Juan Manuel Muñoa: La cámara me llena de vida y me da fuerzas

«No haces fotografía sólo con la cámara, la haces con todas las imágenes que has visto, con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado, y con toda la gente a la que has amado»

Ansel Adams

Una cosa es el tiempo y otra es la vida. Cuando un hombre entregado a su oficio, sirve, lucha y persevera, su espíritu no envejece y el cuerpo -cargado de años- se muestra enhiesto y firme. Eso le pasa a Juan Manuel Muñoa, quien con 88 años sigue en pie, dibujando el tiempo con su mirada y su latir.

Mi mayor aporte es haber estado en el momento y el lugar adecuado y haber podido perpetuar momentos que quedarán para la historia.

Han sido tantas las experiencias, misiones dentro y fuera de Cuba, momentos y emociones vividas por este fotorreportero, que harían falta cientos de cuartillas para rememorarlas todas. Basten unas breves palabras suyas y un puñado de fotografías escogidas casi al azar, para asomarnos a su trayectoria en el periodismo cubano.

Medio siglo, se dice fácil, pero ha sido un camino largo.

El tiempo pasa. La vida no. Esa queda eternizada en una obra que más que una vida es muchas vidas, infinidad de instantes, historia vívida.

En 1965 comenzaste a trabajar como camarógrafo en el Noticiero Nacional de Televisión. ¿Cómo llegaste a esa plaza?

Llegué a la televisión en el año 1961. Comencé como auxiliar de estudio, que viene siendo un “utility”. Me fui superando y poco tiempo después me evalué como boom man, que es el que conduce el micrófono en los estudios de cine o televisión. Más tarde pasé a trabajar en el departamento de kinescopio donde aprendí a operar las cámaras de cine. Hasta que me presenté a una convocatoria para trabajar como camarógrafo en el Noticiero Nacional de Televisión. Eso fue ya en 1965, cuando integré el grupo que atendía las alocuciones del Comandante Fidel Castro y otros dirigentes del Gobierno Revolucionario.

Siete años más tarde, en 1973, entraste en Prensa Latina como fotorreportero. ¿Por qué decidiste cambiar la cámara de televisión por la fotográfica?

Porque en medio de todo aquel ajetreo descubrí la fotografía y me cautivó. Entonces comencé a trabajar como fotorreportero en Prensa Latina, agencia a la que he dedicado los mejores años de mi vida y donde aún permanezco.

Este año cumplirás 50 años de trabajo ininterrumpido como fotorreportero de Prensa Latina. Allí has cumplido incontables misiones. ¿Qué sientes cuando miras atrás y repasas todos esos años?

Siento una gran emoción. Han sido 50 años de trabajo continuo, acompañando a Fidel y otros dirigentes y personalidades en actos y recorridos, cubriendo eventos nacionales e internacionales, captando imágenes de momentos históricos en Cuba y otros países donde cámara en mano cumplí con rigor y responsabilidad mis deberes profesionales. Medio siglo, se dice fácil, pero ha sido un camino largo.

De todas tus imágenes ¿hay alguna sobre la cuál quisieras disertar o simplemente reflexionar?

Para mí, todas las imágenes que pude captar en mi vida tienen un significado particular, pero las que le tomé al Comandante en distintos momentos y diferentes sitios del país, cobran una relevancia especial, porque en cada una de ellas siento que lo estoy volviendo a ver. Por ejemplo, ésta en la que levanta sus dos manos al mismo tiempo -fíjate en los dedos de una mano y de la otra casi en perfecta simetría- es una de mis preferidas. Cuando miro esta foto, no solo veo su rostro y sus manos, también lo oigo, lo siento, me traslado a aquel momento en el que, como tantas veces, le habló al pueblo. Recordar es volver a vivir.

¿Qué momentos de los tantos vividos te han dejado recuerdos más profundos?

Fueron muchos momentos en Angola, Nicaragua, Etiopía, Benín, donde di cobertura a conflictos armados que allí acontecieron a veces con riesgo para mi vida. Y claro, en Cuba.

A punto de cumplir noventa años y tan largo camino recorrido en la prensa cubana. ¿Qué te queda por hacer? ¿Has pensado ya en colgar los guantes?

Si, yo creo que llegó la hora de colgar los guantes y dar paso a los más jóvenes. Es la ley de la vida. Pero no pienso ni está en mis planes, abandonar la fotografía. La cámara me llena de vida y me da fuerzas. Como mismo me ayudaron a mí algunos compañeros en mis inicios en el medio, yo he ayudado a mis compañeros más jóvenes, motivándolos a que se superen, como lo hice con Oseni, Amores, Tomasito (el cangrejo), Duma y otros. Es lo mejor que uno puede hacer, apoyar y orientar a los que vienen detrás, para que la obra continúe y se perfeccione.

¿Te animas a transmitirle un mensaje a los fotorreporteros de hoy y a los de mañana?

Les diría que trabajen siempre con pasión y esmero. La Revolución le brinda oportunidades a todos y esas oportunidades no se pueden despreciar, todo lo contrario, hay que aprovecharlas para crecer. En estos tiempos modernos la tecnología avanza aceleradamente, y aunque las raíces de la profesión son las mismas, se hace imprescindible superarse técnica y estéticamente para evolucionar y lograr fotografías cada vez mejores. Que estudien, experimenten, que rompan esquemas y traten de ser cada vez mejores profesionales, y por encima de todo, mejores seres humanos.

