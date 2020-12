Estados Unidos: detenciones de periodistas se dispararon este año

Una docena de incidentes están siendo investigados Los arrestos de periodistas en los Estados Unidos aumentaron este año cuando estos sufrieron violencia, fundamentalmente por parte de los policías durante sus esfuerzos por cubrir las protestas contra las fuerzas del orden y la desigualdad racial.

Un estudio de la fundación Freedom of the Press reveló el lunes que las detenciones de periodistas en los Estados Unidos aumentaron 1 200 por ciento en el mismo período del año pasado, y más de una docena de incidentes aún se investigan, publico The Hill.

A finales de mayo y principios de junio, después del asesinato de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis, más periodistas fueron arrestados en los Estados Unidos que en todo el lapso de 2017 a 2019; la mayor concentración de detenciones durante todo el año fue precisamente en el área de Minneapolis.

La violencia autorizada por el Estado contra los periodistas también acompañó al 36 por ciento de las detenciones de este año, según el análisis, ya que más periodistas que nunca reportaron lesiones por gases lacrimógenos, balas de goma y otros métodos policiales.

«Este informe muestra una crisis de libertad de prensa sin precedentes que envuelve a Estados Unidos», dijo el director ejecutivo de Freedom of the Press, Trevor Timm.

«Los periodistas no deberían tener que preocuparse por ser arrestados por hacer su trabajo, sin embargo, en todo el país la policía ha hecho caso omiso de sus derechos a una escala asombrosa», agrego.

«A pesar de decenas de detenciones y agresiones ilegales contra periodistas que hacen su trabajo, no sabemos de ningún oficial de policía que haya sido acusado penalmente por estas escandalosas violaciones de los derechos constitucionales. Esperamos que este informe impulse a los funcionarios locales, estatales y federales a actuar», sentenció Timm.

Las protestas estallaron en todo el país y continuaron durante meses después del asesinato de Floyd a finales de mayo; el video del incidente mostró a un oficial blanco apoyado en el cuello de del afroestadounidense Floyd, durante casi nueve minutos antes de su muerte.

(Tomado de Resumen Latinoamericano)

Imagen destacada: El arresto de Omar Jiménez corresponsal de CNN en Minneapolis Foto: Reuters