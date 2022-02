Entregan premios del Concurso de Periodismo Deportivo José González Barros 2021

Este viernes 18 de febrero en el Museo Nacional del Deporte Cubano —muy cerca de múltiples trofeos y medallas ganadas por nuestros deportistas a lo largo de la historia—, se celebró el acto de premiación de los ganadores del Concurso de Periodismo Deportivo José González Barros 2021.

Con la presencia de los presidentes del Instituto Nacional de Deporte y Recreación, Osvaldo Vento Montiller, y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo Bello, fueron agasajados los profesionales galardonados en cada una de las categorías en competencia, en un ambiente de agradecimientos y corazones palpitantes.

“El deporte siempre ha sido para nosotros, después del triunfo de la Revolución, motivo de dignidad, de orgullo nacional, y de felicidad. Parte de los momentos más felices y más gloriosos que hemos vivido los cubanos tienen que ver con el deporte, y no se puede hablar de esta gloria si no se habla también de la forma en que el periodismo acompañó al movimiento deportivo cubano en esas conquistas”, declaró Ronquillo Bello.

“Si el movimiento deportivo cubano es más fuerte, si le da más victorias al país, y las instalaciones deportivas están mejor cuidadas, se atiende mejor a los deportistas, y los valores éticos y humanos que lo defiende son más fuertes, entonces el país será más fuerte” añadió el presidente de la UPEC.

Algunos de los premiados no pudieron estar presentes en la velada por motivos de trabajo o enfermedad. Tras finalizar la ceremonia, recogimos las impresiones de varios de ellos, quienes se sienten motivados a seguir cazando historias e informando a un pueblo siempre ávido de noticias referentes al mundo deportivo.

A continuación, ofrecemos los testimonios.

Evyan Guerra (Premio Especial Eddy Martín a la mejor narración deportiva en Televisión). “Este es uno de los momentos más especiales en mi carrera. Primero por el nombre de este premio especial llamado Eddy Martín, uno de los miembros del jurado de mi grupo de selección de narradores deportivos, y que después fue uno de los profesores que nos impartió clases. Fue un hombre que marcó toda la primera parte de mi carrera en esta profesión y todo lo que él representa, lo pude vivir muy de cerca durante todo ese curso.

“Con respecto al premio, yo sabía antes de salir para Tokio que me iba tocar narrar a Mijaín López. Estamos hablando de uno de los deportistas más grandes de la historia de Cuba; pero, también, estamos hablando de un momento que lo convertiría en el más grande de esa división en la lucha grecorromana.

“Por eso era un compromiso tremendo. Que esa narración me haya propiciado obtener un premio como este, creo que se traduce como la felicidad total, sobre todo porque siempre que te va a tocar un momento así, independientemente de que te prepares, es impredecible y significa un reto tan grande que tienes que ponerle todo lo que llevas dentro”.

Carlos Alberto González (Mejor Trabajo Periodístico en Televisión). “Uno no trabaja para premios, pero si este llega, por supuesto que es una satisfacción. En el caso del González Barros le tengo un cariño especial, pues es el concurso de nuestra prensa deportiva, con una larga historia, y en él obtuve mi primer premio hace ya 35 años. Luego han venido muchos más. Por eso, a esta altura de la vida es estimulante ver que el trabajo que uno hace sigue siendo reconocido, lo cual representa igualmente un gran compromiso”.

Guillermo Rodríguez (Mejor cobertura radial). “Estoy súper agradecido por este reconocimiento que, aunque no trabajamos para premios, nos reconforta saber que el esfuerzo no fue en vano. Específicamente, esta cobertura de los I Juegos Panamericanos Junior de Cali Valle, ha sido la más difícil de mi joven carrera.

“El hecho de ser el primer evento de este tipo, hizo que fallaran un grupo de aseguramientos que son vitales en nuestro trabajo; te puedo mencionar el transporte, la información en el sitio oficial, poca organización en la zona mixta, por solo mencionar algunos. Aun así, pudimos seguir a estos jóvenes deportistas y el pueblo los conoció ya que la mayoría de ellos asistieron a su primer evento internacional. Me quedo con el cariño de la gente, que a diario agradecen mi desempeño en Radio Rebelde”.

Dulier Reyes (Mejor narración radial). “Ante todo quiero expresar mi respeto y admiración por los colegas que también presentaron sus muestras para el concurso. Ser merecedor de este Premio representa un mayor compromiso con los oyentes, me exige ser mejor cada día. Fue un año difícil para trabajar por el contexto que todos conocemos; no obstante, pudimos cumplir con nuestra labor y llevamos a los hogares y centros laborales lo que aconteció en los espectáculos deportivos que pudieron transmitirse. Agradezco a las personas que contribuyeron a lograr un galardón como este, tan significativo para mi carrera”.

