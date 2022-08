El Necio bajo ataque en redes sociales

Por Equipo del proyecto El_Necio

El Necio es un proyecto colectivo pensado y administrado por jóvenes desde Cuba. El periodista Pedro Jorge Velázquez es el conductor de este proyecto por sus habilidades frente a cámaras y su experiencia en la creación de contenidos en las redes sociales. Pero existe un equipo de diseñadores, gestores de redes, producción y postproducción.

Una horda de influencers y figuras reconocidas dentro de la neocontrarrevolución, respaldados por una banda de perfiles falsos, comenzaron hace un par de semanas una campaña de linchamiento hacia nuestro proyecto y, en especial, hacia nuestro conductor.

Múltiples amenazas de muerte, de torturas, de golpizas. Intromisión en su vida personal y en la de su familia. Publicaciones con información falsa en grupos de compra y venta. Hilos en Twitter sobre sucesos de su vida que nunca pasaron. Acoso por plataformas de mensajería privada y llamadas a su teléfono personal. Montajes absurdos que buscan un asesinato de reputación. Un odio sin límites que muestra el rostro de los que repiten “libertad”, mientras usan métodos de naturaleza fascista.

La campaña se combina con una marcada homofobia que intenta aseverar que Pedro Jorge Velázquez es homosexual, algo que demuestra la imposibilidad de hacerle frente a las ideas políticas que proponemos. Además, infiere quiénes son los que están contra el Código de las Familias. Cuando se tienen que recurrir a esos callejones, es que no pueden ir de frente, por la calle en que caminamos, felices y orgullosos de lo que hacemos.

Hemos manifestado en múltiples ocasiones nuestro apoyo a la comunidad LGBTIQ+, a las personas cis y transgéneros, nos comprometemos con sus luchas y sus derechos. Tenemos amigos homosexuales, transexuales, bisexuales y de todo tipo. No nos interesan sus orientaciones sexuales, ni sus identidades de género. Por tanto, la identidad de género y la orientación sexual de nuestro conductor no es objeto de debate. Condenamos este intento trillado para anularlo. Quien le conoce personalmente sabe del tamaño de las difamaciones.

Los continuos ataques a nuestro conductor y a su familia son muestra de la necesidad de este proyecto, de la necesidad de que los jóvenes cubanos comprometidos con su historia den la cara en el escenario digital. Un sector muy reaccionario dentro de Estados Unidos pretende dar la imagen, mediante las redes sociales, que los jóvenes no apoyan el proyecto socialista cubano y cuando surgen proyectos como este, que demuestran lo contrario, todo el plan se les hace agua.

Algunos piensan que dañan a nuestro conductor, que él está en un cuarto deprimido por toda la vorágine de estos días; pero no saben que mientras más caminamos Cuba, más personas se nos acercan para agradecernos por lo que hacemos. No vamos a echarnos para atrás con este jueguito de mentiras. Pedro Jorge nos dice: «esto empieza ahora, algo estamos haciendo muy bien para tenerlos así».

El Necio lleva solo 7 meses en las redes sociales. Ya pasa de 40 mil seguidores en Facebook y 16 mil en Twitter. Próximamente activaremos nuestra cuenta en TikTok y comenzaremos a generar más contenido para nuestro canal de Youtube. También seguimos creando contenido exclusivo en Instagram y nuestro canal de Telegram está llegando a 3 mil suscriptores.

Nos han invitado a múltiples forodebates en Argentina, Perú y algunos de carácter internacional. Hemos conectado con varias figuras de repercusión en las redes sociales como Bruno Lonatti, Daniel Devita, Ana Hurtado, Manu Pineda, Jerónimo Zarco, Yadira Escobar, Israel Rojas, Eduardo del Llano, Aliana Nieves, Mauro Brissio…Nuestros contenidos salen en programas como Con Filo y en algunos medios como Cubainformación.tv y Cuba en Resumen. Próximamente Pedro Jorge Velázquez nos respresentará en el 2do Foro Latinoamericano sobre Fake News.

Este proyecto no se compromete con los enemigos del pueblo cubano, con los cómplices de un injusto Bloqueo que condenan casi todos presidentes del mundo. Este proyecto no se compromete con los que se han fumado el porro del olvido, ni con los que invitan a que nosotros, los cubanos que vivimos en igualdad de condiciones, nos enfrentemos. No es un proyecto para complacer a los hipnotizados, ni a los perros de Pavlov.

Abrazamos a todos los cubanos de bien. Los que están aquí y los que se han ido. Respetamos la decisión de los que se marchan para ser felices y de los que se quedan porque aquí ya lo son. Creemos en el entendimiento y en la búsqueda de soluciones, siempre que se respete la historia y la autodeterminación de este país.

Nos alienta ver cómo un grupo muy pequeño de jóvenes, como nosotros, saca de quicio y pone a correr a los que no estuvieron en la tragedia del Saratoga ni en la de Matanzas, a los que no estuvieron cuidando enfermos en los centros de aislamiento, a los que no están en las termoeléctricas trabajando diariamente para arreglarlas, a los que no están con nosotros al pie del cañón, pero son capaces de burlarse de esa disposición de humanismo y resistencia que le late a nuestra gente.

Los ataques nos han inspirado para crecer más y aumentar nuestro trabajo. Hemos tomado las medidas legales para proteger a Pedro Jorge Velázquez y a cualquiera de los miembros de este proyecto de difamaciones, ataques verbales o físicos. Denunciaremos públicamente y ante la ley cuando sea necesario. Bajo ninguna condición vamos a retroceder: seguiremos contando la verdad de Cuba, con la cual queremos morir algún día, aunque digan que somos unos necios.

Tomado de la página en Facebook del proyecto