Una reflexión contra el terrorismo

En los últimos meses, el terrorismo ha vuelto a sacudir algunas naciones de Europa. Los ataques más recientes han sido los de Viena, pero desde finales de septiembre, iniciaron estos ataques, tres de ellos ocurrieron en Francia. En el primero un joven hirió de gravedad a dos personas junto a la antigua sede de Charlie Hebdo, una publicación que ya había sido objeto del terrorismo en 2015. Otro de los más escuchados fue la decapitación de un profesor que había mostrado días antes en una clase unas caricaturas de Mahoma.

Cuando se analizan estos ataques por separados pudieran parecer asesinatos incitados por odio, en esencia eso es lo fueron, pero lo llamativo en este caso es el número de atentados en tan poco tiempo, el escenario que se vuelve a repetir, Europa, y la magnitud que ha alcanzado al punto de generar fuertes tensiones entre Francia y líderes de países con amplia población musulmana.

Por ejemplo, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, denunció este lunes la profanación en contra de Mahoma por la revista francesa Charlie Hebdo, y el rechazo del presidente Emmanuel Macron, a condenar tal hecho, bajo la justificación de la defensa de la libertad de expresión.

En Pakistán, el primer ministro Imran Khan también acusó al presidente francés de “atacar al Islam”. En varios países del Medio Oriente se han registrado protestas contra el mandatario francés.

Macron, por su parte ha dicho que no cederá en nada y que estos ataques representan una ofensa contra Europa. La pregunta entonces es: ¿qué se busca con desatar nuevamente el odio contra la comunidad musulmana? ¿Por qué una publicación francesa se empeña en publicar caricaturas ofensivas que rechazan millones de personas en el mundo fieles al Islam?

Si bien ninguno de estos asesinatos es justificados y hay que procesarlos como lo que fueron, homicidios, no se puede absolutizar el fenómeno, politizarlo y poner nuevamente en el banquillo de los acusados a la comunidad que profesa esa religión.

Por cierto Francia tiene un amplio porciento de la población musulmana de Europa y eso hace surgir otra interrogante. ¿Por qué la publicación Charlie Hebdo, ataca abiertamente una religión, que aporta a la vida y la sociedad francesa, haciéndola multicultural?

Ahora voy a darles otra extraña casualidad en este mundo donde cada día es más difícil creer en que este tipo de hechos suceden al azar. El mismo día que ocurrió el atentado en Viena, la capital de Austria, se registró otro ataque en la Universidad de Kabul, capital de Afganistán con un saldo de 22 muertos. Tanto el ataque de Viena como este de Kabul fueron reconocidos por el grupo terrorista Estado islámico de su propia autoría.

También, el mismo lunes el grupo extremista Boko Haram en Nigeria asesinó a 12 civiles y secuestraron a otros en las cercanías de la norteña ciudad de Chibok.

Sin embargo, de los ataques de Afganistán y Nigeria los medios no hacen el mismo tratamiento. Esas muertes no levantaron la misma cantidad de titulares. Y vale tanto una vida que se pierda en Viena como una que se pierda en Africa, pero para los medios y para la política no es así.

Tristemente cuando esos hechos tienen ese tipo de tratamiento en los medios, dan como resultado una provocación al odio contra la comunidad musulmana y ocurren otros ataques posteriores contra refugiados que intentan llevar una vida tranquila en Europa. Niños que empiezan sufrir buling en sus escuelas por ser de familias musulmanas, mujeres que no son aceptadas en algún puesto de trabajo por usar hiyab, que es la pieza que le cubre el pelo, pero de eso no se habla en los medios.

Creo que el 2020 nos ha dejado lecciones bastante radicales sobre cuan frágil puede ser la vida humana. Ante estos nuevos atentados terroristas le toca a las autoridades de dichos países ajusticiar a los responsables y depende de los políticos analizar los hechos en su contexto y no contribuir a promover un sentimiento que fragmenta a las personas. Ya bastante nos ha distanciado este virus.