Algunos sobrevivientes de Covid atormentados por la pérdida del olfato y el gusto

Por Roni Caryn Rabin

Hasta marzo, cuando todo empezó a saber a cartón, Katherine Hansen tenía un olfato tan agudo que podía recrear casi cualquier plato de restaurante en casa sin la receta, con solo recordar los aromas y sabores.

Entonces llegó el coronavirus. Uno de los primeros síntomas de la Sra. Hansen fue la pérdida del olfato y luego del gusto. La Sra. Hansen todavía no puede saborear la comida y dice que ni siquiera puede tolerar masticarla. Ahora vive principalmente de sopas y batidos.

“Soy como alguien que pierde la vista cuando es adulta”, dijo la Sra. Hansen, una inmobiliaria que vive en las afueras de Seattle. “Saben cómo debería verse algo. Sé a qué debería saber, pero no puedo llegar “.

Un sentido del olfato disminuido, llamado anosmia, ha surgido como uno de los síntomas reveladores de Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Es el primer síntoma para algunos pacientes y, a veces, el único. A menudo acompañada de una incapacidad para saborear, la anosmia ocurre de manera abrupta y dramática en estos pacientes, casi como si se hubiera accionado un interruptor.

La mayoría recupera el sentido del olfato y el gusto después de recuperarse, generalmente en unas semanas. Pero en una minoría de pacientes como la Sra. Hansen, la pérdida persiste y los médicos no pueden decir cuándo o si los sentidos regresarán.

Los científicos saben poco sobre cómo el virus causa la anosmia persistente o cómo curarla. Pero los casos se están acumulando a medida que el coronavirus se extiende por todo el mundo, y algunos expertos temen que la pandemia pueda dejar a un gran número de personas con una pérdida permanente del olfato y el gusto. La perspectiva ha desencadenado una lucha urgente entre los investigadores para aprender más sobre por qué los pacientes están perdiendo estos sentidos esenciales y cómo ayudarlos.

“Mucha gente ha estado haciendo investigación olfativa durante décadas y ha recibido poca atención”, dijo la Dra. Dolores Malaspina, profesora de psiquiatría, neurociencia, genética y genómica en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York. “Covid simplemente está poniendo ese campo patas arriba”.

El olfato está íntimamente ligado tanto al gusto como al apetito, y la anosmia a menudo priva a las personas del placer de comer. Pero la ausencia repentina también puede tener un impacto profundo en el estado de ánimo y la calidad de vida.

Los estudios han relacionado la anosmia con el aislamiento social y la anhedonia, la incapacidad de sentir placer, así como una extraña sensación de desapego y aislamiento. Los recuerdos y las emociones están intrincadamente vinculados al olfato, y el sistema olfativo juega un papel importante, aunque en gran parte no reconocido, en el bienestar emocional, dijo el Dr. Sandeep Robert Datta, profesor asociado de neurobiología en la Facultad de Medicina de Harvard.

“Piensas en ello como un sentido adicional estético”, dijo el Dr. Datta. “Pero cuando a alguien se le niega su sentido del olfato, cambia la forma en que percibe el entorno y su lugar en el entorno. La sensación de bienestar de las personas disminuye. Puede ser realmente discordante y desconcertante “.

Muchos pacientes describen la pérdida como extremadamente perturbadora, incluso debilitante, sobre todo porque es invisible para los demás.

“El olfato no es algo a lo que le prestamos mucha atención hasta que desaparece”, dijo Pamela Dalton, quien estudia el vínculo del olfato con la cognición y la emoción en el Monell Chemical Senses Center en Filadelfia. “Entonces la gente lo nota y es bastante angustioso. Nada es igual “.

Los científicos británicos estudiaron las experiencias de 9.000 pacientes de Covid-19 que se unieron a un grupo de apoyo de Facebook creado por el grupo benéfico AbScent entre el 24 de marzo y el 30 de septiembre. Muchos miembros dijeron que no solo habían perdido el placer de comer, sino también de socializar. La pérdida había debilitado sus vínculos con otras personas, afectando las relaciones íntimas y dejándolos sintiéndose aislados, incluso separados de la realidad.

“Me siento ajeno a mí mismo”, escribió un participante. “También es una especie de soledad en el mundo. Como si me faltara una parte de mí, ya que ya no puedo oler ni experimentar las emociones de la vida básica diaria “.

Otro dijo: “Me siento desconcertado, como si no existiera. No puedo oler mi casa y me siento como en casa. No puedo oler el aire fresco o la hierba cuando salgo. No puedo oler la lluvia “.

La pérdida del olfato es un factor de riesgo de ansiedad y depresión, por lo que las implicaciones de la anosmia generalizada preocupan profundamente a los expertos en salud mental. El Dr. Malaspina y otros investigadores han descubierto que la disfunción olfativa a menudo precede a los déficits sociales en la esquizofrenia y al aislamiento social incluso en individuos sanos.

“Desde una perspectiva de salud pública, esto es realmente importante”, dijo el Dr. Datta. “Si piensa en la cantidad de personas con Covid en todo el mundo, incluso si solo el 10 por ciento tiene una pérdida del olfato más prolongada, estamos hablando de millones de personas potencialmente”.

