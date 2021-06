Periódico Trabajadores debatió en torno a planteamientos de congreso partidista

El impacto de las nuevas tecnologías en la prensa cubana, la transformación de los lenguajes y canales de difusión, las formas de distribución y producción de la prensa impresa, la definición de audiencias y la necesidad de nuevas miradas al contenido informativo, fueron los temas centrales del debate de la delegación de base de la Unión de Periodistas de Cuba del rotativo Trabajadores en torno a los planteamientos del octavo congreso partidista.

El encuentro inició con el análisis de las deficiencias en el ejercicio de la comunicación pública y en la labor periodística en general. Al respecto, Joel García, periodista y subdirector editorial de Trabajadores, señaló que los párrafos dedicados a la prensa en dicho cónclave trascienden de lo planteado. “Los tiempos indican cambios que no ocurrirán de la noche a la mañana”.

Asimismo, argumentó la necesidad de reconocer los avances del medio en el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías “En el caso de nuestra página digital, se han dado pasos tibios. Hay expresión de ello en el número de visitas. También ha sido creada una parrilla y una variedad de secciones como Retratos, salud, sabor, medio ambiente. La meta es llegar a 12 materiales propios de la web por día, y estamos en nueve”.

Otro punto importante —señaló el periodista— son las alianzas creadas en el mundo virtual digital. El periódico tiene proyectos con DESOFT: servicio de noticias de football, concursos y la plataforma Empleate. Esta última se paga con lo que genera el servicio de noticias. Consiste en que el lector reciba ofertas de trabajo por 25 pesos al mes. “Trabajamos en el autofinanciamiento”, ponderó.

Por otro lado, enfatizó en la necesidad de ajustar las dinámicas de trabajo de la web y en solidificar los espacios comunicativos existentes antes de seguir ampliándolos, así como continuar la capacitación de los trabajadores analógicos del grupo y la potenciación de las redes sociales como canales indispensables.

Durante el encuentro, que contó con la participación de Ricardo Ronquillo Bello y Ariel Terrero Escalante, presidente y vicepresidente de la Upec, respectivamente, los trabajadores plantearon como anhelo colectivo la recuperación de las 16 páginas del lunes en la edición impresa. En este sentido, argumentaron que con la reducción a cuatro se pierden trabajos y estrategias; por ejemplo, la sección Separata, donde se tratan los puntos más acuciantes de los trabajadores y prima la especialización en economía.

José Gabriel López, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central, también presente en la reunión, explicó que “el país hace un gran esfuerzo para garantizar la impresión de los periódicos, no solo por el papel; también por el combustible que se requiere para su distribución. En este sentido, refirió que se está haciendo un análisis acerca de la producción y distribución de la prensa impresa, así como del impacto de las nuevas tecnologías en la prensa.

Al respecto, el periodista Gabino Manguela sugirió una planificación más cuidadosa y responsable en la distribución de la prensa para evitar pérdidas costosas para el país. También argumentó que las palabras la prensa en el 8vo.Congreso del PCC, eran un llamado a la reflexión, a mirar nuestras interioridades y a pensar qué estamos haciendo mal.

En medio de la pandemia por la Covid-19 existen aspectos a tener en cuenta: la mayoría de personas que asisten al estanquillo a comprar el periódico son personas mayores, pertenecientes al sector vulnerable, las suscripciones en medio del reordenamiento monetario disminuyeron por el alza del costo y los canales de consumo se han diversificado, argumentó Ronquillo.

Joel García expuso que el poder editorial de una publicación no lo da la cantidad de ejemplares impresos sino el alcance del contenido, por lo que es esencial potenciar las dinámicas y la capacitación de los trabajadores en las distintas plataformas.

Durante el intercambio, Elena Chagues Leyva, funcionaria del departamento de propaganda de la Central de Trabajadores de Cuba, resaltó la importancia de buscar alternativas en el discurso y la necesidad de extender nuevas técnicas a los corresponsales de provincia.

“No podemos llenar nuestras páginas de entregas de bandera, hay que buscar la historia de vida del trabajador que recibe el galardón, lograr la sensibilidad para un mayor alcance de la información e identificación del sector”. Explicó asimismo la importancia de visibilizar los problemas de los trabajadores, a través de la investigación, contraste de fuentes y las polémicas existentes.

Ante la preocupación por el periodismo de prensa plana y el reclamo del gremio, Ariel Terrero fundamentó que este no desaparecerá. “Los medios de prensa en el mundo amplían, no sustituyen canales; lo mismo sucedió cuando aparecieron la radio y la televisión. Todos coexisten. El objetivo de los medios es informar; el desafío es cómo responder a cada canal. Resulta necesario el balance de contenido. Los sectores de lo sociedad son muy diversos. No todos son iguales, no consumen igual.”

Igualmente reconoció la importancia de la Separata por la poca existencia de espacios especializados en la prensa cubana. También recalcó la disposición del Instituto Internacional de Periodismo para seguir sumando espacios y alternativas de acuerdo a la demanda de superación de los medios.

Ricardo Ronquillo resumió en tres factores la situación comunicativa del país: introducción acelerada del internet en Cuba, reordenamiento monetario del país e inexistencia de estudios de audiencias.

“Hay que identificar el interés. Nos encontramos en una época en que a la gente no le interesa la propaganda política. Resulta importante encontrar una nueva manera de abordar la economía ante los cambios. Corremos el peligro de que un día tengamos una prensa pública sin una influencia pública”, expuso.

También destacó la necesidad de pensar en la difusión del contenido mediante la interrogante ¿Cómo hacer y cómo darse a conocer? Asimismo, exhortó a la participación en el Segundo Festival Virtual de la Prensa, que tiene como eje la innovación.

En el encuentro se analizaron nuevas propuestas de distribución de la información en la era de la convergencia tecnológica en los centros de trabajo.” En las fábricas donde tenemos un mural con papeles, podemos poner un televisor con las cintas de las noticias. Hay que abrirse a las TICs y abaratar costos”, agregó Ronquillo.

Los resultados de los análisis, en todas las delegaciones ramales, en torno a los planteamientos del 8vo. Congreso del PCC serán la base para el debate del VII Pleno del Comité Nacional de la Upec, que debe tener lugar entre finales de junio y la primera quincena de julio del presente 2021.

(Foto de portada: Heriberto González Brito)