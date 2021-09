El dificil verano 2021 y la Televisión Cubana

Aunque el calor se mantiene, el difícil verano 2021 pasó y la Televisión Cubana hizo su mayor esfuerzo por ofrecer novedades en la etapa estival y, de hecho, durante todo el año, mostró programas producidos a pesar de las complejas condiciones que le impone la pandemia para sus realizaciones.

Como ya es habitual en la etapa veraniega, el espacio de las tardes de sábado, Una calle mil caminos, a cargo de la notable Magda González Grau, abordó con eficacia diversos temas de la siempre inquietante existencia juvenil, entre los cuales alcanzó particular significación el telefilme La vida media del Moun, dedicado a la mujer en la ciencia, que supo articular distintos asuntos relativos a la familia, el tratamiento a niños especiales, la exposición inteligente de las tendencias sexuales, las discriminaciones de distintos signos y a la vez ser un homenaje hermoso a imprescindibles mujeres científicas.

Lamentablemente, a pesar de que Kike Quiñones nos ha estado explicando que El humor se piensa, parece que ese principio no se tuvo del todo en cuenta al ofrecer nuevas propuestas humorísticas que han producido más estupor, por decirlo finamente, que la risa o la sonrisa que necesitamos nos provoquen en tiempos de tan profundo dramatismo. Por supuesto que es más fácil hacer llorar que hacer reír y pensar. Y es difícil renovar, salir de los resortes del costumbrismo al que están habituados tanto públicos como humoristas, y refuerzan espacios tan acríticamente acogidos como Vivir del cuento. Pero tales complejidades merecen análisis aparte.

Trajo a la pantalla de casa este verano Vuelve a mirar, telenovela cubana que comenzó, podría decirse, a baja velocidad y la ha ido intensificando con problemáticas interesantes de la sociedad, que parte del universo de las edades mayores, pero en relación con los conflictos de quienes le rodean y va develando matices sobre temas tan debatidos como la prostitución.

Hay mucho que comentar siempre sobre la TV, no amainan las inconformidades sobre un medio con numerosos seguidores que en buena medida dependen de ella para informarse, ampliar conocimientos y entretenerse en medio del aislamiento obligado por la pandemia, pero si revisamos la programación de cada día en cada canal, encontraremos una gran variedad de programas sobre las artes, las ciencias, las nuevas tecnologías, series, documentales, películas que ponen en duda eso de que no hay nada que ver. En otra oportunidad haré una lista para ejemplificar.

Ocurre que no pocos televidentes son adictos a Cubavisión y no toman en cuenta los otros canales, y todavía no se han logrado promocionar adecuadamente materiales valiosos que se muestran. Un programa tan tenido en cuenta, como Mediodía en TV, podría contribuir haciendo sugerencias, llamando la atención sobre un documental, una serie, una película.

Cierto que hay reiteraciones de temas y de modos de hacer que dan la impresión de que es más de lo mismo de canal en canal, y ello está relacionado con similares enfoques, escenografías poco creativas y convencionales, vestuarios que carecen de intencionalidad estética según horarios y propósitos de los asuntos que se tratan, visualidad poco dinámica, y no es cuestión de falta de recursos sino del modo en que se usan.

Y esas viejas cuentas pendientes también se apreciaron en el verano televisivo en nuevos espacios musicales e informativos, aún cuando hubo mayor presencia de elementos relacionados con los lenguajes de las nuevas tecnologías.

Promete, sin embargo, el cálido otoño tropical con la serie Promesas, a juzgar por su intensa y convincente primera entrega, que nos convidará a seguir hablando de la televisión, uno de los temas favoritos de la agenda nacional.

(Tomado del Facebook de la autora)