando son acompañadas de organización colectiva y permanente”.

Los participantes en Patria -dijo- reconocemos que, si bien la tecnología históricamente ha servido a la dominación y la explotación, también posee un potencial profundamente emancipador cuando es reorganizada bajo principios de justicia social y de soberanía popular. A seguidas, enunció las tareas fundamentales asumidas por los más de 400 asistentes de más de cincuenta países y llamó a hacer realidad los proyectos colaborativos gestados en el encuentro.

Otra noticia de cierre, para proyectar desde ahora la apertura del Patria de 2026, es que ese será dedicado al centenario del nacimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

La voz de los participantes estuvo representada por la mexicana Alina Duarte, responsable de la secretaría de formación internacional del Instituto de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional, quien manifestó el orgullo general porque, a pesar de las presiones y del bloqueo “esta Isla, la solidaridad, la rebeldía y la Revolución nos permitieron volver un año más a ser Patria”.

La amiga mexicana elogió que cada vez el encuentro sea más grande –“en el primer Coloquio no eran mas de veinte personas”-, lo cual multiplica el sueño de Chávez y de Fidel, quienes veían en el horizonte a teleSur. “Se ha multiplicado -agregó- el sueño de Martí de hacer de esta, Nuestra América; se ha multiplicado el sueño de la Patria Grande de Bolívar y se ha convertido esto no solo en un desafío sino en una trinchera que sabremos asumir en los próximos años”.

Duarte agradeció al pueblo siempre rebelde de Cuba “por recibirnos aun en las condiciones más adversas. Estamos inspirados por esta Revolución que no se deja vencer. Si alguien nos ha enseñado que hay que comunicar las luchas de nuestros pueblos y nos ha enseñado a vencer, es esta Isla”, concluyó.

Fiel a la idea “Somos pueblos tejiendo redes”, la gala que siguió esas primeras emociones enhebró en sensibles hilos culturales motivos de identidad de todo el Sur, especialmente de Cuba, Venezuela y sus líderes, pero repasó en música, canto, baile y arte fotográfico los lazos de millones de hermanos planetarios unidos “…en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.

Imagen de portada: El presidente cubano recibe de manos de Patricia Villegas la Distinción “Ciudadanía teleSur”. Foto: Omara García/ACN.