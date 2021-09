Silvio Rodríguez con Diákara y Leyenda de los dos amantes

El próximo primero de octubre será presentado en el sitio oficial del trovador cubano Silvio Rodríguez (www.zurrondelaprendiz.cult.cu), en Amazon, Spotify y otras plataformas digitales, su álbum “Silvio Rodríguez con Diákara”, del que mucho se habla en los últimos días.

Este álbum fue grabado en el año 1991, en los estudios del sello PolyGram, de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, México DF. Sobre este disco del autor de “Ojala” y “Óleo de mujer con sombrero”, entre muchas de sus memorables canciones, habla el trovador.

-¿Cómo ha sido volver a trabajar con aquella sonoridad?

-“Aquella sonoridad” tiene una vigencia que no se cree. Diákara era un grupo asombroso. El disco lo grabamos en dos o tres mañanas, en México, hace 28 años, y por varias razones nunca se terminó. Pero ya está bastante adelantado. Gracias a Emilio Vega, que fue parte de aquel equipo, hicimos los bloques de metales con instrumentistas que originalmente hacían teclados. En ese sentido, el trabajo salió ganando. Lo último fue grabar unos dúos de clarinetes.

Las canciones que lo conforman son Acerca de los padres, Variaciones sobre un viejo tema, Emilia, Flores nocturnas, Canción del pasado, Mira, El güije, El necio, De la ausencia y de ti, Venga la esperanza.

-Tu blog Segunda cita es muy visitado en Cuba y fuera de ella, ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha proporcionado?

-Quizá la mayor satisfacción sea ahorrarme escribir memorias. Y puede que el mayor disgusto sea no poder dedicarle a cada persona o tema el tiempo que merece. Hay muchas historias interesantes en Segunda cita; eso nos hace a todos seguidores del blog.

-Está en plena realización la película, Leyenda de los dos amantes, un aminado en 3D que parte de trece temas de tu autoría y que constituirá el primer largometraje en homenaje a tu obra. Del 1 al 10, ¿en qué nivel de desarrollo se encuentra el proyecto? ¿quién lo financia?

-Hay algunas canciones terminadas y supongo que debe ir por el sexto escalón, quizá por el séptimo. No ha sido más rápido por falta de computadoras y de recursos para contratar personal. El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) no pudo ayudar mucho. RTV Comercial ha dado más ayuda. A Ojalá le corresponde lo concerniente al sonido, grabaciones y músicos. Una de las cosas más hermosas es la colaboración de grandes artistas de la plástica. Cada tema tiene el diseño de uno de ellos. Creo que este proyecto testimonia mucho la entereza del realizador y coordinador general Ernesto Padrón.

-En estos tiempos de recogimiento, de estar en casa, ¿qué músicas sueles oír?, ¿acaso escuchas discos de tu autoría? De ser así, ¿te proporciona o te mueve algún sentimiento especial?

–La música que más escucho es la que tocan Niurka en su flauta y Malva en su piano. La música mía la escucho mientras la estoy elaborando; una vez terminada pasa a ser “león muerto”, como decía el asesino Hemingway. Tampoco voy a negar que a veces necesito reaprenderme algún tema. Los años no perdonan.

-En el cotidiano, ¿cómo es tu día a día?, ¿qué nuevas tareas a nivel del funcionamiento de la familia has tenido que asumir?

–Más que nada llevar y traer gente. Y cosas como fregar y vivir más al tanto de la higiene colectiva. Pero en general mi vida no ha cambiado demasiado; no soy de salir mucho. Eso sí: extraño los conciertos en los barrios. Algo a lo que la pandemia me ha ayudado es a regresar al hábito del dibujo, manía que arrastro desde la niñez y, a ratos, se me pierde entre otros menesteres.