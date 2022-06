Sigamos la Cumbre de los Pueblos 2022

Cuba ha sido excluida no solo de la llamada “Cumbre de las Américas” del presidente estadounidense, Joseph Biden, sino que a 23 miembros de la sociedad civil cubana se les bloquearon las visas y se les impidió asistir a la Cumbre de los Pueblos 2022.

🇨🇺 Cuba has been excluded from not only Biden’s so-called “Summit of the Americas” but 23 members of Cuban civil society had their visas blocked and were prevented from attending our #PeoplesSummit22 🧵 pic.twitter.com/XkkINV92zX — People’s Summit (@PeoplesSummit22) June 7, 2022

Aunque no estarán aquí en persona, compartirán sus voces, experiencias y perspectivas sobre los problemas apremiantes de nuestra región. ¡Biden no puede evitar el intercambio entre los pueblos de este hemisferio!

Although they won’t be here in person, they will still share their voices, experiences and perspectives on the pressing issues of our region. Biden cannot prevent exchange between the people of this hemisphere! pic.twitter.com/WwLGng4hmA — People’s Summit (@PeoplesSummit22) June 7, 2022

Registro: http://peoplessummit2022.org/register Escuche a estos oradores en nuestra transmisión en vivo de YouTube: https://youtube.com/channel/UCucmxItc1IvYAECSla6xSwg

CONFERENCIAS DE LOS PANELISTAS CUBANOS

1.¿Democracia para Quién? Las consecuencias de las intervenciones de Estados Unidos en América.

Cristina Escobar Domínguez (Periodista)

2.Solidaridad más allá de las fronteras: construir un internacionalismo de los pueblos

Izett Samá Hernández (Centro Martin Luther King Jr.)

3. Las personas por encima de los beneficios: la Salud como Derecho Humano en todo el mundo

Tania Crombet Ramos (Científica e Investigadora cubana)

4.Acabar con el patriarcado: La violencia de género y la lucha por la liberación.

Gretel Marante Roset (FMC)

5. Sobrevivir Juntos: soberanía alimentaria, justicia climática y el futuro de nuestro planeta

Fernado Rafael Funes Monzote (Investigador y profesor en agroecología).

6. Imaginando nuestro futuro: el papel de la resistencia cultural en los movimientos sociales.

Israel Rojas (Cantante del Dúo Buena Fe)

7. Los trabajadores dirigen el mundo: organización transnacional para la justicia laboral

Misael Rodríguez Llanes (Sindicato de la Construcción)

8. ¿Quiénes son las calles? lucha contra la supremacía blanca, la violencia estatal y la militarización

Rafael González Morales (Investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre EE.UU.)

9. Una economía popular: resistiendo a la deuda, las sanciones y el robo de recursos.

Daniel Abner Rodríguez (Joven emprendedor)