Los efectos más inmediatos pueden ser nutricionales. Las personas con anosmia pueden seguir percibiendo sabores básicos: salado, ácido, dulce, amargo y umami. Pero las papilas gustativas son preceptoras relativamente toscas. El olfato agrega complejidad a la percepción del sabor a través de cientos de receptores de olor que envían señales al cerebro.

Muchas personas que no pueden oler perderán el apetito, lo que los pondrá en riesgo de sufrir déficits nutricionales y pérdida de peso involuntaria. Kara VanGuilder, que vive en Brookline, Massachusetts, dijo que ha perdido 20 libras desde marzo, cuando su sentido del olfato desapareció.

“Yo la llamo la dieta Covid”, dijo VanGuilder, de 26 años, que trabaja en administración médica. “No tiene sentido darme el gusto de los brownies si realmente no puedo probar el brownie”.

Pero mientras bromea al respecto, agregó, la pérdida ha sido angustiosa: “Durante unos meses, casi todos los días, lloraba al final del día”.

Los olores también sirven como un sistema de alarma primordial que alerta a los humanos sobre peligros en nuestro medio ambiente, como incendios o fugas de gas. La disminución del sentido del olfato en la vejez es una de las razones por las que las personas mayores son más propensas a sufrir accidentes, como incendios provocados por dejar alimentos quemados en la estufa.

Michele Miller, de Bayside, NY, se infectó con el coronavirus en marzo y no ha olido nada desde entonces. Recientemente, su esposo e hija la sacaron apresuradamente de su casa, diciendo que la cocina se estaba llenando de gas.

Ella no tenía ni idea. “Una cosa es no oler y saborear, pero esto es sobrevivir”, dijo Miller.

Los seres humanos escanean constantemente sus entornos en busca de olores que indiquen cambios y daños potenciales, aunque el proceso no siempre es consciente, dijo el Dr. Dalton, del Monell Chemical Senses Center.

El olfato alerta al cerebro sobre lo mundano, como la ropa sucia, y lo arriesgado, como la comida en mal estado. Sin esta forma de detección, “la gente se pone ansiosa por las cosas”, dijo el Dr. Dalton.

Peor aún, algunos sobrevivientes de Covid-19 están atormentados por olores fantasmas que son desagradables y a menudo nocivos, como los olores de plástico quemado, amoníaco o heces, una distorsión llamada parosmia.

Eric Reynolds, un oficial de libertad condicional de 51 años en Santa María, California, perdió el sentido del olfato cuando contrajo Covid-19 en abril. Ahora, dijo, a menudo percibe malos olores que sabe que no existen. Las bebidas dietéticas saben a suciedad; El jabón y el detergente para ropa huelen a agua estancada o amoniaco.

“No puedo lavar los platos, me da arcadas”, dijo Reynolds. También lo atormentan los olores fantasmales de chips de maíz y un aroma que él llama “olor a perfume de anciana”.

No es inusual que pacientes como él desarrollen aversiones a la comida relacionadas con sus percepciones distorsionadas, dijo el Dr. Evan R. Reiter, director médico del centro del olfato y el gusto de la Virginia Commonwealth University, quien ha estado rastreando la recuperación de unos 2.000 Covid-19 pacientes que perdieron el sentido del olfato.

Uno de sus pacientes se está recuperando, pero “ahora que está regresando, dice que todo o prácticamente todo lo que come le dará sabor u olor a gasolina”, dijo el Dr. Reiter.

La alteración del olfato puede ser parte del proceso de recuperación, ya que los receptores de la nariz luchan por volver a despertarse, enviando señales al cerebro que fallan o se leen mal, dijo el Dr. Reiter.

Después de la pérdida del olfato, “diferentes poblaciones o subtipos de receptores pueden verse afectados en diferentes grados, por lo que las señales que su cerebro está acostumbrado a recibir cuando come bistec se distorsionarán y pueden engañar a su cerebro para que piense que está comiendo caca de perro o algo así de lo contrario, eso no es agradable “.

Los pacientes desesperados por respuestas y tratamiento han probado terapias como el entrenamiento del olfato: olfatear aceites esenciales o bolsitas con una variedad de olores, como lavanda, eucalipto, canela y chocolate, varias veces al día en un esfuerzo por recuperar el sentido del olfato. Un estudio reciente de 153 pacientes en Alemania encontró que el entrenamiento podría ser de ayuda moderada en aquellos que tenían un funcionamiento olfativo más bajo y en aquellos con parosmia.

El Dr. Alfred Iloreta, otorrinolaringólogo del Hospital Mount Sinai en Nueva York, ha comenzado un ensayo clínico para ver si tomar aceite de pescado ayuda a restaurar el sentido del olfato. Los ácidos grasos omega-3 que se encuentran en el aceite de pescado pueden proteger a las células nerviosas de un daño mayor o ayudar a regenerar el crecimiento nervioso, sugirió.

“Si no tiene olor o sabor, le cuesta comer cualquier cosa, y eso es un problema enorme de calidad de vida”, dijo el Dr. Iloreta. “Mis pacientes y las personas que conozco que han perdido el olor están completamente destrozados”.

El Sr. Reynolds siente la pérdida de manera más aguda cuando va a caminar a la playa cerca de su casa. Ya no huele el océano ni el aire salado.

“Mi mente sabe a qué huele”, dijo. “Y cuando llego allí, no está allí”.

(Tomado de The New York Times)