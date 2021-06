Aymée Amargós en Estrechando espacios

(Transcripción)

Conduce: Yanetsy León (Y)

Invitada: Aymée Amargós (A)

Y: Saludo para todas las personas que nos siguen. Este es el Estrechando espacios, un proyecto de diálogo de la Asociación Hermanos Saíz y el Centro Provincial del Libro en Camagüey. En esta ocasión se desarrolla dentro del Coloquio de Periodismo Cultural, y hemos invitado a Aymée Amargós, una colega que es Miembro de Honor de la Asociación, y una periodista cultural que trabaja en la televisión camagüeyana. Por lo general, los periodistas estamos contando lo que pasa del hecho cultural, y pocas veces estamos como protagonistas de ese hecho artístico. Este espacio pone delante de cámara a una de esas personas que cuenta las historias desde la televisión. ¿Imaginaste, Aymée, algún día que sería el periodismo cultural el ámbito donde te desarrollarías como profesional?

A: Realmente no. Yo me gradué en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. En el año mil novecientos noventa y tres comencé a trabajar en la Televisión de Camagüey. Allí era muy joven y atendía asuntos relacionados con la juventud. También me inserté al equipo de redactores reporteros del medio. Bueno, daba cobertura a temas económicos, políticos y sociales de la provincia, sin embargo el sistema informativo se dio cuenta que existía una redacción deportiva, pero no una redacción cultural. Y entonces, a partir de ese momento, me lo propusieron y yo acepté, y comencé en el vínculo con los creadores, con las instituciones, con las manifestaciones artísticas hasta la actualidad, lo cual disfruto mucho porque esta provincia con una tradición, con una historia y rica en temas culturales.

Y: La televisión, por lo general, es un medio muy señalado. Casi todas las personas quieren verse reflejadas en pantalla y por lo tanto tiene una sobre exigencia profesional. Pensando en eso, Aymée, ¿qué es lo más difícil para ti como periodista cultural de la televisión?

A: El proceso creativo en la televisión, realmente parece sencillo, pero es muy complejo. Trabajamos en equipo y para eso se necesita una buena cámara, un buen sonido, una buena edición, para que el producto comunicativo termine con una buena factura; sin embargo, el tiempo conspira. En el caso de los informativos, el tiempo es muy breve, y entonces en ocasiones uno quiere recrear una historia, recrear sobre un grupo o sobre una institución, y es un minuto, hay hasta dos minutos. Realmente no se hace todo lo que se quiere. Una de las cosas más complejas, en mi opinión, es el tiempo, que en ocasiones hay que limitarse mucho y en la obra no se refleja todo lo que uno quisiera.

Y: A propósito del tiempo, Aymée, una de las mayores exigencias que caen sobre los periodistas culturales es el de la crítica especializada. ¿Cómo asume eso tú, la crítica desde el periodismo televisivo?

A: La crítica es muy saludable, pero no se trata de criticar por criticar. El que critica, sobre todo, es alguien que debe tener mucho conocimiento. En el caso de la televisión en Camagüey no existen espacios dedicados a la crítica cultural; sin embargo, es muy acertada la sección en el Noticiero Cultural, donde termina incluso con una opinión editorial. Pero para criticar, para que el público realmente conozca y entienda, la labor del crítico ante todo, debe ser de responsabilidad, debe ser de respeto y, ante todo, tener sobre todas las cosas mucha ética.

Y: En efecto, Aymée, es importante esa gestión del conocimiento y ese autoexamen. Precisamente, el Coloquio es un espacio que busca acercar especialistas a periodistas culturales, en la búsqueda de esas herramientas para desarrollar la crítica, y también esas otras maneras que tiene de expresarse, de desarrollarse el periodismo cultural. ¿Qué aprovechas tú de este tipo de encuentros?

A: El Coloquio es un punto de encuentro, un punto de debate, un punto de reflexión, un punto donde uno conoce e intercambia con periodistas jóvenes, con colegas jóvenes de todo el país que tienen una mirada diferente, una mirada fresca, una mirada actual, una manera contemporánea de defender, justamente desde cada territorio, el arte y la literatura.

Y: El Coloquio es posible gracias especialmente a la Asociación Hermanos Saíz que ha posibilitado este encuentro de jóvenes periodistas, y no solamente de jóvenes periodistas. ¿Por qué esa intención de hacerlos visible? Sin menospreciar otras zonas y sin menospreciar a otras fuentes, ¿qué retos prefieres asumir desde la labor de los jóvenes artistas.

A: Desde el telecentro de Camagüey, yo trató de reflejar los asuntos culturales, desde el movimiento aficionados hasta la vanguardia artística. ¿Qué sucede con la Asociación Hermanos Saíz? Primero, que yo fui miembro de esta organización hasta los treinta y cinco años. Luego me hicieron Miembro de Honor, lo cual asumo con mucha responsabilidad y con mucho orgullo también. La Asociación Hermanos Saíz en Camagüey tiene una programación rica, una programación variada el año entero. Cuando no es El Almacén de la Imagen, es el Festival de la Trova, el del rap, el de rock, el de música electrónica, la Cruzada Literaria. Entonces, trato de reflejar esos proyectos culturales a través de la pantalla. A la Asociación Hermanos Saíz le debo dos cosas esenciales: sobre todo compromiso, pero también entregra y acompañamiento.

Y: Gracias, Aymée, por esta oportunidad, por contarnos sobre ti, por compartir lo que te impulsa desde el periodismo cultural.

A: Muchas gracias, Yanetsy. Muchas gracias al Coloquio, por esta oportunidad de intercambio, de conocer más sobre lo que ocurre desde la televisión para las redes sociales.

Y: De esta forma nos despedimos del Estrechando espacios, dedicado a Aymée Amargós. Este es un proyecto de la Asociación Hermanos Saíz con el Centro Provincial del Libro en Camagüey, a propósito del Coloquio de Periodismo Cultural.