Con la misma piedra

Obviamente, no aprendimos. Y lo peor es que parecía una “buena” lección con todos sus dolores, ahogos y miedos. Gente que no se pudo abrazar, gente que pensó que se moría, y en más de un caso sucedió, gente que no entendía cómo ni por qué. Todo eso contabilizado en partes diarios que hablan de números que crecen y crecen… y de predicciones que nos anuncian que lo peor ni siquiera ha pasado.

Pareciera que nos adaptamos —tan, pero tan bien— a ¿convivir? con la pandemia, que nos creemos inmunes e ignoramos fatalidades y secuelas. La hemos asumido en el tema del día y hablamos de síntomas, del precio del nasobuco, de que esto no me deja respirar, de lo complicada que está la cosa…Y mientras, hacemos la cola por la acelga, los niños juegan en el barrio ahora que no hay clases presenciales, y entramos a casa con el apuro de volver a salir, y los zapatos entran y salen, y no usamos el nasobuco o lo usamos mal; y las pesquisas no siempre se hacen bien, y las muestras y los resultados de los PCR demoran, y los ingresos, a veces, son lentos, y vamos a trabajar con esa tos “que no es nada, muchacha”.