Roberto Morejón (Miembro del equipo de fotorreporteros de Jit que alcanzó el Premio en Fotografía). “Este premio, este reconocimiento al equipo de fotógrafos de Jit, ha sido recibido con mucha alegría y orgullo. Aun cuando se compite de manera individual y los tres integrantes del equipo enviamos nuestros trabajos, fue una decisión muy acertada y justa de parte del jurado.

“El 2021 fue un año de intenso trabajo deportivo. Nuestro equipo realizó importantes coberturas de talla internacional, como fueron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, el primer panamericano junior de Cali y el mundial juvenil de atletismo de Nairobi. En todas esas coberturas vi a mis colegas hacer excelentes fotografías con una entrega grande al trabajo.

“Creo que es merecido este reconocimiento y en sí mismo, constituye un aliciente para nosotros, para seguir aportando y haciendo desde la fotografía deportiva”.

Angélica Arce Montero (Premio Periodismo Hipermedia). “Es la segunda vez que soy premiada en este concurso. Para mí es un orgullo muy grande porque habla de mi progresión en estos siete años. Empecé en el periodismo deportivo en 2014 cuando me gradué, y no me da pena decirlo: sabía muy poco de deportes porque nunca pensé que me dedicaría a ese sector. Así que al recibir este premio siento que he cumplido una gran meta con la que siempre soñé en mis inicios en Pinar del Río”.

Jesús González Bayolo (Premio Abelardo Raidi de la Federación de Periodistas Deportivos de América). “Claro que un galardón que premie el día a día de por vida, es motivo supremo de orgullo. Pero en este caso alcanza mayor realce si sabemos que solo tienen el preciado diploma seis profesionales, en una tierra de excelentes periodistas deportivos, talento aparte, gracias al deporte de excelencia que ha tenido Cuba.

“Estar al lado de Elio Menéndez, Víctor Joaquín Ortega, René Navarro, Ramón “Piti” Rivera y Roberto Pacheco, eleva notablemente el valor de esta distinción. ¿Por qué no lo recibieron Eddy Martin, Bobby Salamanca o Ricardo Agacino? Porque empezó a entregarse en 2011. Tampoco un extraclase como Enrique Montesinos, por la modestia de no ser propuesto, ya que dirigía el Círculo de Periodistas Deportivos.

“Las propuestas a AIPS-América llegan de los países miembros, de modo que mi primera gratitud es para nuestro Círculo y la UPEC. El nombre de este premio, Abelardo Raidi, no les dice mucho a los cubanos. Fue un venezolano que presidió la filial América de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos. Pero hasta ahora tal premio es el más alto en la especialidad.

“Si mereciera ser dedicado, sería para todos los medios en los que he dejado mi voz o mis letras, especialmente para Juventud Rebelde, donde he publicado la mayor parte de mi obra, y ahora para Cubaperiodistas”

Premios entregados:

Fotografía: Equipo de fotorreporteros de Jit, medio de prensa perteneciente al INDER.

Mención: René Pérez Massola (Cubadebate, entrevista a Alcides Sagarra).

Periodismo Hipermedia: Angélica Arce Montero (Cubadebate, entrevista a Yipsi Moreno).

Menciones: Sayli Sosa Barceló (Invasor, Un campo “zurdo” para un deporte derecho) y Osviel Castro Medel (La Damajagua, Leidy Rodríguez: Soy una persona feliz).

RADIO

Cobertura: Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato (Trabajo desplegado en los pasados Juegos Panamericanos Junior).

Narración: Dulier Reyes (Final de la pasada Serie Nacional de Beisbol).

Reportaje: Osbel Benítez Polo (Trabajo investigativo sobre la desatención de la Academia de Boxeo de Pinar del Rio).

TELEVISIÓN

Mejor Trabajo Periodístico: Carlos Alberto González García (TR, 120 años de Cuba en los Juegos Olímpicos).

Mención: Evyan Guerra Barallobre (TR, Más de 900 horas de la Televisión Cubana en Tokio).

Mejor Cobertura Deportiva del año: Yisel Filiú Téllez y Carlos Alberto González García (Trabajo conjunto realizado durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020).

Premio Especial Eddy Martín

Mejor narración deportiva de cualquier disciplina: Evyan Guerra Barallobre (Mijaín López, el luchador más grande la historia).

PRENSA ESCRITA

Mejor trabajo periodístico: Saily Sosa Barceló (Invasor, Un campo “zurdo” para un deporte derecho.

Menciones: Jorge Luis Coll (Un pedazo de terreno en la gaveta), Daniel Martínez (Hércules se confiesa ante el tiempo), y Angélica Arce Montero (entrevista a Alcides Sagarra).

Mejor cobertura del año: Periódico Jit (trabajo realizado durante todos los juegos múltiples acontecidos el año pasado).

Premio especial Enrique Montesinos Delvaty: Rudens Tembrás (Jit, El bloqueo que nos inventamos)

Premio Abelardo Raidi de la Federación de Periodistas Deportivos de América (AIPS): Roberto Pacheco (2020) y Jesús González Bayolo (2021).