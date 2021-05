Carina Pino Santos -además de ejercer el periodismo de una manera sistemática- es Doctora en Ciencias sobre Arte, crítica, editora, profesora de Historia del Arte y colaboradora sistemática del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau: es una mujer que no cesa de trabajar y que, como a todos, esta pandemia la ha sacudido.

“La verdad es que nunca imaginamos que viviríamos esta situación con la salud no solo en el país, sino en el mundo, con toda la crisis que ha traído consigo en otros ámbitos económicos, sociales y psicológicos. Amistades, vecinos, colegas del medio profesional coincidieron, cada uno por separado, en que esto se ha parecido mucho a una pesadilla nunca soñada. Afortunadamente una de las fortalezas que tenemos aquí es nuestro sistema de salud.

Si bien al inicio, como muchas personas, me sentí impactada por el riesgo, también me di cuenta de que había que ver la otra cara de la situación, por lo que aproveché para dedicar más tiempo a investigar sobre temas que ya había estado trabajando y a leer más. Y aunque, desde luego, me ha conllevado más gastos en pagos de datos por Internet, el hecho de realizar búsquedas y entrar en las redes sociales, me ha permitido actualizarme, incluso, más que antes en que una iba físicamente a actividades de la cultura.

-La pandemia ha afectado todos los órdenes de la vida a nivel planetario, ¿cuál consideras que es el mayor impacto que puede tener en las artes visuales en nuestro país?, ¿será solo económico?

-Si pensamos primero a nivel global, incluso, los expertos coinciden en que, pese a las afectaciones económicas que han sido las más visibles, se ha constatado que respecto al sistema de galerías y de promoción, el uso del Internet y de las redes sociales permitió un amplio y eficiente acceso. Por ejemplo, es un hecho ya verificado, que detectaron que no era necesario tener que invertir enormes cantidades de dinero en varios eventos, que pudieron realizarse sin los tradicionales encuentros presenciales, ya que se solucionaron de modo virtual y más módico.

Yo no soy del campo de la economía de la cultura, y no puedo por tanto referirme a los problemas económicos que han sufrido nuestras galerías, museos, la comercialización y los aspectos promocionales. Más sí creo que, desde un pensamiento cultural, podemos extraer experiencias positivas y sacar de estas el máximo de provecho que es el de los resultados de la difusión del arte cubano por Internet y las redes. Y no menos importante, ubicarnos en lo que falta por mejorar, creo que es necesario ampliar los contenidos de nuestras artes visuales, perfeccionar los conceptos de diseño en la web, y hacer más profesional lo concerniente a una concepción editorial que deberá ser más extensiva y funcional en Internet.

-Muchos críticos afirman que el arte, en gran medida, es reflejo de la realidad, ¿cuál consideras que debe de ser la función del arte cuando el mundo arribe a la llamada “nueva normalidad”?

-La multifuncionalidad de las artes visuales ha sido enfocada desde diversas teorías estéticas, filosóficas y conceptuales, y por tanto conlleva un amplio registro teórico-crítico. La pandemia, por supuesto, ha cambiado la vida en el planeta, nos ha permitido valorar más la importancia del respeto hacia la naturaleza y su conservación, porque de ese intercambio con el hombre han surgido varias enfermedades que aún se estudian por las ciencias. La pandemia ha sido, en específico, una etapa específica, vivenciada por los artistas y los actores del sistema del arte en general, dadas sus lamentables incidencias a nivel macroeconómico, social, político, y en otros órdenes. Todo ello es parte de un panorama internacional donde el arte contemporáneo continuará desarrollando sus propios cambios y transgresiones durante el siglo XXI.”