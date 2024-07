UPEC y Federación… un abrazo entre prensa y mujer

La firma, por las direcciones nacionales de la UPEC y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), de un convenio de cooperación con cinco puntos y la voluntad de trabajar por la pronta inclusión de la Editorial de la Mujer en el grupo de medios de comunicación que experimentan nuevos modelos de gestión editorial, económica y de manejo en ciencia, tecnología e innovación marcó el encuentro a raíz del aniversario 61 de la organización de los reporteros cubanos.

En la sede central de la FMC, su secretaria general, Teresa Amarelle Boué, recibió a Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la UPEC, para dialogar con los cuadros de ambas partes y otros invitados sobre temas de la comunicación, desde la realidad y las luchas de las mujeres cubanas.

El convenio, que coloca en un nivel superior los habituales contactos de trabajo, incluye un gran repertorio de acciones en torno al fortalecimiento profesional y la capacitación, la promoción de la equidad de género en los medios, los proyectos de comunicación e investigación, la promoción de las mujeres en el sector y la colaboración de la UPEC con la Editorial de la Mujer, cuya directiva participó en el encuentro.

Para concretar el nuevo instrumento, profesionales de la UPEC, de la FMC y de la Editorial de la Mujer coordinarán investigaciones, cursos, premios y talleres, fomentarán intercambios de experiencias, becas y programas de formación, análisis de coberturas, elaboración de guías de estilo, campañas de comunicación acordes con el perfil, promoción de publicaciones, colaboración editorial, así como espacios de participación y redes de diálogo.

La disertación de Ricardo Ronquillo concluyó con el llamado a las colegas de la Editorial de la Mujer para que pongan a punto su proyecto de transformación, ya muy adelantado, de manera que en septiembre, cuando la UPEC presente el nuevo grupo de medios candidatos a incluirse en el experimento en los modelos de gestión, la junta que aprueba el proceso analice y se pronuncie sobre su viabilidad.

El presidente de la UPEC rindió homenaje a la destacada periodista, ya fallecida, Isabel Moya, ejemplar luchadora por los derechos de la mujer y sagaz profesional que siempre apreció con nitidez el rol de la comunicación en esa batalla.

Ronquillo señaló que todavía ciertos editores de medios —¡nacionales incluso!— admiten no estar del todo preparados para manejar los temas del feminismo, la mujer y su plena igualdad. «Nuestros adversarios nos han manipulado ese tema al punto de que lo presentan como un proyecto contrario a la libertad y participación de la mujer, que fue desde el inicio un sello de la Revolución Cubana», dijo.

A partir de ahí, explicó las esferas de desarrollo de la Ley de Comunicación: mediática, organizacional y comunitaria, todas las cuales confluyen en la certeza del rol central de los asuntos relacionados con la mujer para la sociedad.

Tras acotar que sin la Ley no podría pensarse transformación alguna de nuestra prensa, Ronquillo explicó sus pilares: nueva relación entre las instituciones públicas y los medios públicos, nuevo modelo de gestión editorial, transformación del modelo de gestión económica y cambio en el modelo de gestión de ciencia, tecnología e innovación, todo lo cual propende al manejo autónomo de la economía y de sus beneficios, sin lacerar sagradas misiones comunicacionales.

«Si un sistema de publicaciones puede ser exitoso en ese camino es el de la Editorial de la Mujer, tanto en plataformas tradicionales como virtuales», animó a las colegas el líder de la UPEC.

Encabezadas por su directora, Marilys Suárez Moreno, periodistas de la editora demostraron que ese potencial es auténtico: ellas vienen haciendo, desde hace años, cosas que otros apenas «descubren» ahora, como los proyectos de colaboración internacional, el trabajo comunitario, las series web y productos comunicacionales innovadores como la Casa Violeta.

Gratuitamente, dijeron, sus profesionales han ofrecido durante años servicios de asesoría sobre género y comunicación, prestaciones académicas y de consultoría. Dicho más claramente: los tres ámbitos de la Ley de Comunicación son caminos que ya conocen sus huellas.

«¡Cuánto hace nuestra Editorial!», reconoció en el encuentro la secretaria general de la FMC, quien refirió a los presentes la voluntad del Partido Comunista de respaldar el empeño de experimento y transformación de estas periodistas.

Teresa Amarelle Boué comentó el alto honor que significaba recibir al liderazgo de los periodistas cubanos y refirió la importancia que su Secretariado concede a trasmitir lo que hace la organización, a facilitar elementos a la prensa y aprender a comunicar.

A inicios del intercambio, Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), compartió elementos de la Ley de Comunicación, que estaba este miércoles a solo 85 días de su implementación.

Legañoa llamó a hacer un ejercicio, no de abogacía sino de comunicación, y preguntarse cómo adecuar lo que hacemos a esta revolucionaria herramienta legal para la cual, a su juicio, la FMC tiene tres grandes fortalezas: la Editorial de la Mujer integra el panorama de los medios y tiene capacidad para transformarse; en lo organizacional, la Federación de Mujeres Cubanas, desde sus dirigentes centrales a la base, puede impulsar los cambios; y ambas entidades tienen alcances, tanto en lo geográfico como en los intereses sociales, para impactar favorablemente en las comunidades.

El vicepresidente del IICS elogió las competencias profesionales del equipo de comunicación de la Editorial de la Mujer y comentó que su misión debe ser ahora transformarse para alcanzar nuevos públicos. «Pueden —ejemplificó— aprovechar en redes incluso talentos ajenos aunque explícitamente no lleven la marca de la FMC».

En cualquier caso, Legañoa recordó que actualmente no basta el mensaje mediático si no hay retroalimentación y destacó que el mayor acoso que sufre Cuba no es el de las balas: es el de los símbolos.

Al intercambio asistieron además, por parte de la UPEC, Bolivia Tamara Cruz, vice presidenta primera, y Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente; mientras que por la FMC participaron la segunda secretaria nacional, Sonia Rivero López, y las integrantes del Secretariado Anielka Fernández del Monte y Yaneidys Pérez Cruz.