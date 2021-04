Un ex ‘youtuber’ de la ultraderecha explica cómo se propaga el odio

Ahora Robertson está detallando las formas en que él y sus colaboradores buscaron conflictos para ganar popularidad en YouTube.

Los esfuerzos para contactar a Robinson fueron infructuosos, y Jones no respondió a las múltiples peticiones de hacer comentarios. Southern dijo que no debía ser caracterizada como activista de ultraderecha, pues dijo que simplemente es conservadora. No fue parte de “una horrible estafa de extrema derecha que intentaba engañar a la gente para que viera nuestro contenido”, añadió. “Solo estábamos haciendo lo que hace cualquier otro ‘youtuber’”.

Las imágenes en bruto del episodio en Roma, proporcionadas por Robertson y revisadas por The New York Times, muestran que el video de YouTube fue editado para dar la falsa impresión de que Robinson había sido amenazado. La grabación completa muestra que él fue el agresor.

[Video: Un fragmento de la grabación facilitada al Times. Las imágenes en bruto del incidente en Roma, facilitadas por Robertson, muestran que Robinson fue el agresor].