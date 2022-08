Minuto a minuto: #FuerzaMatanzas

En la noche de este viernes, 5 de agosto, ocurrió un incendio en el tanque 52 de almacenamiento de crudo de la Base de Supertanqueros de Matanzas tras el impacto de una descarga eléctrica.

El depósito contenía unos 26 000 metros cúbicos de crudo nacional, alrededor del 50 por ciento de su capacidad máxima, cuando la intensidad del rayo golpeó la cúpula de la instalación, conocida como techo domo geodésico.

Durante la madrugada y la mañana de este sábado han sucedido cuatro explosiones que tuvieron lugar en el segundo tanque.

El sistema de prensa cubano ha estado activo desde el inicio del siniestro. Algunos profesionales de la prensa han sufrido lesiones físicas desde los sitios de reporte, pero se encuentran fuera de peligro.

Por orden presidencial, personal especializado de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se alista a viajar a Cuba para apoyar en la extinción del incendio provocado este viernes por un rayo en un depósito de combustible de Matanzas, y que se extendió a un segundo tanque en la madrugada de este sábado.

Pilotos de la Base aérea de Santa Clara, apoyan con sus helicópteros, para sofocar incendio con agua de mar. Peligrosas maniobras.

La etiqueta FuerzaMatanzas es trending topic número siete ahora en Venezuela

Comparación entre #FuerzaMatanzas (de los cubanos de la Isla solidarios con los matanceros) y #CubaPaLaCalle (de la derecha extremista de la Florida). La medición fue realizada con la herramienta pública hashtags.org

Lightning struck a major oil storage tank in Matanzas, Cuba & two tanks have caught fire

This is a big blow to Cuba’s energy supply during this hot summer with island-wide blackouts

Biden should lift sanctions NOW so Cuba can recover from this horrible accident #FuerzaMatanzas pic.twitter.com/TFLdEuft6a

