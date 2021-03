Un proyecto creativo que impacta en todo el mundo

A través de diferentes medios de prensa nacionales e internacionales, así como en las redes sociales, desde hace algunos meses comenzó a trascender al mundo una serie de composiciones fotográficas que bajo el título de Toponimia Mecánica, fueron realizadas por el reconocido pintor, dibujante, grabador y escultor Denys San Jorge Rodríguez (Bauta, La Habana, hoy Artemisa, 1984) con el fin de homenajear a los médicos y científicos, cubanos y extranjeros, que luchan por proteger a sus pueblos ante la agresiva presencia de la pandemia de la Covid-19.

Con esta propuesta San Jorge dio continuidad a sus extraordinarias composiciones que hacia finales de la primera década de esta centuria acometió bajo el nombre de Con los yerros de papá y que en el año 2010 ya eran motivo de elogiosas críticas, no solo por constituir novedosas propuestas gráficas sobre el armamentismo, sino porque vinieron a abrirse paso dentro del variopinto panorama del arte insular gracias a un ideario fomentado por el artista mediante el uso de las herramientas que fueron asidas por su papá durante muchos años y que, tras la repentina y prematura muerte de este, habían quedado obsoletas en el taller existente en el hogar.

El joven artífice graduado de la Academia de Arte San Alejandro estableció un enjundioso entretejido de tuercas, tornillos, arandelas, herramientas —llaves de diferentes tipos, alicates, taladros…—, y todo cuando de metal para las labores de operario reparador de artefactos de uso doméstico, encontró en el taller de su progenitor. Luego, con su cámara, dejó constancia de cada uno de sus imaginarios estéticos que convirtió en arte eminentemente conceptual y cuyos colores surgen —como huellas del trabajo, que es la principal fuente de sustento humano—, de los usados medios de mecánica. De esta serie fue encomiable su versión de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.

Denys, ante el azote del nuevo coronavirus, volvió a darle riendas sueltas a su prolífica imaginación y poco después de declarado este flagelo como pandemia mundial, comenzó a realizar composiciones, con esta misma técnica, alusivas a disimiles naciones o ciudades de todos los continentes azotadas por el mortal virus, así como en muchas otras de la geografía universal en las que ha estado presente el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Desastres y Epidemias Graves Henry Reeve, más conocido como Brigada Henry Reeve, fundada en el año 2005 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz e integrada por reconocidos profesionales cubanos de la salud.

“Hoy esperamos en cada rincón del planeta la esperanzadora vacuna… sea de cualquier origen. Mi aplauso a cada científico y médico que, en cada país, sea cual sea, y aquí en Cuba, andan tras una cura a paso acelerado, pensando en el otro, para vencer esta enfermedad global”, afirmó el artista.

Motivada por esta noble idea, la prestigiosa poetisa Dimarys Águila García (Güira de Melena, La Habana, hoy Artemisa, 1979), se unió a la propuesta de San Jorge para en conjunto crear el proyecto Hierro y Poesía, el cual ha sido motivo de elogiosas críticas por los valores iconográficos y la belleza de los versos.

Una rítmica descripción de estas originales creaciones, fue realizada por Dimarys, bajo el título de Las herramientas de San Jorge, mediante su dinámica poética: “Conoce el yunque el dolor del hierro/al caer sobre su cuerpo macizo/ la dureza del acero cuando forja en sus entrañas/ y han de servirle al mundo sus labores / como les sirven a los pueblos el suplicio”.

Y agrega: “El gemebundo signo esencial de la naturaleza/ con diseño/ color/ textura/ aroma de muerte,/ nombre de pueblos/ para falsos profetas/ en busca de su propio apocalipsis/ lágrimas de metal caen con ruidosos filos,/ las ciudades como espejos/ reflejan sus reducidos mundos/ al salir peregrinaciones de fe y esperanza / a meldar a hierro y fuego/ el verdadero valor de las arandelas”.

Graduada de Lengua Inglesa, corresponsal de prensa de la Agencia de información Argosis Internacional y directora de la Editora Argos Iberoamérica, de la Agencia de Información Argosis Internacional en la Red, Dimarys se vale de la poesía para exteriorizar sus emociones y celebrar las cosas que fundan sentimientos y pasiones humanísticas, como este noble proyecto de San Jorge, el cual describe, encomia e interpreta a través de una lírica que en tanto establece nexos artísticos con las composiciones iconográficas, se erige en ente descodificador del mensaje plástico, a través de elementos semánticos y lingüísticos que sobresalen por su encanto.

La poetisa aporta a cada obra de Denys diversos niveles de entendimiento. Sobre la base del nombre de cada país o ciudad reflejados en los hierros, nace una poética alucinadora que logra penetrar en la conciencia del espectador haciéndolo sentir o formar parte de los nefastos acontecimientos que hoy estremecen la salud de millones de seres humanos. Los versos son como parábolas que nos sacuden al complementar las narraciones iconográficas con absoluta libertad expresiva. A fin de cuentas, ambas expresiones devienen alabanzas a la cultura y a la vida.

De las piezas de este creador acostumbrado a hacer soñar con su arte, descritas por la dinámica escritora, sobresalen las dedicadas a Roma, New York, Kuwait, Chile, Egipto, Río de Janeiro, Lisboa, Canadá y, por supuesto Cuba. Poemas inmediatos, análogos a las tesis de Denys San Jorge, que en última instancia son como metáforas o transferencias entre dos género: la literatura (poesía) y las artes visuales.

