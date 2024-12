Prensa en inglés

DO YOU SPEAK ENGLISH? Con el nacimiento de la República el 20 de mayo de 1902, las manifestaciones de la cultura norteamericana en Cuba se diversificaron, y entre ellas aparecieron los periódicos en inglés con circulación habanera básicamente. Así surgieron The Havana Post, el decano, que circuló desde 1899 hasta 1958; también salieron a la calle Havana Telegram, The Havana Evening Telegram, The Evening News, The Havana American, The Havana Telegraph y The Havana Daily Telegraph. Con las revistas ocurrió otro tanto, y aunque no hay datos exactos del número de ellas, las investigaciones arrojan 19 series de esas publicaciones en inglés que circularon con líneas editoriales diversas. Esos medios estuvieron orientados a la creciente población estadounidense residente en la Isla que ya en el censo de 1899 contabilizaba más de 6 000 y unas 40 casas comerciales; pero también estuvieron destinados a influir en la clase media criolla en expansión mediante una línea informativa que privilegiaba las buenas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y reflejar la vida de los norteamericanos en la Isla.

AUGE Y OCASO. La época en que alcanzaron mayor auge los medios impresos en inglés fue en las tres primeras décadas de la República, lapso donde se asentaron las bases de dominación yanqui en Cuba. Las tiradas, aunque modestas, contribuyeron a propagar el idioma inglés y con ello entraron a formar la percepción sobre el modo de vida estadounidense como un factor clave en la nueva etapa de colonización cultural. Esa prensa fue reflejo de una época, una clase y su ideología, ejemplo de medios sazonados de modernidad en cuanto a forma y contenido editorial, como la crónica social, crónica roja, publicidad, secciones especializadas para hombres de negocios, entre otras; en ellos nunca hubo cabida a las voces nacionalistas, la discriminación racial y la pobreza generalizada en el campo. Su ocaso empezó con las crisis económica y política en que se debatió el país a partir de la dictadura de Gerardo Machado, el creciente rechazo al componente estadounidense en la cultura cubana y al fracaso del proyecto de norteamericanización del territorio nacional, subrayan analistas e historiadores.

Imagen de portada: The Havana Post, el decano de los periódicos en inglés en Cuba, circuló desde 1899 hasta 1958. Diseño: Sophie Torres Quintana.