Juana Carrasco: ocho décadas de vida y casi seis dedicadas al periodismo

Juana Carrasco Martín llegó al periodismo por los caminos de la historia. Estaba a punto de terminar la carrera, en 1965, surgen los periódicos Granma y Juventud Rebelde. Entonces, le dieron a escoger entre profesora de Filosofía en la Universidad de la Habana o periodista. Y dijo: “Periodista sí; filósofa no. Quiero estar en la vida, no pensar en ella”.

De los 80 años que Juana cumple hoy 24 de junio de 2022, casi 60 han transcurrido desde que decidió abrazar al periodismo como su profesión para toda la vida. Y tanto ha golpeado con sus dedos los teclados de máquinas de escribir y computadoras que no necesita ni mirarlos.

Piensa, que haber estudiado historia ha marcado el periodismo que ha hecho, “un periodismo que viene a buscar raíces, causas, antecedentes de los acontecimientos. Porque estos no surgen de hoy para luego. Nada es coincidencia o casualidad.

“Aunque ambas existen, también están las causas. Como me he dedicado a hacer análisis sobre política internacional, la historia me ha servido como bagaje, fundamento, fuente de conocimientos”.

En el periódico Granma inició su quehacer periodístico. “Pero también estuve en la revista Romances, en la fundación de la Editorial de la Mujer —y por lo tanto, de Mujeres y Muchacha—; en Verde Olivo trabajó una buena cantidad de años, luego en Bohemia y finalmente en Juventud Rebelde.

Si habla de un momento importante en su carrera dice: Angola. Quiso ir muchos años antes, pero le tocó hacer la cobertura para Bohemia de los días finales de la presencia militar cubana en el país africano, “es decir, toda la retirada de las fuerzas”, oportunidad que cuenta entre sus realizaciones.

Su primer reporte internacional lo hizo desde New York. Como corresponsal de la Agencia Prensa Latina cubrió dos Asambleas Generales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Y, aunque ni siquiera pudo ir a Brooklyn, en aquella época una zona prohibida para los cubanos, recorrió New Jersey, ubicado dentro de las veinticinco millas permitidas.

“Vi otro mundo, tuve contactos con periodistas de distintas naciones y conocí el país sobre el cual escribía, estudiaba y analizaba constantemente. Estaba en ese momento en el periódico Granma y atendía Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico”.

Varias estancias en Venezuela también han marcado la carrera periodística de Juana Carrasco, así como las veces que tuvo el privilegio de acompañar a Fidel en algunos de sus viajes o a la alta dirigencia del país.

“Así aprendimos a comportarnos como periodistas en medios o en ambientes bien diferentes a los nuestros. El ejercicio peridístico en Cuba se caracteriza por el compañerismo, la colaboración. Es muy diferente cuando estás en un evento donde se busca la noticia a toda costa, aunque te empujen y echen a un lado”.

Sobre estas historias y muchas más habló Juana Carrasco, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida, para Cubaperiodistas, en un extenso diálogo que publicaremos los próximos días.

Hoy se le puede ver en vivo en la Mesa Redonda, a las 7:00 pm., entrevistada por su colega Arleen Rodríguez Derivet, en el espacio Historia de vida: regreso a la semilla de Juana Carrasco.

La vida de la periodista y analista de temas internacionales Juana Carrasco, publica Cubadebate, resume, en casi 60 años de activo ejercicio, la hoja de ruta del periodismo cubano en la Revolución. “A ella se dedica la Mesa Redonda que este viernes, que se transmitirá por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes sociales digitales de la Mesa Redonda, Cubadebate y el sitio de la Presidencia.