Cada composición iconográfica centra su tesis en una palabra: el nombre de un lugar; en tanto su discurso emana desde las formas que sobre el soporte (también metal) toman las herramientas manipuladas por el artista, en lo que igualmente interviene el color natural de los metales; motivo por el cual los poemas de Dimarys, más que explicar, describen ideas o hechos históricos y socio-culturales que subyacen en cada uno de los proyectos de San Jorge. Ambas propuestas trascienden por su claridad y organización, tal puede corroborarse en otras de las líricas recreadas en las obras del destacado creador de la plástica insular:

“Roma/ La ciudad inventa nuevas oraciones/ las catedrales en Viernes Santo/ guardan el último Domingo de Resurrección/ la gloria de un sábado sin recitales ni incienso / para cúpulas erguidas en tiempos de Yahvé/ como una zarza ardiente / para algún Moisés / u otro Noe sobreviviente / reafirma ser: / -Yo soy el que soy-/ cuando no eres más que un simple mortal/ vestido de lodo”.

“New York/ Nothing /más que/ fantasmas/ silencios/ el reloj/ la prisa/ el tráfico / el transeúnte/ la lágrima/ el harapiento/ el empresario/ el político / el mendigo/ el ilegal/ la ausencia/ Nothing/ vale más que una vida/ ni el ataúd/ el velorio/ la lapida/ la muerte/ el hedor de cadáveres/ con aliento a rosas secas/ el silencio/ Nothing/ ni la pupila del águila/ ni la garra del tigre/ cuando escarba en las entrañas./ ¡Qué esperas!/ nothing / solo un grito y regresar”.

“Cuba/ ´Nuestra tierra tiene su color y poesía´ (…)/ José Martí/ Fiel ninfa que galopa por mis venas/ con jinetes de mares y de arenas./ Tuyo es el alba de cobres crepúsculos/ el ocaso se funde entre tus músculos./ Cielo de palmas que abanican brisa,/ visita el invierno y sale de prisa./ Solsticio de verano en las praderas/ llueven los nardos sobre tus laderas./ Van a tu costa intrépidas gaviotas/ y reparan en tu tierra, alas rotas./ Tu suelo firme suave primavera/ se vuelve mía desde la bandera./ Guárdame tuya, a tus quince aureolas/ no importa el día en que de ti yo muera.

Los artistas

Dimarys pertenece a la Sociedad Cultural José Martí, donde fue gestora del Proyecto Cultural Mi Cuba mi tierra. Formó parte del Taller Literario Yugo y estrellas, de Güira de Melena, y fue miembro fundador del Taller Literario Provincial del territorio Artemisa. Ha obtenido premios en encuentros de talleres literarios, y ha recibido diplomas de reconocimiento internacional. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. Fue miembro del jurado, del Concurso Nacional de Décima Francisco Riverón, 2021. Es representante en La Habana de Arte Poética Latinoamérica y gestora del proyecto comunitario Tocoritos del Monte, donde imparte el taller de literatura para niños La Flauta de Chocolate y del Proyecto comunitario Arcos de la Cultura. Su obra aparece en los plaquetes de poesía Delirios del diablo (2011). Ha publicado en revistas en el extranjero, entre estas Paréntesis (Chile), Rácata (Estados Unidos), Frenética Linsonja (Bogotá, Colombia), Es-Kupe (Chile), Orbe (México). Sus creaciones literarias están recogidas en las antologías El Árbol en la Cumbre (Editorial Letras Cubanas, 2014), La Habana convida (Editorial Primigenios, 2019), Miami mi rincón querido (Editorial Primigenios, 2020), Pandemia (Biblioteca de las Grandes Naciones, España, 2020). Sus libros Al Derecho y al Revés, El secreto de los parques, (Antología Poética) y En cuatro paredes (poesía erótica), fueron publicados por la Editorial Argos Iberoamérica (2019 y 2020).

Denys San Jorge es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Ha participado en exposiciones personales y colectivas en México, España, Italia, Holanda, Alemania y Cuba. Estudió en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso en 2012, y ha publicado libros de cuentos en Cuba y en Estados Unidos, entre estos el de crónicas y ensayos Desde el Callejón de los Perros (Editora Argos Iberoamericana), Patria Interior (Editorial Unicornio) y sus obras literarias han sido reproducidas en la Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba. Ha obtenido numerosos premios, entre estos el Premio en la Bienal de Fotografía de San Antonio de los Baños y el Premio de Fotografía Vertipertrenta, en Belforte del Chienti, Italia.

Las obras fotográficas de San Jorge, La virgen de Papá y Mi sueño con el cobre (2011) fueron donadas a su Santidad el Papa Francisco durante su visita a Cuba y aparece antologada en La Virgen de la Caridad del Cobre en el alma del pueblo cubano, del coleccionista cubanoamericano Emilio Cueto. Su obra de artes visuales ha aparecido publicada en revistas y publicaciones como ArteCubano, Revista CRITICA de la Universidad Autónoma de Puebla en México, La Diana y en periódicos cubanos. También aparece en el libro La abstracción en la pintura cubana, de Luis García Peraza (Editorial Arista Publishing Co, de Florida, EEUU) y en La pintura abstracta en Cuba (Editorial Boloña, Cuba), por el mismo autor.

Su obra se encuentra en el Vaticano; en el Museo de Arte Cubano en Viena, así como en la Colección de Maximilian Reiss, Austria; en el Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporanea de Belforte del Chienti, en Macerata, Italia y en el Centro Provincial de Artes Visuales Eduardo Abela, de San Antonio de los Baños, Cuba. Actualmente es el director de la Galería de Arte Angerona, en Artemisa.