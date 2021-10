OMS por inmunizar al 70 por ciento de la población mundial contra la Covid-19 en 2022

🔴El enfrentamiento al burocratismo no puede ser una campaña, tiene que convertirse en un propósito permanente, y creo que no me ... equivoco si digo que tan duradero como la existencia misma del Estado



Imperdible este artículo de Darío Machado

https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2021/10/la-decisiva-lucha-contra-el-burocratismo/