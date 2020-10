Tribuna de La Habana: 40 años

El colectivo de trabajadores de Tribuna de La Habana, el periódico de la capital cubana, arriba este 7 de octubre a su aniversario 40, inmerso en el fortalecimiento de su edición digital diaria y en la elaboración de un impreso semanal que cada vez se acerque más a los requerimientos de sus lectores.

Surgido como órgano oficial del Comité del Partido en la entonces provincia de Ciudad de La Habana —nombre de la capital entre 1976 y 2011—, el nuevo rotativo tiene como referentes históricos la publicación de El Habanero (Filadelfia, 1824-1825; New York, 1825-1826), redactado por Félix Varela, considerada como la primera manifestación revolucionaria de carácter periodístico entre los cubanos; así como La Tribuna del Pueblo, desde el que uno de sus principales redactores, Carlos Baliño, precursor del pensamiento marxista insular, ejercía una labor de propaganda por la libertad de Cuba y de la clase obrera.

Tribuna de La Habana adoptó este nombre —entre varios sugeridos por diferentes compañeros— en atención a la propuesta del recordado Maestro Emérito del Periodismo Cubano, Jorge Enrique Mendoza Reboredo (La Habana, 1930-1994), guía de varias generaciones de colegas, historiador y propagandista de la Revolución, quien asumió la creación del rotativo, el cual devendría vía fundamental para tratar con acierto e inmediatez los principales avances y problemas existentes en la capital en las esferas de la economía, los servicios, la salud, la cultura, el deporte y la sociedad en general.

El Comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, por esa época primer secretario del Comité provincial del Partido en Ciudad de La Habana, uno de los principales propulsores de la creación del periódico dijo:

“Tribuna era no solo un anhelo, sino una verdadera necesidad. Porque en la ciudad están los órganos nacionales, pero ellos no pueden dedicarse con profundidad a los problemas de la provincia en particular. Y más en esta, que es la sede de los organismos nacionales y donde radican las máximas instancias de las organizaciones políticas, de masas y de la administración central del país. Y el periódico se irá vinculando al pueblo para pedirle su contribución en la parte que le corresponda, o para entregarle el estímulo moral que requiere cuando consiga una victoria”.