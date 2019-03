Aparataje mediático mundial sin precedente en la agresión de EE.UU. a Venezuela

Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en Filosofía Política y director del portal de análisis e información La Iguana TV, afirmó que Venezuela afronta una “presión inédita” de parte de EE.UU., debido a que el país norteamericano pocas veces ha utilizado un “aparataje mediático mundial tan grande”, que provoca crisis financiera y económica, sin dejar de mencionar del intento de violación de la soberanía de Venezuela, además del apagón eléctrico, que dejó al país sin agua ni corriente eléctrica por cinco días.

En declaraciones este sábado en Moscú a la cadena multimedios RT, Pérez Pirela abundó sobre los últimos hechos que se han producido en Venezuela y comparte su visión sobre la crisis que afronta el país latinoamericano.

Sobre el diputado Guaidó, el entrevistado afirmó que tiene “poco que ver” con la política interna y externa de Venezuela, y señala que él simplemente es “un medio para un fin”, agregó. Además que la autoproclamación como presidente se trataría de “una de las mejores estructuraciones mediáticas y de marketing político que EE.UU. ha construido en los últimos tiempos”, comentó.

El experto también señala que la Fiscalía de Venezuela está armando un expediente con los diferentes actos “delincuenciales” de Juan Guaidó, en los que se recoge la responsabilidad del autoproclamado presidente ante el corte de luz en el país, como el acto del diputado de revelarse contra la Constitución bolivariana y sobre todo su implicación con la “intentona de invasión por parte de fuerzas paramilitares” del pasado 23 de febrero en la frontera con Colombia, cuando se intentó ingresar un cargamento de “ayuda humanitaria”, que derivó en enfrentamientos.

Pérez también acotó que Guaidó realizó el primer golpe de Estado, en contra de la oposición, no contra Maduro, ya que este grupo no sabía de la autojuramentación, y buena parte de ellos hasta ahora no lo reconocen como autoridad en la política venezolana.

El doctor dice que el apoyo brindado a Juan Guaidó llega de parte de “un puñado de países”, entre ellos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, junto a algunas naciones gobernadas por la derecha como Brasil, Argentina y Colombia, pero no de la comunidad internacional en general, refiriéndose a que ninguna organización internacional respalda de forma concreta la autoproclamación de Guaidó. Y apunta que el Departamento de Estado, no es sinónimo de “comunidad internacional”.

Tomado de Actualidad RT