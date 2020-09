Convoca UPEC de Cienfuegos a XV Encuentro Nacional de la Crónica

Por Mireya Ojeda

El XV Encuentro Nacional de la Crónica se efectuará del 6 al 7 de noviembre próximo convocado por la Unión de Periodistas de Cuba en Cienfuegos para homenajear al escritor y periodista Miguel Ángel de la Torre, destacado cronista del siglo XX y natural de esta ciudad.

El encuentro será trasmitido por videoconferencia online. Se ofrecerán talleres, conferencias y paneles unidos a la vida y obra de Miguel Ángel. Podrán participar los miembros de la UPEC en las categorías de prensa escrita, digital, radio, televisión; también, estudiantes de periodismo con obras publicadas desde octubre de 2019 al 30 de septiembre del 2020.

Para estos últimos, se incluye la presentación de obras inéditas. Los recién graduados de Periodismo, si no integran la UPEC, deben reflejarlo en susu datos personales, de acuerdo con información de Sabdiel Batista, Presidente de la Upec en Cienfuegos.

En los trabajos investigativos sobre la crónica debe especificarse si es bibliográfica, monográfica, trabajo de tesis u otra modalidad. Sin exceder las diez cuartillas, debe reflejar también el nombre del autor, tema,título, objetivos generales, metodología, resultados principales, conclusiones y bibliografía utilizada.

Serán admitidas hasta dos crónicas por concursante en cada medio de prensa. El premio será otorgado a la obra que con más creatividad y eficacia se apropie del tema desde la subjetividad del periodista. Los trabajos deberán entregarse en la UPEC de Cienfuegos, antes del lunes 5 de octubre.

Dirección postal: Casa de la Prensa Calle 37 No. 5807 e/ 58 y 60, Cienfuegos. Teléfonos 43-551292 y 43-513371. Correos electrónicos: presidente@cienfuegos.upec.cu; sabdielbatista@gmail.com .

¿Cómo presentar los trabajos?

Los de periodismo impreso deben ser remitidos con original y dos copias. Los PDF no necesitan originales en papel. Para la radio, deben presentarse en CD o en formato mp3, por correo electrónico (si envían los MP3 no mandar originales). Para la televisión, en CD o DVD. Los videospueden ser recibidos por WeTransfer.com, preferiblemente en calidad SD, no en HD, y así tampoco es necesario enviar los originales en CD. Para periodismo digital, informar la URL donde publicó la crónica por vía correo electrónico. Los trabajos investigativos podrán hacerse llegar a través de correo electrónico. Deberán adjuntarse los siguientes datos: Nombre del autor, medio de prensa, número del carnet de la UPEC, provincia, correo, teléfono y fecha de publicación. (Tomado de Radio Rebelde).