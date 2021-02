Silvino ganó una de las 1 000 partidas más brillantes de la historia

Puede que algún lector estime que el hombre que tengo en el cajón de bateo, a punto de lanzarles rectas y curvas de interrogación, no reúne los requisitos del enunciado de la serie, de modo que vamos a empezar por ahí.

En 1962, cuando el primer memorial Capablanca, era muralista… y no piense en un émulo de Siqueiros o Diego Rivera. Su función era reproducir en tableros murales las partidas que disputaban los maestros y hacerle comentarios. Al terminar el evento le dieron a Francisco J. Pérez (tercer aparecido en esta serie) la misión de escribir un libro sobre el torneo.

Pérez solicitó que el jovencito muralista estuviera con él en esa empresa. Hicieron el trabajo y por razones desconocidas el libro no salió. Cuando se creó la revista Jaque Mate, en 1964, el Maestro Internacional nacido en España fue su primer director y llamó a colaborar al muralista, ya Maestro Nacional.

-¿Aparecieron tus textos en Jaque Mate?

-Sí, aunque cuando le llevé los primeros, al cabo de unos días Pérez me dijo: -Pero señor, usted tiene que aprender a escribir mejor.

Nuestra amistad nació en 1973 y cuando hicimos el primer trabajo juntos, él miraba como y le tachaba pedazos de líneas. Me preguntó si escribía muy mal y yo le dije: -Escribes muy bien pero has inventado un estilo. Ante su asombro le argumenté: -El estilo boomerang, porque quieres terminar con lo que empezaste. Tacho lo que se repite. (Él progresó un mundo en forma de escribir, yo no pasé del municipio en técnica de ajedrez).

Estamos en presencia del ajedrecista que más veces he entrevistado, Silvino García Martínez, el primer Gran Maestro cubano, en 1975. Al consumar su triunfo en el torneo XX Aniversario de Radio Rebelde, en 1978, declaró al desaparecido colega Enrique Capetillo, de la revista Bohemia: -En mí late ahora con mayor fuerza que nunca una irresistible vocación periodística. Creo que no debo demorar en encauzarla.

Y así fue. Comenzó a trabajar de inmediato en Radio Rebelde, tanto escribiendo en el Boletín Ajedrez RR, como con su voz detrás de los micrófonos. Por otro lado, además de sus lecciones escritas en la Escuela de Ajedrez de Juventud Rebelde (1988), desde mediados de la década del 70 escribió muchísimo para este diario. Cuando el Interzonal de Moscú en 1982, yo estaba para el extranjero y él cubría la gran actuación de Guillermito desde aquí.

Déjeme aclarar que esta entrevista es como “El libro de arena”, de Borges, que empieza en cualquier parte. Aquí las preguntas se originan en cualquier fecha. Para ella el periodista se preparó estudiando el mate de alfil y caballo, principios de lógica en matemática y dialéctica de las formas del pensamiento.

-¿Por qué te gusta el ajedrez?

-Porque ofrece un campo muy asequible para el desarrollo de aptitudes positivas para el individuo.

-¿Te sientes joven o viejo?

-¿Para qué?

-En sentido general.

-Nunca se es demasiado viejo para empezar otra vez, ni tan joven para cambiar lo vivido.

-¿Crees que la caída del pelo tiene alguna relación con la inteligencia?

-Bueno, ¿si hubieras tenido ocasión de elegir, qué hubieses escogido?

-¿Alguna defensa preferida?

-¿Con las negras?

-Por supuesto.

-La Variante Timbuktú.

-¿Acaso existe?

-La acabo de crear.

-¿Una apertura?

-La de la puerta.

-¿Un Gambito?

-Mujer, hijos, hogar.

-¿Entonces el de Dama?

-El de Dama Aceptado. El Rehusado es demasiado pasivo.

-¿Cuál fue tu tesis para Licenciado en Cultura Física en 1983?

-Vínculos históricos entre la cibernética y el ajedrez (junto con Gerardo Lebredo). La computadora juega un papel cada vez más importante en el ajedrez.

