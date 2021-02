Habana Radio, desde la experiencia y el deber

Por Elaine Caballero Sabugueiro

Habana Radio se creó desde sus inicios como un centro de pensamiento, un lugar en el universo sonoro de Cuba dedicado a conocer el patrimonio insular en sus más diversas expresiones. Para materializar ese propósito, locutores y también especialistas de varias disciplinas son los encargados de transmitir disímiles saberes en los programas de la emisora.

Con el tiempo y la constancia, La Voz del Patrimonio Cubano se ganó un lugar privilegiado en la comunidad de radioyente del país.

En el empeño de mantener espacios enriquecedores y capaces de ganar audiencia en contextos donde la radio tiene menos protagonismo cada día, el quehacer de una persona en especial resulta decisivo para el éxito de Habana Radio. Se trata de nuestra asesora general, Ilse Bulit, una profesional exigente y de sumo respeto en el equipo creativo de trabajo.

Hasta su casa fuimos un día hace poco más de dos años para conocer, en su propia voz, detalles de su experiencia laboral. “Hace muchos años, allá por los años 40, los intelectuales cubanos tuvieron un gran sueño que era crear una universidad de radio, que era precisamente para aunar y desarrollar la cultura en el pueblo. La radio – en ese momento no había televisión ni nada –, era lo que más llegaba a la población de todas partes; inclusive los que no sabían leer tenían radio”, confiesa Ilse.

“Yo creo que Habana Radio ha creado esa universidad del aire. Los radioyentes han aprendido de arquitectura, de patrimonio, de arqueología; se han actualizado en historia; han aprendido las leyes que van saliendo y cómo se explican; han aprendido cuestiones culturales, de cine, de música, de literatura, y por especialistas de verdad e intelectuales de gran categoría”, asevera esta profesional.

Para Bulit, “tener todos los días una programación diferente significa una responsabilidad inmensa y eso significa también tener una organización en el trabajo. Todo el mundo tiene que entregarse completamente. Hay que sentir el orgullo de pertenecer a Habana Radio”.

La emisora con sede en la Lonja del Comercio representa un sitio de crecimiento profesional para muchos de sus trabajadores. La cercanía durante 21 años con su fundador, Eusebio Leal Spengler, permitió recibir valiosas enseñanzas de quien fuera el Historiador de la Ciudad de La Habana por más de cinco décadas, además del contacto directo con reconocidos intelectuales de Cuba.

Ilse Bulit afirma la existencia de tres generaciones trabajando juntas, en constante ebullición de saberes y propósitos: “Creo que es una característica que los radioyentes se dan cuenta por las voces, hay voces más jóvenes y otras más añejas. Es un equipo de trabajo unido”.

La asesora general de la emisora manifiesta el privilegio de integrar la nómina de este medio dedicado a revelar lo más autóctono de las raíces cubanas, con elegancia y estilo en sus transmisiones diarias. “En la condición mía de invidente – me quedé ciega a los 52 años –, pertenecer a esa familia es nuevamente estar al lado de la cultura, al lado de los jóvenes, entregarles lo que yo sé y aprender continuamente. Habana Radio me hizo aprender computación, me hizo estar en contacto con el mundo nuevamente, como cuando era periodista. Puedo seguir sintiéndome una persona del mundo de la cultura”.

A sus 22 años de fundada, la Voz del Patrimonio Cubano ofrece motivos certeros para quedarse junto a sus propuestas. La selección musical es excelente y la variedad de tópicos en los espacios radiales son parte de las fortalezas en la programación. De igual forma podrán escucharse numerosas intervenciones y conferencias magistrales del Doctor Eusebio Leal Spengler en cada emisión de Tribuna del Historiador, mientras que el talento joven hace gala de sus temas los miércoles en la tarde-noche. Un sinfín de conocimientos para quedarse junto a Habana Radio y sus motivos.

(Tomado de Habana Radio)