-¿Perderá el ajedrez su sentido humano?

-Nada de eso. Las computadoras no crean, pero en intercambio hombre-máquina, multiplican la capacidad del hombre.

-¿De una mujer, qué es lo que más te cautiva?

-Que sea sensible, receptiva, inquieta, responsable, independiente, soberbia, espontánea, natural…

-¿Coqueta?

-También.

-¿Trigueña?

-Con el pelo muy largo.

-Cuando tenías 22 años, en 1966, Francisco Planas sentenció: “Silvino dentro de pocos años será un tigre”. ¿Cómo lo previó?

-Planas adquirió mucha experiencia al lado de Capablanca.

-¿A cuáles campeones mundiales enfrentaste?

-En orden de reinado, a Smislov, Tal, Petrosian, Spasski, Karpov, Kasparov, Jalifman y Anand.

¿Le hiciste inclinar el rey a alguno?

-A Vasili Smislov.

-¿Por qué te criticó Smislov una vez?

-Era más bien un consejo. Dijo cuando el tercer Capablanca en 1964 que si mejoraba la postura que asumía sobre la silla, podría tener mejores resultados.

-¿Lo hiciste?

-Solo la segunda parte.

-¿Fue por eso que le ganaste?

-No, él tenía razón y quería ayudarme. Triunfar en una partida sobre Smislov es muy difícil y un orgullo extraordinario.

-En 2021 cumples 77. ¿Cuál fue el último torneo que ganaste y a qué edad?

-El Campeonato Panamericano Senior (más de 65 años) efectuado en Colombia en 2017. Tenía 73 años.

-¿Ya habías sido campeón panamericano?

-Cuando tenía 24 años, en 1968.

-¿Algún pasaje familiar relacionado con el ajedrez?

-El biberón de mi primera hija fue un peón.

-¿Puedes decirme algo que me sorprenda?

– No he tenido ocasión de tratar con marcianos.

-¿Tu partida inolvidable?

-Me acuerdo de todas.

-¿Y de todas, cuál es de la que más te acuerdas?

-Me recuerdan los amigos la que gané al GM español Juan Manuel Bellón en la segunda ronda del XIII Memorial Capablanca, Cienfuegos 1976, porque entró en la selección de las 1 000 partidas más brillantes de la historia, pero en el libro de Sukhin, Moscú 2002, aparece que la ganó G. García.

-Entonces… ¿hay quien se la atribuye a Guillermo García?

-Sí, y también a otro buen amigo, recién fallecido, el Gran Maestro colombiano Gildardo García.

Yo fui testigo de esa espectacular victoria. Estaba al lado del tablero, que parecía tener imán, porque no me permitía alejarme mucho. Primero no entendía las jugadas. Después, cuando me iba ilustrando, la intuición me susurró que no me alejara, que tenía a la vista una excepcional partida. La intuición es una de mis mejores amigas:

Blancas: Juan Manuel Bellón López (2475)

Negras: Silvino García Martínez (2430)

Capablanca in Memóriam, Cienfuegos, 18.05.1976

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 e6 7.0–0 Dc7 8.f4 Ae7 9.Rh1 Cc6 10.Ae3 0–0 11.De1 Ca5 12.Td1 b5 13.e5 dxe5 14.fxe5 Dxe5 15.Af4 Dc5 16.Af3 Ab7 17.b4 Dxb4 18.Axb7 Tad8 19.Cc6 Cxc6 20.Axc6 Tc8 21.Ad2 Txc6 22.Cd5 Cxd5 23.Axb4 Axb4 24.De4 Ac3 25.Td3 Tc4 26.Df3 Af6 27.Ta3 Txc2 28.Txa6 Tfc8 29.g3 Tc1 30.Txc1 Txc1+ 31.Rg2 Tc2+ 32.Rh3 g5 33.Ta3 Ae7 34.Dd1 Tb2 35.Ta7 f5 36.Txe7 Cxe7 37.g4 Cd5 38.gxf5 Tg2!! y rinden las blancas.